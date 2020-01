Đảng ủy Công an, Quân sự tỉnh chúc mừng Tỉnh ủy nhân kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng

Tiếp đoàn về phía lãnh đạo tỉnh có các đồng chí: Thái Thanh Quý - Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Xuân Sơn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Tỉnh ủy; và một số đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo các Ban của Tỉnh ủy.

Đoàn đại biểu Công an tỉnh có Thiếu tướng Nguyễn Hữu Cầu - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh; Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh có Đại tá Nguyễn Ngọc Hà - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Ảnh: Thành Duy Thay mặt lực lượng Công an, Quân sự tỉnh, Thiếu tướng Nguyễn Hữu Cầu - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh khẳng định: Lực lượng Công an, Quân đội là lực lượng bảo vệ Đảng trực tiếp. Với sự lãnh đạo trực tiếp, tuyệt đối, toàn diện và mọi mặt đối của Đảng, lực lượng Công an, Quân sự tỉnh đã vươn lên, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.



Nhân kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng, Đảng ủy Công an, Quân sự tỉnh gửi lời chúc mừng, cảm ơn chân thành đến Tỉnh ủy, các đồng chí lãnh đạo tỉnh luôn quan tâm, giúp đỡ, hỗ trợ cho lực lượng vũ trang của tỉnh trong những năm qua đạt được kết quả trên.

Đảng ủy Công an tỉnh chúc mừng Tỉnh ủy nhân kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng. Ảnh: Thành Duy Thay mặt các đồng chí lãnh đạo tỉnh, đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận, đánh giá cao những đóng góp của lực lượng Công an, Quân đội trên các lĩnh vực đảm bảo quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội.



Để có được kết quả đó, với vai trò rất quan trọng, trực tiếp, nòng cốt, lực lượng Công an, Quân sự tỉnh đã mưu trí, dũng cảm, không quản ngại khó khăn, hiểm nguy, thậm chí chấp nhận hy sinh để bám trận địa, bám dân hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.