Đảng ủy Quân khu 4 ra Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng năm 2022

Trung tướng Trần Võ Dũng - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu chủ trì hội nghị. Dự và chỉ đạo hội nghị có Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; các đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự 6 tỉnh. Về phía tỉnh Nghệ An có đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh. Ảnh: Đức Cương

Năm 2021, tuy còn nhiều khó khăn tác động, chi phối song dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Quân ủy Trung ương (QUTW), Bộ Quốc phòng, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu đã chủ động phối hợp với cấp ủy, chính quyền 6 tỉnh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2021, có nhiều nhiệm vụ hoàn thành tốt và xuất sắc.



Nổi bật là, Đảng ủy Quân khu đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo lực lượng vũ trang (LLVT) Quân khu quán triệt sâu sắc các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Nhà nước, Quân ủy TW, Bộ Quốc phòng về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng; phối hợp chặt chẽ với các lực lượng nắm, đánh giá, dự báo đúng tình hình, xử lý có hiệu quả các tình huống, không để bị động, bất ngờ, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Phối hợp với cấp ủy, chính quyền các địa phương tập trung lãnh đạo xây dựng tiềm lực nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh Nhân dân, xây dựng khu vực phòng thủ (KVPT) ngày càng vững chắc; triển khai cụ thể hóa các chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, đề án, chương trình, dự án phát triển kinh tế, xã hội gắn với củng cố quốc phòng, an ninh năm đầu nhiệm kỳ. Tham gia có hiệu quả các hoạt động phòng, chống dịch Covid-19, phòng, chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn và các hoạt động an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo cho Nhân dân... Lãnh đạo toàn diện, hiệu quả các giải pháp xây dựng LLVT Quân khu vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức, đạo đức, cán bộ.

Đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nghệ An phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Đức Cương Lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả 3 khâu đột phá theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội, Quân khu lần thứ XI đạt kết quả tốt; chỉ đạo quyết liệt nhiều giải pháp đồng bộ, thích ứng, linh hoạt trong thực hiện nhiệm vụ huấn luyện, giáo dục - đào tạo phù hợp với điều kiện phòng, chống dịch Covid-19. Chất lượng tổng hợp, trình độ, khả năng SSCĐ, cơ động của các lực lượng được giữ vững và nâng lên. Lãnh đạo thực hiện nghiêm các quyết định của trên về tổ chức biên chế. Chú trọng triển khai các biện pháp trong xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện "mẫu mực, tiêu biểu", xây dựng chính quy, chấp hành kỷ luật; tỷ lệ vi phạm kỷ luật giảm so với năm 2020.



Hội nghị xác định, năm 2022, phát huy những kết quả đạt được, tiếp tục làm tốt việc phối hợp với cấp ủy, chính quyền 6 tỉnh, tập trung quán triệt, triển khai nghiêm túc Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đảng các cấp; xây dựng Đảng bộ Quân khu trong sạch vững mạnh; xây dựng LLVT Quân khu vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”, làm nòng cốt xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, KVPT vững chắc, tạo môi trường thuận lợi để các địa phương phát triển kinh tế, xã hội, hoàn thành toàn diện các mục tiêu, chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2022. Tập trung thực hiện khâu đột phá về chấp hành pháp luật, kỷ luật và nâng cao năng lực, trách nhiệm nêu gương của đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ trì các cấp. Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, thay mặt Quân ủy TW, Bộ Quốc phòng, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, ghi nhận và nhiệt liệt chúc mừng, biểu dương những thành tích mà Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu cũng như cán bộ, chiến sĩ LLVT Quân khu 4 đã đạt được trong năm 2021. Đồng thời, cảm ơn cấp ủy, chính quyền và Nhân dân các tỉnh trên địa bàn Quân khu đã tin yêu, đùm bọc, giúp đỡ và tạo mọi điều kiện thuận lợi để LLVT Quân khu 4 hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ được giao. Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: Đức Cương Đồng chí Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến yêu cầu, năm 2022, phát huy những kết quả đạt được, Đảng ủy Quân khu 4 tiếp tục tập trung lãnh đạo xây dựng LLVT Quân khu vững mạnh về chính trị; làm tốt công tác giáo dục chính trị, quản lý tư tưởng, bồi dưỡng đạo đức cách mạng. Mở đợt sinh hoạt chính trị quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết của Quân ủy TW “Về phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân trong tình hình mới”, tạo sự thống nhất cao về nhận thức, ý chí và hành động. Trong mọi tình huống khó khăn, cán bộ, chiến sĩ luôn kiên định, vững vàng về chính trị, trung thành vô hạn với Đảng, với Tổ quốc, với Nhân dân; thực sự là lực lượng chính trị tin cậy, đội quân công tác đắc lực của Đảng, Nhà nước, cấp ủy, chính quyền và Nhân dân địa phương.



Nhân dịp chuẩn bị bước sang năm mới 2022, thay mặt Quân ủy TW, Bộ Quốc phòng, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến gửi tới các cán bộ, chiến sĩ LLVT Quân khu và Đảng bộ, Nhân dân địa bàn 6 tỉnh Quân khu 4 sức khỏe, hạnh phúc, giành nhiều thắng lợi trong năm công tác mới.