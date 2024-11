Xây dựng Đảng Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh tổ chức 3 đợt tuyên truyền cao điểm về Đại hội Đảng các cấp Chiều 27/11, Tiểu ban Tuyên truyền Đại hội Đảng bộ Khối Các cơ quan tỉnh Nghệ An lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2025 – 2030 tổ chức cuộc họp thống nhất một số nội dung, nhiệm vụ trọng tâm của Tiểu ban Tuyên truyền và tổ giúp việc tiểu ban tuyên truyền.

Đồng chí Chu Bá Long – Phó Bí thư Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh chủ trì cuộc họp. Ảnh: Mai Hoa

Tại cuộc họp, các đại biểu đã thảo luận, góp ý, thông qua quy chế hoạt động của Tiểu ban Tuyên truyền; phân công nhiệm vụ gắn với chức năng, nhiệm vụ của từng thành viên tiểu ban tuyên truyền, tổ giúp việc tiểu ban tuyên truyền Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối Các cơ quan tỉnh Nghệ An lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Các thành viên dự họp cũng thảo luận, thống nhất một số nội dung trọng tâm tuyên truyền và hình thức, phương thức tuyên truyền đa dạng; trong đó Báo Nghệ An, Đài Phát thanh – Truyền hình Nghệ An, Cổng Thông tin điện tử Nghệ An là 3 đơn vị tuyên truyền chính.

Đồng chí Lê Thị Kim Oanh - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh nêu một số yêu cầu tuyên truyền trọng tâm. Ảnh: Mai Hoa

Ngoài ra cần nghiên cứu mở chuyên mục, tạo diễn đàn góp ý văn kiện, hiến kế đến Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối Các cơ quan tỉnh Nghệ An lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2025 – 2030 sâu rộng trong cán bộ, đảng viên trên các trang web, Fanpage, Facebook Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh và các tổ chức Đảng trực thuộc. Cùng với đó, nghiên cứu chỉ đạo mỗi tổ chức Đảng cần sáng tạo trong việc xây dựng các clip ngắn tuyên truyền, lan tỏa sâu rộng về Đại hội Đảng các cấp.

Đồng chí Ngô Đức Chuyên - Trưởng phòng Thời sự - Chính trị, Báo Nghệ An góp ý về nội dung, công tác tuyên truyền. Ảnh: Mai Hoa

Thời gian tuyên truyền được tập trung thành 3 đợt cao điểm. Đợt 1, từ tháng 10/2024 đến Đại hội XXI của Đảng bộ Khối (tháng 8/2025); đợt 2, từ sau Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ XXI đến Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX; đợt 3, từ sau Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX đến Đại hội XIV của Đảng.

Đồng chí Nguyễn Kiều Hưng - Trưởng phòng Chuyên đề, Đài Phát thanh - Truyền hình Nghệ An, nêu ý kiến tại cuộc họp. Ảnh: Mai Hoa

Nội dung tuyên truyền về Văn kiện Đại hội, trong đó trọng tâm là báo cáo chính trị, chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội; góp ý dự thảo văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh, Đại hội XIV của Đảng...; tuyên truyền về công tác nhân sự với trọng tâm về tiêu chuẩn, kết quả bầu ban chấp hành, bầu đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX...

Đồng chí Chu Bá Long – Phó Bí thư Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh phát biểu định hướng một số nội dung tuyên truyền. Ảnh: Mai Hoa

Trên cơ sở ý kiến tham gia của các thành viên, phát biểu kết luận tại cuộc họp, đồng chí Chu Bá Long – Phó Bí thư Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh nhấn mạnh: Công tác tuyên truyền có vai trò, ý nghĩa rất quan trọng, góp phần vào thành công đại hội. Yêu cầu tuyên truyền không chỉ riêng Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối Các cơ quan tỉnh Nghệ An lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2025 – 2030 mà là Đại hội Đảng các cấp; vì vậy, các thành viên cần bám sát mốc thời gian đại hội từ cấp cơ sở, đến Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối Các cơ quan tỉnh, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX và Đại hội lần thứ XIV của Đảng để xác định các nội dung tuyên truyền có trọng tâm, trọng điểm trong từng giai đoạn thời gian.

Các thành viên Tiểu ban tuyên truyền tham gia dự họp. Ảnh: Mai Hoa

Phó Bí thư Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh giao Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh xây dựng kế hoạch, kịch bản tuyên truyền chi tiết trên cơ sở bám sát các mốc thời gian, quy trình chuẩn bị và tổ chức Đại hội Đảng các cấp để các cơ quan truyền thông và các tổ chức Đảng có cơ sở để thực hiện hiệu quả.

Các thành viên tổ giúp việc tiểu ban tuyên truyền tham gia cuộc họp. Ảnh: Mai Hoa

Đồng chí Chu Bá Long cũng đề nghị các thành viên tiếp tục nghiên cứu xây dựng các chuyên mục góp ý, hiến kế về đại hội trên cổng thông tin Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh với phương pháp, cách làm thu hút đông đảo cán bộ, đảng viên tham gia và lan tỏa thông tin, tuyên truyền về đại hội.