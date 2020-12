Đặng Văn Lắm và Thái Bá Sang lỡ hẹn VCK U21 Quốc gia 2020

Giành chiến thắng 3-2 trước U21 HAGL, U21 SLNA đoạt vé tham dự Vòng chung kết U21 QG 2020 với tư cách Nhì bảng C sau 2 trận thắng, 1 trận thua. Trong 3 trận đấu tại Vòng loại, U21 SLNA không có sự phục vụ của Đặng Văn Lắm và Thái Bá Sang.

Tiền vệ Đặng Văn Lắm gặp chấn thương khá phức tạp từ vòng 12 V.League 2020, dự đoán mất 2 tháng để điều trị và anh vẫn đang điều trị trung tâm PVF. Trung vệ Thái Bá Sang bị dập cơ khi đang tập trung tại U22 Việt Nam và hiện đang tập hồi phục tại SLNA.

Tiền vệ Đặng Văn Lắm và trung vệ Bá Sang không kịp tham dự VCK U21 QG 2020. Ảnh: Hải Hoàng

Theo xác nhận của HLV Đinh Văn Dũng, U21 SLNA sẽ giữ nguyên lực lượng với những nhân tố hiện tại. Thời gian qua, người được chọn đá thay Văn Lắm là tiền vệ Đinh Xuân Tiến năm nay mới 17 tuổi. Cặp trung vệ của SLNA là Hồ Trọng Vang và Lê Thành Lâm.

Như vậy, U21 SLNA tham dự VCK với chỉ 4 cầu thủ đang thuộc biên chế đội 1 thi đấu tại V.League là Mai Sỹ Hoàng, Lê Thành Lâm, Trần Ngọc Ánh và Nguyễn Văn Việt. Đây đều là những cầu thủ đã được HLV Park Hang-seo triệu tập lên U22 Việt Nam.

Giải Vô địch U21 quốc gia 2020 đã xác định đủ 8 đội vào VCK là Nam Định, Viettel (A), Phố Hiến (B), Công an Nhân dân, Sông Lam Nghệ An (C), Long An, Đồng Tháp (D) và chủ nhà Khánh Hòa.

SLNA đã góp mặt tại tất cả các vòng chung kết giải trẻ trong năm 2020, hiện đã có 3 chức vô địch của U11, U13 và U17 và 2 tấm HCĐ của U15 và U19. Dự kiến ngày 6/12, thầy trò HLV Đinh Văn Dũng sẽ lên đường tham dự VCK diễn ra tại Nha Trang từ ngày 10/12 đến 19/12.