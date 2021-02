Đảng ủy khối Doanh nghiệp Nghệ An thăm, tặng quà các đơn vị trực Tết

Đồng chí Phan Thị Hoan - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy khối tặng quà tại Công ty Điện lực Nghệ An. Ảnh: Khánh Hồng

Các đoàn đã đến thăm và tặng quà tại các đơn vị Bưu điện tỉnh Nghệ An, Công ty Điện lực Nghệ An, Công ty Xăng dầu Nghệ An, Công ty CP Dịch vụ và vận tải PTS Nghệ Tĩnh; Công ty CP Bến xe Nghệ An, Công ty CP Cảng Nghệ Tĩnh...

Đồng chí Lê Sơn Châu - Phó Bí thư Đảng ủy khối doanh nghiệp tặng quà tại Bến xe Bắc Vinh thuộc Công ty CP Bến xe Nghệ An. Ảnh: Khánh Hồng Tại các nơi đến thăm, Thường trực Đảng ủy Khối tặng quà và chúc các cán bộ, đảng viên, người lao động một năm mới sức khỏe và hạnh phúc. Đồng thời đề nghị các đơn vị giữ vững trật tự - an toàn, chăm lo đời sống cho người lao động đón Tết vui vẻ, đầm ấm; động viên, nhắc nhở các đơn vị sắp xếp lịch trực Tết hợp lý, hiệu quả, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Đặc biệt cần thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch Covid - 19. Đối với các đơn vị dịch vụ giao thông vận tải cần bố trí đầy đủ phương tiện đảm bảo hành khách được đi lại thuận tiện trong dịp Tết Nguyên đán. Đối với Điện lực Nghệ An, cần đảm bảo nguồn điện phục vụ nhu cầu dân sinh cũng như các hoạt động vui tết đón xuân an toàn. Các đơn vị kinh doanh xăng dầu cần đảm bảo nguồn hàng cung ứng đầy đủ nhu cầu đi lại của nhân dân...



Với không khí của những ngày giáp Tết, Thường trực Đảng ủy Khối đã biểu dương những cố gắng của cán bộ, đảng viên và người lao động đã hoàn thành tốt nhiệm vụ trong năm 2020 và mong muốn năm 2021 các đơn vị phát huy hơn nữa tinh thần trách nhiệm, chủ động, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ đóng góp vào quá trình phát triển kinh tế - xã hội tỉnh.