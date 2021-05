Đảng ủy, Đoàn Khối Doanh nghiệp tỉnh tặng quà thanh niên công nhân khó khăn ​

Cùng tham gia hoạt động tặng quà có lãnh đạo Đảng ủy Khối Doanh nghiệp và Tỉnh đoàn Nghệ An.

Ban Chấp hành Đoàn Khối Doanh nghiệp tỉnh đã trao 17 suất quà với tổng giá trị 30 triệu đồng cho các đoàn viên thanh niên là công nhân hoàn cảnh khó khăn tại: Công ty CP Dệt may Hoàng Thị Loan, Công ty TNHH MTV Thủy lợi Nam, Công ty TNHH MTV Thủy Lợi Bắc, Công ty CP vật liệu xây dựng Miền Trung, Công ty Điện lực, Công ty CP Đầu tư - Phát triển Cao su Nghệ An, Công ty Xăng dầu Nghệ An, Công ty CP Gạch ngói - xây lắp Hưng Nguyên.