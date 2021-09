Đánh giá 5 năm thực hiện Đề án ‘Xây dựng và phát triển Trường Chính trị tỉnh Nghệ An’

Ngày 31/8, tại phiên họp thường kỳ tháng 8/2021, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã nghe và cho ý kiến về báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Đề án số 12-ĐA/TU, ngày 30/7/2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng và phát triển Trường Chính trị tỉnh Nghệ An giai đoạn 2015 - 2020, tầm nhìn năm 2030.

Ban chỉ đạo lớp Bồi dưỡng kiến thức kinh điển Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh chụp ảnh lưu niệm cùng học viên.

Sau khi đề án ban hành, tỉnh Nghệ An đã đầu tư nhiều thời gian và công sức lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện, do đó 5 năm qua nhiều chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đạt và vượt so với kế hoạch đề án đề ra. Trường Chính trị tỉnh đã thể hiện rõ chức năng, nhiệm vụ của mình, chủ động, tích cực tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh tổ chức, phối hợp tổ chức nhiều hội thảo khoa học cấp tỉnh, cấp quốc gia và hội thảo quốc tế quan trọng, có giá trị khoa học lý luận, thực tiễn cao, tạo dấu ấn và sức lan tỏa lớn, góp phần nâng cao vị thế của trường nói riêng, của tỉnh Nghệ An nói chung. Công tác nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn đạt nhiều kết quả nổi bật. Tổ chức bộ máy của trường được sắp xếp tinh gọn, hiệu quả; đội ngũ cán bộ, giảng viên của trường không ngừng được đào tạo, bồi dưỡng, rèn luyện, trưởng thành về nhiều mặt, bảo đảm tiêu chuẩn của các chức danh đang đảm nhận. Hệ thống cơ sở vật chất của trường được đầu tư, mua sắm, cải tạo, nâng cấp, ngày càng quy mô, đồng bộ, khang trang, từng bước đáp ứng nhu cầu giảng dạy, học tập.