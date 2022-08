Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 cho gần 5.000 đảng viên

Đồng chí Phan Thị Hoan - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh chủ trì. Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tiếp và trực tuyến tại 95 điểm cầu, thu hút gần 5.000 đảng viên tham gia.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Viết Thông - nguyên Tổng Thư ký Hội đồng Lý luận Trung ương trực tiếp quán triệt tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Trong đó nhấn mạnh nội dung và những lý giải sâu sắc về Chủ nghĩa xã hội và mô hình chủ nghĩa xã hội của Việt Nam xây dựng là: “Xã hội dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, do nhân dân làm chủ, có nền kinh tế phát triển cao, dựa trên lực lượng sản xuất hiện đại và quan hệ sản xuất tiến bộ phù hợp; có nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc; con người có cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc, có điều kiện phát triển toàn diện; các dân tộc trong cộng đồng Việt Nam bình đẳng, đoàn kết, tôn trọng và giúp đỡ nhau cùng phát triển; có Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của Nhân dân, do Nhân dân và vì Nhân dân do Đảng cộng sản Việt Nam lãnh đạo; có quan hệ hữu nghị và hợp tác với các nước trên thế giới”.

Con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam trong định hướng phát triển kinh tế thị trường là nền kinh tế hiện đại, hội nhập quốc tế, vận hành đầy đủ, đồng bộ theo các quy luật của kinh tế thị trường dựa trên cơ sở và được dẫn dắt, chi phối bởi các nguyên tắc và bản chất của chủ nghĩa xã hội, thể hiện trên cả 3 mặt: sở hữu, tổ chức quản lý và phân phối.

Nội dung kinh tế - xã hội được gắn với trách nhiệm của từng ngành, từng lĩnh vực trong việc trực tiếp hoặc gián tiếp tham gia các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Về phát triển văn hóa, khẳng định văn hóa là một trong bốn trụ cột chính sách, quyết định của Đảng về xây dựng, phát triển đất nước; văn hoá là sự bảo đảm cho định hướng xã hội chủ nghĩa của nền kinh tế, thể hiện tính nhân văn, ưu việt của chế độ với mục đích hướng tới con người, vì hạnh phúc và sự phát triển toàn diện của con người.

Phó Giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Viết Thông cũng đã cung cấp, truyền đạt Nghị quyết Hội nghị Trung ương lần thứ 5 (khoá XIII). Trong đó tập trung quán triệt rõ các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp được đề ra trong Nghị quyết số 18 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về “Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao”; Nghị quyết số 19 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng “Về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”; Nghị quyết số 20 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về “Tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới”.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Viết Thông cũng dành thời gian quán triệt Nghị quyết số 21 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về “Tăng cường củng cố xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới”. Trong đó tập trung nhấn mạnh 4 nhiệm vụ, giải pháp; trọng tâm là đổi mới, hoàn thiện tổ chức của các loại hình tổ chức cơ sở đảng; rà soát, sửa đổi, bổ sung chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm, mối quan hệ công tác của các loại hình tổ chức cơ sở đảng; đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo của tổ chức cơ sở đảng; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; nâng cao bản lĩnh chính trị, năng lực lãnh đạo, kỹ năng và nghiệp vụ công tác đảng cho đội ngũ cấp ủy viên cơ sở.

Song song với đó là đổi mới, tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, rèn luyện, nâng cao bản lĩnh chính trị cho đảng viên; tăng cường công tác quản lý đảng viên, kịp thời rà soát, sàng lọc, kiên quyết đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng; đẩy mạnh và nâng cao chất lượng công tác kết nạp đảng viên; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng.

Phát biểu kết luận tại hội nghị, đồng chí Phan Thị Hoan - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh nhấn mạnh: Việc tổ chức hội nghị với các chuyên đề được quán triệt nhằm giúp cho cán bộ, đảng viên và người lao động có cơ hội học tập, nắm vững, làm sâu sắc thêm nhận thức về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, về mục tiêu, định hướng và giải pháp xây dựng đất nước trong bối cảnh mới; về các chủ trương, giải pháp của Đảng về đất đai; về nông nghiệp, nông thôn, nông dân; về kinh tế tập thể; về củng cố xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới.

Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh đề nghị từng cán bộ, đảng viên xác định rõ trách nhiệm không ngừng phấn đấu và rèn luyện bản lĩnh chính trị, tu dưỡng về phẩm chất đạo đức, lối sống; thường xuyên tự phê bình và phê bình, gương mẫu học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh.

Đề nghị các Đảng bộ, chi bộ cơ sở thực hiện nghiêm túc kế hoạch của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về tổ chức nghiên cứu, học tập và triển khai Nghị quyết Hội nghị Trung ương lần thứ 5 (Khóa XIII) đi vào cuộc sống.