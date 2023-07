Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh tổ chức Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ 2020-2025

Theo dõi Báo Nghệ An trên

Tham dự có đồng chí Lê Hồng Vinh - Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Phan Thị Hoan - Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp tỉnh; đại diện các sở, ban, ngành liên quan.

 Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Mỹ Nga

Trong nửa đầu nhiệm kỳ 2020 - 2025, các chỉ tiêu, nhiệm vụ chủ yếu của Nghị quyết Đại hội đã được Đảng ủy Khối doanh nghiệp triển khai toàn diện, hiệu quả và đạt được tiến độ đề ra.

Theo đó, thực hiện nghiêm túc quy chế làm việc và chương trình công tác toàn khóa, hàng năm của cấp ủy; thường xuyên đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, với trọng tâm là đề án “Cải cách hành chính trong Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh Nghệ An giai đoạn 2021-2025” ; hoạt động sản xuất kinh doanh tiếp tục được duy trì hiệu quả, nhiều đơn vị đạt mức tăng trưởng cao, đóng góp ngân sách lớn, giải quyết việc làm cho hơn 30.000 lao động; góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, tham gia tích cực công tác an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh.

- Tốc độ tăng trưởng bình quân hàng năm giai đoạn 2020 - 2022 đạt 13,57%, so với chỉ tiêu Đại hội VI là 9%. Tổng mức đầu tư năm 2020 đạt 1.215 tỷ đồng; năm 2021 đạt 2.183,65 tỷ đồng; năm 2022 đạt 2.745 tỷ đồng (tăng 126% so với đầu nhiệm kỳ). - Các doanh nghiệp trong khối nộp ngân sách tỉnh năm 2020 đạt 2.169,57 tỷ đồng; năm 2021 đạt 2.619,9 tỷ đồng; năm 2022 đạt 3.458,30 tỷ đồng, tăng 59,40% (chiếm từ 16% - 20% tổng thu nội địa của tỉnh). - Kim ngạch xuất khẩu năm 2020 đạt 264,40 triệu USD; năm 2021 đạt 319,55 triệu USD; năm 2022 đạt 469,5 triệu USD, tăng 77,57%. - 6 tháng đầu năm 2023: Doanh thu ước đạt 20.870,7 tỷ đồng (tăng 4,07% so với cùng kỳ; Nộp ngân sách tỉnh ước đạt 1.573 tỷ đồng; Nộp ngân sách Trung ương ước đạt 344 tỷ đồng; Lợi nhuận đạt 205,6 tỷ đồng.

Tại hội nghị, Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp tỉnh đã trao Huy hiệu 30 năm, 40 năm, 50 và 55 năm tuổi Đảng cho các đảng viên. Ảnh: Mỹ Nga

Từ nay đến cuối nhiệm kỳ, Đảng bộ Khối Doanh nghiệp xác định tiếp tục thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu, nhiệm vụ. Trong đó, đặc biệt quan tâm chỉ tiêu thành lập mới tổ chức đảng, và chỉ tiêu về nộp bảo hiểm xã hội và nghĩa vụ thuế với Nhà nước.

Về sản xuất kinh doanh, đạt tốc độ tăng trưởng bình quân từ 9% trở lên. Phấn đấu nhiệm kỳ 100% các tổ chức cơ sở Đảng xây dựng, hoàn thiện tiêu chí về văn hoá doanh nghiệp và đưa các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển văn hoá doanh nghiệp vào nghị quyết của cấp uỷ, chuyên môn hàng năm.

Về xây dựng Đảng, kết nạp từ 200-220 đảng viên mới, phát huy vai trò của tổ chức đảng, đảng viên trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh; chú trọng nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp uỷ, chi bộ, nêu gương cán bộ, đảng viên; từng bước thực hiện có hiệu quả công tác cải cách hành chính trong Đảng và chuyển đổi số.

Đồng chí Lê Hồng Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Mỹ Nga

Tại hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh chia sẻ cùng các doanh nghiệp về những khó khăn trong nửa đầu nhiệm kỳ, với nhiều khó khăn, thách thức, biến động trên thị trường. Tuy nhiên, với sự nỗ lực, quyết tâm của doanh nghiệp tỉnh nhà, trong nửa đầu nhiệm kỳ, Khối Doanh nghiệp đã đạt được kết quả đáng ghi nhận, đóng góp chung vào kết quả phát triển kinh tế - xã hội của toàn tỉnh. Đặc biệt, công tác thu hút đầu tư có nhiều chuyển biến, đổi mới. Cụ thể, trong 6 tháng đầu năm 2023 tỉnh đã thu hút được hơn 700 triệu USD, đứng thứ 8 trong top địa phương thu hút vốn đầu tư nước ngoài FDI cao nhất cả nước.

Ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao những kết quả đạt được của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp, đồng chí Lê Hồng Vinh cũng chỉ ra những tồn tại, hạn chế như: quy mô doanh nghiệp nhỏ, chưa có đầu tư mới về chất lượng - đây được xem như thách thức lớn nhất trong bối cảnh cạnh tranh thị trường cao. Cùng với đó, việc phát triển tổ chức đảng, đảng viên còn thấp; chất lượng sinh hoạt cấp uỷ, chi bộ còn nhiều hạn chế, chưa bám sát nhiệm vụ trọng tâm nên hiệu quả chưa cao; việc xây dựng văn hóa doanh nghiệp chưa đồng đều, một số nơi còn xảy ra vi phạm quy chế; quá trình chuyển đổi công nghệ thông tin diễn ra chưa mạnh mẽ...

Trao đổi, gợi mở một số giải pháp nửa nhiệm kỳ còn lại, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh đề nghị Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh cần triển khai kịp thời việc học tập, quán triệt các nghị quyết của Đảng, các văn bản cơ chế chính sách, pháp luật của Nhà nước; Tiếp tục chỉ đạo các cấp uỷ, chủ động các phương án ứng phó với cơ chế thị trường; làm tốt công tác xây dựng đảng, nâng cao vai trò lãnh đạo của Đảng trong các doanh nghiệp; Đổi mới nội dung công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, nắm bắt tình hình, định hướng dư luận xã hội để không xảy ra điểm nóng.

Tiếp tục thực hiện hiệu quả vai trò là cầu nối giữa doanh nghiệp với tỉnh, để doanh nghiệp trở thành kênh tham vấn tích cực trong ban hành các chính sách của tỉnh.

Nâng cao chất lượng năng lực đội ngũ cán bộ, lao động tay nghề cao, đẩy mạnh thu hút đầu tư; cùng với đó quan tâm xây dựng văn hóa gắn liền với thương hiệu của doanh nghiệp. Khuyến khích các doanh nghiệp tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội, theo hướng xây dựng mô hình kinh tế cho người dân tại các vùng còn nhiều khó khăn...

Đồng chí Lê Hồng Vinh hy vọng rằng, với những giải pháp và quyết tâm đề ra, Khối Doanh nghiệp tỉnh sẽ phát huy mọi nỗ lực và nguồn lực, để cùng đưa Nghệ An phát triển nhanh và bền vững.

Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh Phan Thị Hoan phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Mỹ Nga

Phát biểu cảm ơn sự quan tâm sát sao của lãnh đạo tỉnh, cũng như các sở, ban, ngành trong thời gian qua, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh Phan Thị Hoan khẳng định, nửa nhiệm kỳ tới Khối Doanh nghiệp tỉnh sẽ tiếp tục cụ thể hóa mọi chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh, tích cực đóng góp vào sự phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh.