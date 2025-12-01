Đánh giá Aston Martin DB12 S: Nâng tầm định nghĩa Super Tourer Aston Martin DB12 S ra mắt với công suất 700 mã lực, khung gầm được tinh chỉnh và thiết kế khí động học tối ưu, hứa hẹn mang lại trải nghiệm lái thể thao hơn.

Tiếp nối thành công của các phiên bản hiệu năng cao như Vantage S và DBX S, Aston Martin tiếp tục khẳng định vị thế trong phân khúc xe thể thao hạng sang với sự ra mắt của DB12 S. Không chỉ là một bản nâng cấp sức mạnh đơn thuần, DB12 S là sự tinh chỉnh toàn diện từ động cơ, hệ thống treo đến khí động học, tạo ra một chiếc Super Tourer sắc bén và mạnh mẽ hơn, dành cho những người lái tìm kiếm sự khác biệt.

Thiết kế khí động học tinh chỉnh

Về tổng thể, Aston Martin DB12 S vẫn giữ lại phom dáng Grand Tourer cổ điển nhưng được bổ sung nhiều chi tiết khí động học nhằm tối ưu hóa hiệu suất. Chiếc xe ra mắt với màu sơn xanh Ion Blue độc đáo từ bộ phận cá nhân hóa Q by Aston Martin, tạo nên vẻ ngoài cuốn hút ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Aston Martin DB12 S sở hữu ngoại hình mạnh mẽ hơn so với phiên bản tiêu chuẩn ra mắt năm 2023.

Phần đầu xe được thiết kế lại với bộ chia gió hai tầng, giúp hạ thấp trọng tâm và mở rộng dáng xe, đồng thời tăng lực ép xuống mặt đường và ổn định luồng không khí quanh hốc bánh trước. Cụm đèn pha LED ma trận vẫn giữ thiết kế đặc trưng với 6 khối chiếu sáng độc lập. Nắp capo có thêm khe thoát khí, không chỉ tăng tính thẩm mỹ mà còn cải thiện khả năng làm mát cho khoang động cơ. Khách hàng có thể lựa chọn chi tiết này được sơn đen bóng hoặc hoàn thiện bằng sợi carbon 2x2 Twill.

Cản trước được tinh chỉnh với bộ chia gió hai tầng, giúp tăng lực ép và cải thiện độ ổn định.

So với phiên bản tiêu chuẩn, chiều cao của DB12 S được hạ thấp 5 mm, góp phần cải thiện khả năng xử lý. Xe được trang bị bộ mâm hợp kim 21 inch với ba tùy chọn thiết kế khác nhau. Ở phía sau, điểm khác biệt lớn nhất là bộ khuếch tán gió được tinh chỉnh và cụm ống xả kép đặt dọc hoàn toàn mới. Một cánh gió cố định cỡ nhỏ trên nắp khoang hành lý giúp tăng cường độ ổn định khi xe vận hành ở tốc độ cao. Huy hiệu "S" được chế tác thủ công tinh xảo là dấu ấn cuối cùng để phân biệt phiên bản hiệu năng cao này.

Thiết kế khuếch tán gió và ống xả mới không chỉ tăng tính thẩm mỹ mà còn tối ưu hiệu quả khí động học.

Khoang lái sang trọng và tập trung vào hiệu suất

Bên trong, Aston Martin DB12 S duy trì bố cục hiện đại của phiên bản tiêu chuẩn với cụm đồng hồ kỹ thuật số 10,25 inch và màn hình cảm ứng trung tâm 10,25 inch do chính Aston Martin phát triển. Tuy nhiên, hãng xe Anh Quốc đã mang đến những tùy chọn vật liệu và trang trí độc quyền để nâng cao trải nghiệm.

Khoang lái của DB12 S kết hợp hài hòa giữa công nghệ hiện đại và các nút bấm vật lý truyền thống.

Khách hàng có thể lựa chọn giữa hai phong cách nội thất chính: Accelerate, kết hợp da và Alcantara, và Inspire S, sử dụng da Semi-aniline cao cấp phối cùng Alcantara. Ghế Sport Plus chỉnh điện 16 hướng là trang bị tiêu chuẩn. Để có trải nghiệm thể thao hơn, người mua có thể nâng cấp lên ghế hiệu năng Carbon Fibre Performance Seat, giúp giảm đáng kể trọng lượng và tăng cường khả năng nâng đỡ cơ thể khi vào cua. Một điểm nhấn tinh tế trong cabin là núm xoay chọn chế độ lái được hoàn thiện bằng kim loại anod màu đỏ ánh kim.

Ghế ngồi Sport Plus là tiêu chuẩn, trong khi ghế hiệu năng bằng sợi carbon là một tùy chọn cao cấp.

Về tiện nghi, DB12 S được trang bị hệ thống âm thanh Aston Martin 11 loa công suất 390 W tiêu chuẩn, hoặc tùy chọn nâng cấp lên hệ thống âm thanh vòm Bowers & Wilkins 15 loa công suất 1.170 W. Kết nối Apple CarPlay không dây và Android Auto cùng sạc không dây cũng là những trang bị tiêu chuẩn.

Sức mạnh từ khối động cơ V8 tinh chỉnh

Trái tim của Aston Martin DB12 S vẫn là khối động cơ V8 4.0L tăng áp kép quen thuộc, có nguồn gốc từ Mercedes-AMG, nhưng đã được các kỹ sư của Aston Martin tinh chỉnh và lắp ráp thủ công. Động cơ này sản sinh công suất tối đa 700 mã lực và mô-men xoắn cực đại 800 Nm, tăng 20 mã lực so với DB12 tiêu chuẩn.

Động cơ V8 trên DB12 S được tinh chỉnh để đạt công suất 700 mã lực và mô-men xoắn 800 Nm.

Sức mạnh được truyền tới cầu sau thông qua hộp số tự động 8 cấp của ZF. Chức năng Launch Control đã được hiệu chỉnh lại, giúp giảm hơn 50% thời gian chuyển số, cho phép chiếc Super Tourer tăng tốc từ 0–100 km/h chỉ trong 3,5 giây, nhanh hơn 0,1 giây so với bản thường. Tốc độ tối đa được giữ nguyên ở mức 325 km/h. Để tăng thêm phần phấn khích, khách hàng có thể lựa chọn hệ thống ống xả thể thao bằng titanium, nhẹ hơn 11,7 kg và cho âm thanh uy lực hơn.

Khung gầm và hệ thống treo: Nâng tầm sự linh hoạt

Không chỉ mạnh hơn, DB12 S còn được cải tiến đáng kể về khả năng xử lý. Xe được trang bị tiêu chuẩn hệ thống phanh carbon ceramic, với đĩa phanh đường kính 410 mm ở phía trước và 360 mm ở phía sau. Trang bị này giúp giảm 27 kg trọng lượng không tải so với phanh thép truyền thống, cải thiện độ phản hồi và hiệu suất phanh trong điều kiện vận hành khắc nghiệt.

Hệ thống giảm xóc thích ứng Bilstein DTX đã được cập nhật phần mềm, giúp kiểm soát tốt hơn dao động ngang và dọc của thân xe. Cùng với đó, hệ thống lái và vi sai chống trượt điện tử (E-diff) cũng được tinh chỉnh lại để mang lại cảm giác lái nhạy bén và chính xác hơn, đặc biệt khi vào cua ở tốc độ cao.

Hệ thống phanh carbon ceramic tiêu chuẩn giúp giảm 27 kg trọng lượng không tải và tăng hiệu suất phanh.

Giá bán và định vị

Aston Martin DB12 S sẽ có mặt trên thị trường với cả hai biến thể Coupe và Volante (mui trần), dự kiến bắt đầu giao xe từ quý I năm 2026. Mức giá chính thức chưa được công bố, nhưng chắc chắn sẽ cao hơn mức khởi điểm 250.000 USD của phiên bản DB12 tiêu chuẩn. DB12 S sẽ được bán song song, đóng vai trò là lựa chọn đỉnh cao cho những khách hàng yêu cầu hiệu suất và sự độc đáo ở mức độ cao nhất trong dòng sản phẩm Super Tourer của thương hiệu.

Kết luận

Aston Martin DB12 S không phải là một cuộc cách mạng, mà là một bước tiến hóa đầy thuyết phục. Bằng cách tinh chỉnh một công thức vốn đã rất thành công, Aston Martin đã tạo ra một chiếc xe không chỉ nhanh hơn trên đường thẳng mà còn hấp dẫn và chính xác hơn trên những cung đường quanh co. Với sức mạnh lớn hơn, hệ thống treo sắc bén hơn và những chi tiết thiết kế độc quyền, DB12 S xứng đáng là phiên bản đỉnh cao của dòng xe Super Tourer mang tính biểu tượng.