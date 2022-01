Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Nghệ An thăm, tặng quà các đơn vị trực Tết

Đồng chí Phan Thị Hoan - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy Khối tặng quà tại Bưu điện Nghệ An. Ảnh: Khánh Hồng

Đoàn đã đến thăm, chúc Tết và tặng quà tại các đơn vị gồm: Công ty Xăng dầu Nghệ An, VNPT Nghệ An, Bưu điện tỉnh Nghệ An, Công ty Điện lực Nghệ An, Công ty CP Cấp nước Nghệ An, Công ty CP Dịch vụ và vận tải PTS Nghệ Tĩnh; Công ty CP Bến xe Nghệ An, Công ty CP Cảng Nghệ Tĩnh, Công ty CP Khí Công nghiệp Nghệ An, Công ty CP Đầu tư PT Miền Trung, Công ty TNHH Mai Linh, Công ty CP Vận tải công nghệ và dịch vụ Mai Linh.

Tại các đơn vị đến thăm, đoàn đã nghe đại diện lãnh đạo doanh nghiệp báo cáo nhanh về kết quả hoạt động trong năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2022; việc trực, phục vụ Tết vừa đảm bảo quân số thực hiện nhiệm vụ, vừa đảm bảo cho cán bộ, đảng viên và người lao động nghỉ Tết.