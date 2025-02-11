Thể thao Đặng Văn Lâm chơi không hay, Ninh Bình gây thất vọng; MU đứt mạch thắng, Arsenal giữ vững ngôi đầu Premier League Đội bóng của thủ môn Đặng Văn Lâm đã có trận đấu đáng thất vọng trước Becamex TP. HCM; MU đứt mạch thắng 3 trận trước đó khi để Nottingham Forest cầm hòa 2-2. Đó là những thông tin thể thao nổi bật trong 24h qua.

Đặng Văn Lâm chơi không hay, Ninh Bình gây thất vọng

Đội bóng của thủ môn Đặng Văn Lâm đã có trận đấu đáng thất vọng trước Becamex TP. HCM.

Thủ môn Đặng Văn Lâm.

Dù được đánh giá cao hơn, Ninh Bình FC lại có màn trình diễn dưới kỳ vọng khi chỉ giành được 1 điểm trước đối thủ đang ở nhóm dưới bảng xếp hạng. Trận hòa này khiến họ có nguy cơ mất ngôi đầu nếu CLB CAHN giành chiến thắng ở trận đấu bù. Hai đội giờ chỉ còn cách biệt vỏn vẹn 1 điểm.

Văn Lâm chơi không ấn tượng ở tình huống đội khách gỡ hòa 1-1. Phút 76, Minh Trọng chuyền bóng cho Ugochukwu, và tiền đạo mang áo số 94 tung cú dứt điểm ngoài vòng cấm hạ gục Văn Lâm. Đây là pha bóng khá khó nhưng thủ môn Đặng Văn Lâm cũng chưa cho thấy sự phản xạ ấn tượng.

Sau 9 vòng đấu, Ninh Bình có 21 điểm, nhiều hơn CLB CAHN 1 điểm nhưng đã thi đấu nhiều hơn 1 trận.

Tiến Linh bỏ lỡ trước khung thành trống, HLV Huỳnh Đức thua đau

Một trận đấu kịch tính trên sân Thống Nhất khép lại với chiến thắng ngược 2-1 dành cho Hải Phòng, trong ngày mà Tiến Linh gây thất vọng với pha bỏ lỡ không tưởng, còn HLV Lê Huỳnh Đức phải nếm trái đắng trước người đồng nghiệp Chu Đình Nghiêm.

CA TP. HCM ghi bàn mở tỷ số nhưng lại không thể bảo vệ thành quả.

Đỉnh điểm của sự tiếc nuối đến ở phút 37. Sau pha căng ngang chuẩn xác của Quang Hùng bên cánh phải, thủ môn và hàng thủ Hải Phòng đều bị đánh bại. Tiến Linh đứng trống trải trước khung thành mở toang, nhưng không hiểu sao lại thiếu sự chủ động, để bóng đập đùi rồi đi ra ngoài trong sự ngỡ ngàng của tất cả. Đó là tình huống có thể định đoạt trận đấu, song sự vô duyên của tiền đạo tuyển Việt Nam khiến CA TP.HCM đánh mất cơ hội gia tăng cách biệt.

Bị dẫn ngược, CLB CA TP. HCM dồn toàn lực tấn công nhưng vấp phải hàng phòng ngự kỷ luật của Hải Phòng. Những nỗ lực của Tiến Linh, Quốc Cường đều không đủ giúp đội chủ sân Thống Nhất có bàn gỡ. Trận đấu khép lại với chiến thắng 2-1 đầy bản lĩnh của thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm.

MU đứt mạch thắng, Arsenal giữ vững ngôi đầu Premier League

Có lợi thế dẫn trước nhưng MU đứt mạch thắng 3 trận trước đó khi để Nottingham Forest cầm hòa 2-2. Trong khi đó Arsenal tiếp tục thể hiện phong độ ấn tượng khi thắng Burnley 2-0.

Nhận 2 bàn thua liên tiếp, MU đẩy cao đội hình tấn công, sau nhiều nỗ lực cuối cùng MU cũng có bàn thắng quân bình tỷ số ở phút 81, từ pha phá bóng thiếu lực của hậu vệ Nottingham, Amad Diallo tung cú vô-lê chân trái ngoài vòng cấm đi thẳng vào lưới thủ thành Matz Sels, tỷ số trận đấu được đưa về vạch xuất phát 2-2.

Kết thúc trận đấu, MU chấp nhận hòa 2-2 với Nottingham, trận hòa này đẩy MU xuống vị trí thứ 5 trên bảng xếp hạng . Trong khi đó, Arsenal đang bay cao với chiến thắng 2-0 trước Burnley, 2 bàn thắng được ghi do công của Gyokeres và Delan Rice, với 3 điểm có được ở vòng đấu này, Pháo thủ tiếp tục xây chắc ngôi đầu bảng với 25 điểm.

Màn ngược dòng điên rồ khi bị dẫn 4-0 của Kante và đồng đội

Rạng sáng 2/11, Al Ittihad bị Al Khaleej dẫn 4-0, thậm chí còn phải chơi thiếu người, nhưng vẫn kết thúc trận đấu với tỷ số 4-4.

Trên sân nhà, Al Khaleej nhập cuộc đầy ấn tượng và có 3 bàn thắng vào lưới nhà đương kim vô địch SPL ngay trong hiệp một. Thậm chí, chủ nhà còn có lợi thế hơn người, khi Fabinho bị đuổi khỏi sân từ phút 32. Ngay đầu hiệp hai, Al Khaleej nới rộng cách biệt lên thành 4 bàn.

Al Ittihad thoát thua ngoạn mục nhưng vẫn bị bỏ lại trong cuộc đua vô địch.

Phút 51, Moussa Diaby tận dụng một tình huống lộn xộn trong vùng cấm để dứt điểm cận thành, rút ngắn tỷ số còn 1-4 cho Al Ittihad. Đây cũng là khoảnh khắc mở ra màn lội ngược dòng không tưởng của đoàn quân áo sọc vàng, đen.

Phút 86, Diaby tiếp tục tỏa sáng với một pha đá nối chuẩn xác, mang về bàn thứ 2. Đến phút 90+6 và 90+8, ban huấn luyện và người hâm mộ Al Ittihad vỡ òa cảm xúc khi chứng kiến Mario Mitaj, Faisal Al Ghamdi tận dụng sự lóng ngóng của hàng thủ đội chủ nhà để ghi bàn gỡ hòa 4-4.

Al Ittihad thoát thua ngoạn mục nhưng vẫn bị bỏ lại trong cuộc đua vô địch. Hiện tại, họ đang kém Al Nassr đến 10 điểm. Cristiano Ronaldo cùng đồng đội đang cho thấy phong độ ổn định với 7 chiến thắng liên tiếp từ đầu mùa.