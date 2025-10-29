Đánh giá Asus ProArt P16: Sức mạnh đồ họa thách thức MacBook Với CPU AMD Ryzen AI 9 HX và GPU Nvidia RTX 5090, Asus ProArt P16 H7606WX mang lại hiệu năng xử lý đồ họa và video 8K vượt trội, là lựa chọn thay thế mạnh mẽ cho MacBook Pro trong phân khúc máy trạm di động.

Asus ProArt P16 H7606WX là mẫu máy trạm di động mới nhất, được thiết kế đặc biệt cho các chuyên gia sáng tạo, từ nhà làm phim, nhiếp ảnh gia đến các nhà thiết kế 3D. Trang bị cấu hình phần cứng hàng đầu với bộ vi xử lý AMD Ryzen AI 9 HX 370 và card đồ họa Nvidia GeForce RTX 5090, chiếc laptop này mang đến hiệu suất tương đương máy tính để bàn, trở thành một đối thủ đáng gờm của MacBook Pro trong hệ sinh thái Windows.

Asus ProArt P16 H7606WX sở hữu thiết kế kim loại nguyên khối chắc chắn.

Cấu hình phần cứng đỉnh cao

Sức mạnh của ProArt P16 đến từ sự kết hợp của những linh kiện mạnh mẽ nhất hiện nay. Máy không chỉ sở hữu CPU Ryzen AI 9 HX 370 với NPU XDNA tích hợp mà còn có card đồ họa rời Nvidia GeForce RTX 5090 phiên bản laptop, đi kèm 64GB RAM DDR5 và tổng dung lượng lưu trữ lên đến 4TB từ hai ổ SSD PCIe 4.0. Cấu hình này đảm bảo khả năng xử lý mượt mà các tác vụ nặng như dựng video 4K, 8K, mô hình hóa 3D và các ứng dụng AI đòi hỏi khả năng tăng tốc phần cứng.

Thông số Chi tiết CPU AMD Ryzen AI 9 HX 370 GPU Nvidia GeForce RTX 5090 (Laptop) 16GB GDDR7 RAM 64GB DDR5 Lưu trữ 2 × 2TB PCIe 4.0 SSD (Tổng 4TB) Màn hình 16.0 inch, OLED, 4K (3840x2400), 16:10, 120Hz, Cảm ứng Kết nối WiFi 7, Bluetooth 5.4, 1x USB-C 4.0, 1x USB-C 3.2 Gen 2, 2x USB-A 3.2, HDMI 2.1, khe cắm thẻ SD Express 7.0, giắc cắm 3.5mm Kích thước 35.49 x 24.69 x 1.49 – 1.73 cm Trọng lượng 1.8 kg Hệ điều hành Windows 11 Home

Màn hình OLED 4K chuyên dụng cho đồ họa

Asus ProArt P16 được trang bị màn hình Asus Lumina Pro OLED 16 inch độ phân giải 4K (3840x2400) với tần số quét 120Hz. Màn hình này được tối ưu hóa cho công việc sáng tạo với độ chính xác màu sắc cực cao (Delta E < 1) và độ phủ màu 100% DCI-P3. Khả năng hiển thị HDR với độ sáng đỉnh cao giúp hình ảnh sống động và chi tiết. Ngoài ra, màn hình còn hỗ trợ cảm ứng, mang lại sự linh hoạt trong quá trình tương tác và điều khiển ứng dụng.

Màn hình của ProArt P16 được tối ưu hóa cho các công việc đòi hỏi độ chính xác màu sắc cao.

Thiết kế bền bỉ và những tính năng độc đáo

ProArt P16 có lớp vỏ kim loại nguyên khối màu đen mờ, đạt tiêu chuẩn độ bền quân đội MIL-STD-810H, giúp chống va đập và bụi bẩn. Mặc dù có trọng lượng 1.8kg, máy vẫn tương đối mỏng và dễ dàng mang theo.

Một trong những điểm nhấn đặc biệt là bàn di chuột kích thước lớn tích hợp Asus DialPad – một vòng xoay cảm ứng có thể tùy chỉnh. Tính năng này cho phép người dùng điều khiển nhanh các thông số trong những phần mềm sáng tạo như Adobe Photoshop hay Premiere Pro, ví dụ như thay đổi kích thước bút vẽ hoặc tua nhanh dòng thời gian, giúp tăng tốc quy trình làm việc.

Asus DialPad là một công cụ hữu ích để tăng tốc quy trình làm việc sáng tạo.

Hiệu năng thực tế và những đánh đổi

Trong các bài kiểm tra thực tế, Asus ProArt P16 cho thấy hiệu năng xử lý vượt trội, có thể so sánh với nhiều máy trạm để bàn. Việc chỉnh sửa video 8K trên Adobe Premiere Pro hay render mô hình 3D phức tạp trên Cinema 4D đều diễn ra mượt mà.

Tuy nhiên, sức mạnh này cũng đi kèm một vài đánh đổi. Khi xử lý các tác vụ nặng, hệ thống tản nhiệt hoạt động mạnh và quạt phát ra tiếng ồn khá rõ, lớn hơn so với MacBook Pro. Thời lượng pin cũng bị giới hạn, chỉ khoảng 4-6 giờ khi chạy các ứng dụng đồ họa chuyên sâu, đòi hỏi người dùng phải cắm sạc thường xuyên để khai thác tối đa hiệu năng. Ngoài ra, việc chỉ có một cổng USB4 có thể gây bất tiện cho người dùng cần kết nối nhiều thiết bị ngoại vi tốc độ cao cùng lúc.

Lựa chọn thay thế xứng tầm cho MacBook Pro

Asus ProArt P16 H7606WX là một lựa chọn hấp dẫn cho các chuyên gia sáng tạo làm việc trên nền tảng Windows. Máy cung cấp hiệu năng đồ họa đỉnh cao, màn hình chất lượng xuất sắc và các tính năng độc đáo như DialPad. So với MacBook Pro, ProArt P16 mang lại sự linh hoạt hơn về phần mềm và các cổng kết nối vật lý truyền thống như USB-A và HDMI.

Nếu bạn là người dùng chuyên nghiệp cần một cỗ máy di động mạnh mẽ nhất có thể và ưu tiên hiệu năng trên hệ điều hành Windows, Asus ProArt P16 là một ứng cử viên sáng giá, đủ sức cạnh tranh sòng phẳng với những sản phẩm hàng đầu thị trường.