Đánh giá Acer Predator Triton 14 AI: Mạnh mẽ nhưng chưa hoàn hảo Mẫu laptop gaming 14 inch của Acer gây ấn tượng với thiết kế kim loại cao cấp, màn hình OLED đẹp mắt và hiệu năng mạnh mẽ, nhưng vẫn tồn tại những điểm yếu về gaming độ phân giải cao và phần mềm.

Trong phân khúc laptop gaming 14 inch ngày càng cạnh tranh, Acer Predator Triton 14 AI nổi lên như một đối thủ đáng gờm của ROG Zephyrus G14 hay Razer Blade 14. Sản phẩm này là một cỗ máy linh hoạt, mạnh mẽ so với kích thước nhỏ gọn, sở hữu thiết kế tinh tế và hiệu suất cao. Tuy nhiên, để đạt được sự cân bằng giữa sức mạnh và tính di động, người dùng sẽ phải chấp nhận một vài sự đánh đổi.

Thiết kế cao cấp và chỉn chu

Acer Predator Triton 14 AI ghi điểm mạnh mẽ ngay từ cái nhìn đầu tiên với lớp vỏ kim loại màu đen tuyền, được chế tác chính xác đến từng chi tiết. Với trọng lượng chỉ 1,6 kg và độ dày 1,73 cm, máy có tính di động cao, đủ sức cạnh tranh sòng phẳng với các đối thủ trong cùng phân khúc. Thiết kế này mang lại cảm giác chắc chắn và cao cấp.

Tuy nhiên, một chi tiết nhỏ cần cải thiện là bản lề khá cứng và phần nắp máy không có gờ nhô ra, khiến việc mở máy bằng một tay trở nên khó khăn.

Acer Predator Triton 14 AI sở hữu thiết kế kim loại nguyên khối màu đen sang trọng.

Bàn phím và bàn di chuột

Máy được trang bị bàn phím cổ điển với hệ thống đèn nền RGB. Các phím bấm được tinh chỉnh tốt, mang lại hành trình phím, độ ổn định và phản hồi hợp lý. Lực nhấn có phần hơi nhẹ nhưng vẫn đảm bảo trải nghiệm gõ tốt. Bàn di chuột bằng kính có kích thước rộng rãi, bề mặt trơn tru và được tích hợp hai dải đèn LED trắng ở cạnh bên, tạo nên một điểm nhấn thanh lịch.

Hệ thống cổng kết nối đầy đủ

Đối với một chiếc laptop 14 inch, Triton 14 AI cung cấp một hệ thống cổng kết nối rất đầy đủ, đáp ứng đa dạng nhu cầu sử dụng. Bên trái máy có cổng Thunderbolt 4, USB-A 3.2 Gen 2 và giắc cắm âm thanh combo. Bên phải là cổng HDMI 2.1, một cổng USB-A 3.2 Gen 2 khác, một cổng USB-C 3.2 Gen 2 và khe đọc thẻ nhớ microSD.

Máy được trang bị đầy đủ các cổng kết nối cần thiết cho cả công việc và giải trí.

Màn hình OLED: Điểm sáng cho sáng tạo và giải trí

Acer Predator Triton 14 AI sở hữu tấm nền OLED 14,5 inch, độ phân giải 2880 x 1800 pixel và tỷ lệ khung hình 16:10. Màn hình này hỗ trợ cảm ứng, bút stylus và có tần số quét tối đa 120 Hz, mang lại hình ảnh sắc nét và chuyển động mượt mà. Khả năng tái tạo màu sắc rất tốt với độ phủ 169% không gian sRGB và 113% không gian DCI-P3.

Dù vậy, màn hình vẫn có một vài hạn chế. Độ sáng tối đa ở chế độ SDR đo được là 375 cd/m², hơi thấp và có thể gây khó khăn khi sử dụng ngoài trời do bề mặt màn hình bóng, dễ phản chiếu. Thêm vào đó, khả năng hiển thị HDR chưa được hiệu chỉnh tốt, chủ yếu chỉ đáp ứng về mức độ sáng.

Hiệu năng từ Core Ultra 9 và RTX 5070

Phiên bản được đánh giá trang bị vi xử lý Intel Core Ultra 9 288V, 32 GB RAM LPDDR5X và card đồ họa NVIDIA GeForce RTX 5070 với TGP 110W. Cấu hình này mang lại hiệu suất tổng thể rất tốt cho cả công việc sáng tạo như chỉnh sửa ảnh, video và các tác vụ hàng ngày.

Cấu hình mạnh mẽ giúp máy xử lý tốt các tác vụ nặng.

Trải nghiệm gaming thực tế

Card đồ họa RTX 5070 với 8 GB VRAM cho thấy giới hạn khi chơi game ở độ phân giải gốc 1800p, đặc biệt với các tựa game yêu cầu cao về đồ họa và sử dụng công nghệ path-tracing. Hiệu năng bị ảnh hưởng đáng kể, cho thấy GPU này phù hợp hơn cho việc chơi game ở độ phân giải 1080p hoặc 1440p. Người dùng không nên kỳ vọng chơi mượt các game AAA ở độ phân giải gốc với thiết lập đồ họa cao nhất.

Tựa game (Độ phân giải 1800p) Black Myth Wukong Cyberpunk 2077 PT ON, DLSS4 Cân bằng, FG x4 58 FPS 18,28 FPS PT ON, DLSS4 Cân bằng, FG x0 23 FPS 25,92 FPS RT OFF, DLSS4 Cân bằng, FG x4 98 FPS 130,54 FPS RT OFF, DLSS OFF 22 FPS 40,23 FPS

Những điểm trừ cần cân nhắc

Bên cạnh những ưu điểm, Triton 14 AI vẫn còn một số điểm yếu. Khi hoạt động ở chế độ Turbo, hệ thống tản nhiệt trở nên cực kỳ ồn ào. Trải nghiệm phần mềm cũng là một điểm trừ khi Acer cài đặt nhiều ứng dụng không cần thiết và quảng cáo, điều khó chấp nhận ở một sản phẩm có mức giá này.

Ngoài ra, chất lượng webcam 1080p và hệ thống loa cũng đáng thất vọng. Hình ảnh từ webcam bị nhiễu và sai màu, trong khi âm thanh từ loa ngoài bị bóp nghẹt và thiếu chi tiết. Người dùng nên sử dụng tai nghe để có trải nghiệm âm thanh tốt hơn.

Thời lượng pin và sạc USB-C

Máy được trang bị viên pin 76 Wh, cho thời gian sử dụng từ 7 đến 8 giờ với các tác vụ văn phòng cơ bản. Đây là một con số tốt trong phân khúc laptop gaming. Một điểm cộng lớn là bộ sạc 140W sử dụng chuẩn USB-C, mang lại sự tiện lợi và linh hoạt khi di chuyển.

