Đánh bại Yên Thành, Thái Hòa vô địch Giải bóng đá Năng khiếu U10 tỉnh Nghệ An năm 2020

Trận chung kết sẽ diễn ra vào lúc 14h30 ngày 7/12 tại sân cỏ nhân tạo thị trấn Quỳ Hợp. Để có mặt tại trận đấu cuối cùng, đội Yên Thành vượt qua Tân Kỳ trong khi Thái Hòa đánh bại Hoàng Mai là cựu vương của giải đấu.

Xét về thực lực, đội U10 Yên Thành được đánh giá cao hơn Thái Hòa, nhưng với lối chơi hợp lý trong suốt 40 phút cùng sự xuất sắc của thủ môn, đội U10 Thái Hòa giành chiến thắng chung cuộc với tỷ số 2-0.

Niềm vui vô địch của U10 Thái Hòa. Ảnh: Bá Tuấn

Theo đó, chức vô địch Giải bóng đá Năng khiếu U10 tỉnh Nghệ An năm 2020 thuộc về Thái Hòa. Đội Yên Thành chấp nhận về Nhì trong khi Tân Kỳ và Hoàng Mai đồng giải Ba. Giải phong cách thuộc về các cầu thủ nhí chủ nhà Quỳ Hợp.

Ở các danh hiệu cá nhân, thủ môn Lê Đức Mạnh đội Yên Thành đạt danh hiệu Thủ môn xuất sắc nhất; Cầu thủ xuất sắc nhất giải thuộc về Thái Bá Bảo Hoàng của đội Tân Kỳ.

HLV Phạm Văn Quyến trao giải cho cầu thủ xuất sắc nhất. Ảnh: Bá Tuấn

Bên cạnh Giải bóng đá TN-NĐ Cúp Báo Nghệ An truyền thống, đây là sân chơi do Sở Văn hóa và Thể thao Nghệ An phối hợp với CLB SLNA tổ chức nhằm tạo tính cọ xát, học hỏi của các lớp năng khiếu bóng đá nghiệp dư ở các cơ sở trên toàn tỉnh.

Với chức vô địch này, đội Nhi đồng Thái Hòa đã có sự chuẩn bị khá tốt cho Giải bóng đá TN-NĐ Cúp Báo Nghệ An mùa tới và sẽ được xem là một ứng cử viên sáng giá.