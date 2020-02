Đảng ủy Quân sự tỉnh góp ý kiến Dự thảo Báo cáo Chính trị Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX

Đại tá Nguyễn Ngọc Hà – Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy quân sự – Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh chủ trì Hội nghị. Ảnh: Hoàng Anh

Tại Hội nghị, các ý kiến đánh giá cao Dự thảo Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015 – 2020; phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020-2025 (phần KT-XH, QP-AN) do Ban cán sự đảng UBND tỉnh chuẩn bị.



Các đại biểu đã đóng góp ý kiến bổ sung chủ yếu tập trung vào đánh giá cụ thể hơn, chính xác hơn những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng thời tính toán phù hợp với điều kiện thực tế của tỉnh để thực hiện tốt các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh, bảo đảm an ninh trật tự an toàn xã hội trong giai đoạn tới.

Phát biểu kết luận hội nghị, Đại tá Nguyễn Ngọc Hà ghi nhận các ý kiến của các đại biểu và giao nhiệm vụ thường trực Đảng ủy quân sự tỉnh tiếp thu đầy đủ, tiếp tục nghiên cứu, đóng góp làm rõ nội hàm về các chỉ tiêu, giải pháp về quốc phòng – an ninh để tổng hợp báo cáo về Sở Kế hoạch đầu tư, Văn phòng UBND tỉnh theo đúng quy định./.