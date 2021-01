Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh triển khai nhiệm vụ năm 2021

Chiều 14/1, Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021.

Dự Hội nghị các đồng chí Nguyễn Đức Trung – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Nam Đình – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh; Cao Thị Hiền – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh.

Hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị



Đảng bộ Khối Các cơ quan tỉnh có 64 tổ chức đảng. Năm 2020, Đảng bộ Khối Các cơ quan tỉnh đã phát huy vai trò hạt nhân chính trị, lãnh đạo cán bộ, đảng viên các cơ quan, đơn vị tích cực, chủ động tham mưu Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị. Chỉ đạo và tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ cấp cơ sở và Đảng bộ khối nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Công tác tổ chức, xây dựng Đảng có nhiều đổi mới. Sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ đi vào nền nếp; năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và đội ngũ cán bộ đảng viên từng bước được nâng lên. Trong năm, xét kết nạp 152 đảng viên mới.

Công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh được chỉ đạo, tổ chức thực hiện nghiêm túc và quyết liệt, toàn diện và đạt chất lượng cao.

Ủy ban kiểm tra 2 cấp thuộc Đảng bộ Khối đã kiểm tra 164 lượt tổ chức đảng về thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát; kiểm tra 138 tổ chức đảng. Qua đó, xử lý kỷ luật 4 đảng viên, định chỉ sinh hoạt đảng đối với 4 đảng viên và 1 cấp ủy viên vi phạm pháp luật.



Bên cạnh đó, Đảng ủy tiếp tục duy trì và nhân rộng các mô hình tốt, cách làm hay, chủ động, sáng tạo trong việc giúp đỡ các xã nghèo miền Tây Nghệ An, “Tết vì người nghèo”; các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, ủng hộ phòng chống Covid -19, ủng hộ đồng bào miền Trung khắc phục hậu quả của lũ lụt thiên tai... Tổng kinh phí huy động đóng góp cho các hoạt động an sinh xã hội của Đảng bộ khối gần 25 tỉ đồng.

Đồng thời chỉ đạo thực hiện có hiệu quả phong trào công chức, viên chức thực hiện xây dựng cơ quan, đơn vị văn hóa; nâng cao chất lượng hoạt động các đoàn thể; Đổi mới, tích cực ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và hành chính đảng.

Tại hội nghị, đại diện các cơ sở đảng trao đổi, tham luận các nội dung: Đảng lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị; tham mưu, giúp UBND tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước về kế hoạch và đầu tư, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội;

Vai trò của đảng trong lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động chuyển đổi số, góp phần thực hiện cải cách hành chính trong ngành Y; đổi mới phương pháp trong công tác xây dựng đảng, lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy và các chi bộ; triển khai thực hiện quy định nêu gương gắn với Chỉ thị 05 và Nghị quyết TW 4 khóa XII; Đổi mới việc quán triệt học tập Nghị quyết, ứng dụng công nghệ thông tin…

Đề cao trách nhiệm người đứng đầu trong công tác cải cách hành chính

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung ghi nhận đánh giá cao đóng góp rất quan trọng của các đơn vị trong Khối các cơ quan tỉnh vào kết quả chung của tỉnh trong năm 2020.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Thanh Lê

Với vai trò là đảng bộ lãnh đạo các cơ quan đầu não của tỉnh, Đảng ủy Khối luôn đổi mới, tư duy tìm ra nội dung trọng tâm, trọng điểm để tập trung lãnh đạo thực hiện. Công tác phối hợp của Đảng ủy Khối và các cơ quan rất tốt, rõ ràng cụ thể, đi vào thực chất, có hiệu quả. Đảng bộ tạo sự chuyển biến trong công tác xây dựng và chỉnh đốn đảng.

Bên cạnh kết quả đạt được, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ rõ những tồn tại hạn chế mà Đảng ủy Khối cần phải khắc phục trong thời gian tới đó là: Ở một số đơn vị trong Đảng bộ Khối, công tác lãnh đạo nhiệm vụ chính trị, công tác tham mưu còn hạn chế; còn tình trạng né tránh, thiếu trách nhiệm.

Đồng chí Nguyễn Đức Trung trao Huân chương Lao động hạng Nhì cho đồng chí Hoàng Văn Nhiên - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh; trao Huân chương Lao động hạng Ba cho đồng chí Lê Thị Hồng Khanh - Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh. Ảnh: Thanh Lê Cải cách thủ tục hành chính có chuyển biến nhưng còn chậm, còn nhiều ý kiến phàn nàn của người dân và doanh nghiệp. Tính nêu gương của cán bộ và người đứng đầu, tính trách nhiệm trong công việc của cán bộ, công chức chưa thực sự nghiêm túc; còn có hiện tượng cán bộ gây phiền hà, gây nhũng nhiễu cho doanh nghiệp và nhà đầu tư. Tính phê bình và tự phê bình và nhất là người đứng đầu chưa cao.



Triển khai nhiệm vụ, theo Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung năm 2021 dự báo sẽ gặp nhiều khó khăn, thách thức, tỉnh phải thực hiện nhiều nhiệm vụ đồng thời, cùng với tập trung phát triển kinh tế - xã hội, triển Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, bầu cử Quốc hội, HĐND,…Điều đó đòi hỏi mỗi đơn vị cơ quan, cán bộ, đảng viên nhất là người lãnh đạo cần có quyết tâm cao nỗ lực lớn và hành động mới đạt được mục tiêu đề ra.

Chủ tịch UBND tỉnh tặng giấy khen cho các tổ chức cơ sở Đảng đạt tiêu chuẩn trong sạch vững mạnh tiêu biểu năm 2020. Ảnh: Thanh Lê Đồng chí Nguyễn Đức Trung đề nghị Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh cần quan tâm lãnh đạo toàn diện công tác xây dựng Đảng có chiều sâu, lựa chọn vấn đề trọng tâm, trọng điểm.



“Năm 2021 Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh cần phải đề cao trách nhiệm người đứng đầu trong công tác cải cách hành chính, đặc biệt là công tác cải cách thủ tục hành chính; tập trung tháo gỡ vướng mắc, nút thắt trong công tác cải cách hành chính theo phương châm: nhanh, đúng, hiệu quả; để làm sao khi lãnh đạo Đảng và Nhà nước về Nghệ An, đánh giá: Nghệ An tỉnh mở, sở mở và huyện cũng mở”- người đứng đầu chính quyền tỉnh Nghệ An nhấn mạnh.