Đánh giá chi tiết Toyota GR Supra Final Edition 2026 Toyota xác nhận dừng Supra từ tháng 3/2026. Final Edition là lời tạm biệt: bản Mỹ giữ B58 công suất 382 mã lực, trong khi bản Nhật/Âu đạt 429 mã lực và giới hạn 300 xe.

Toyota xác nhận sẽ dừng sản xuất Supra vào tháng 3/2026, khép lại vòng đời thế hệ thứ năm ra mắt từ Detroit 2019. Phiên bản Final Edition vừa công bố chính là lời chào tạm biệt: tại Mỹ, xe giữ động cơ B58 với công suất 382 mã lực và mức tăng tốc 0–96 km/h trong 3,9 giây; trong khi bản dành cho Nhật Bản và châu Âu được tinh chỉnh đạt 429 mã lực, giới hạn 300 chiếc cho hai thị trường. Giá khởi điểm bản Final Edition tại Mỹ là 69.745 USD.

Điểm nhấn: Final Edition và cột mốc dừng đời vào 3/2026

Toyota cho biết: việc sản xuất Supra sẽ kết thúc vào tháng 3/2026 và gửi lời cảm ơn đến khách hàng đã ủng hộ mẫu xe thể thao biểu tượng. Điều này xác lập Final Edition như phiên bản khép lại thế hệ Supra MkV, đồng thời củng cố thông tin về sự chuyển giao trước khi một thế hệ kế nhiệm có thể được cân nhắc trong tương lai.

Supras thế hệ thứ năm đánh dấu sự trở lại sau 21 năm gián đoạn, với quá trình “nhá hàng” khởi đầu từ concept FT-1 đầu thập niên 2010. Từ góc nhìn sản phẩm, Final Edition gom lại những thông số hiệu năng cốt lõi của MkV, đặc biệt là cấu hình động cơ I6 tăng áp B58.

Nền tảng phát triển: chia sẻ với BMW Z4

Supra MkV được phát triển trong khuôn khổ hợp tác với BMW, dùng chung nền tảng và hệ truyền động với Z4. Cách tiếp cận này định hình kiến trúc kỹ thuật của xe trong suốt vòng đời, từ bản 3,0 lít I6 tăng áp (B58) ra mắt đầu tiên đến việc bổ sung lựa chọn 2,0 lít I4 tăng áp (B48) từ năm 2021.

Với Final Edition, Toyota không nói đến thay đổi kết cấu mà tập trung vào thông số hiệu năng theo từng thị trường. Bản Mỹ giữ cấu hình quen thuộc, trong khi bản Nhật/Âu được tinh chỉnh công suất.

Cabin và trải nghiệm người dùng: thông tin trong phạm vi nguồn

Nguồn dữ liệu không nêu chi tiết về thiết kế nội thất hay trang bị tiện nghi của Supra Final Edition, cũng như các khác biệt cụ thể so với các bản trước đó. Do đó, bài viết không suy diễn ngoài những thông tin đã được công bố chính thức.

Động lực học: B58/I6 làm trung tâm, tùy chọn hộp số sàn cho I6

Tại Mỹ, Supra 2020 ra mắt với động cơ 3,0 lít I6 tăng áp B58, sau đó được bổ sung bản 2,0 lít I4 tăng áp B48 vào năm 2021. Hộp số tiêu chuẩn là tự động 8 cấp ZF. Trong các năm sau, Toyota bổ sung tuỳ chọn hộp số sàn 6 cấp nhưng chỉ dành cho biến thể I6. Những chi tiết này tạo thành nền tảng truyền động chủ lực của Supra MkV.

Đối với Final Edition tại Mỹ, công suất công bố vẫn ở mức 382 mã lực, cho khả năng tăng tốc 0–96 km/h trong 3,9 giây. Bản dành cho Nhật Bản và châu Âu được công bố đạt 429 mã lực và có số lượng giới hạn 300 xe cho cả hai thị trường. Nguồn không nêu cụ thể thời gian tăng tốc của bản 429 mã lực.

Từ góc độ con số, thông số 382 mã lực và mức 0–96 km/h 3,9 giây phản ánh tiềm năng tăng tốc mạnh của cấu hình B58 trong thực tế vận hành. Bản tinh chỉnh 429 mã lực dành cho Nhật/Âu cho thấy nỗ lực tối đa hoá hiệu năng của MkV trong chặng cuối vòng đời.

An toàn và công nghệ hỗ trợ lái

Nguồn thông tin không đề cập các hệ thống hỗ trợ lái (ADAS), cũng như đánh giá an toàn của Supra Final Edition. Bài viết giữ nguyên phạm vi dữ liệu, không bổ sung suy đoán.

Giá bán, phiên bản và định vị

Tại Mỹ, Toyota GR Supra Final Edition có giá khởi điểm 69.745 USD. Với Nhật Bản và châu Âu, bản Final Edition công suất 429 mã lực được giới hạn 300 xe cho hai thị trường. Sự hạn chế số lượng và cột mốc dừng sản xuất vào 3/2026 nhấn mạnh tính sưu tầm của Final Edition.

Supra được Toyota gọi là biểu tượng thể thao; việc tạm dừng sản xuất khiến cộng đồng yêu xe tiếc nuối. Theo chia sẻ từ hãng, khả năng về một thế hệ kế nhiệm vẫn được để ngỏ, dù có thể có khoảng trống giữa hai thế hệ.

Bảng thông số chính theo nguồn

Hạng mục Thông tin Thời điểm kết thúc sản xuất Tháng 3/2026 Nền tảng/hợp tác Dùng chung nền tảng và hệ truyền động với BMW Z4 Động cơ B58 3,0 lít I6 tăng áp; B48 2,0 lít I4 tăng áp (bổ sung từ 2021) Hộp số Tự động 8 cấp ZF; tùy chọn số sàn 6 cấp (chỉ cho I6) Final Edition (Mỹ) – Công suất 382 mã lực Final Edition (Mỹ) – 0–96 km/h 3,9 giây Final Edition (Mỹ) – Giá khởi điểm 69.745 USD Final Edition (Nhật/Âu) – Công suất 429 mã lực Final Edition (Nhật/Âu) – Số lượng Giới hạn 300 xe (tổng cho hai thị trường) Chi tiết nội thất/ADAS/đánh giá an toàn Không nêu trong nguồn

Kết luận: Supra MkV khép lại bằng bộ thông số thuyết phục

Supra MkV kết thúc vòng đời vào 3/2026 với Final Edition nhấn mạnh đúng các giá trị cốt lõi: động cơ I6 tăng áp B58, tuỳ chọn số sàn cho người thuần khiết và cấu hình công suất mạnh hơn dành cho Nhật/Âu. Từ các số liệu công bố, Supra vẫn là một chiếc coupe thể thao có hiệu năng tăng tốc ấn tượng trong phân khúc.

Ưu điểm

Động cơ B58 3,0 lít I6 tăng áp mạnh, bản Nhật/Âu đạt 429 mã lực.

Tùy chọn hộp số sàn 6 cấp dành cho cấu hình I6.

Bản Mỹ vẫn giữ mức tăng tốc 0–96 km/h 3,9 giây.

Final Edition mang tính biểu tượng khi Supra dừng sản xuất vào 3/2026.

Hạn chế

Thông tin về nội thất, trang bị an toàn và ADAS của Final Edition không được công bố trong nguồn.

Số lượng giới hạn (Nhật/Âu: 300 xe) và việc ngừng sản xuất khiến cơ hội sở hữu thu hẹp.