Đánh giá công tác phối hợp giữa Ban Dân vận, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy với Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh

Theo dõi Báo Nghệ An trên

Dự hội nghị có các đồng chí Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Ngọc Kim Nam - Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy; Nguyễn Thị Thu Hường - Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Nguyễn Thị Kim Chi - Bí thư Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh.

Toàn cảnh buổi làm việc. Ảnh: Kim Dung

Nhiều kết quả trong công tác dân vận

Chương trình phối hợp giữa Ban Dân vận Tỉnh ủy và Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh được ký kết vào ngày 25/9/2020. Đến nay, sau 3 năm, việc triển khai thực hiện Chương trình phối hợp của 2 bên đã đạt nhiều kết quả quan trọng.

Ban Dân vận Tỉnh ủy và Đảng ủy Khối đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả công tác dân vận trong Đảng bộ Khối theo phương châm: Đảng lãnh đạo trực tiếp công tác dân vận; các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong hệ thống chính trị phối hợp chặt chẽ, đồng bộ, thực hiện hiệu quả công tác dân vận.

Hai bên đã phối hợp tăng cường và đổi mới công tác dân vận trong các cơ quan nhà nước và thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở. Việc thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ được đề ra trong Kế hoạch thực hiện Đề án số 04- ĐA/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Một số giải pháp đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác dân vận của cơ quan nhà nước và chính quyền các cấp trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2021 - 2025 và những năm tiếp theo” đạt được những kết quả tích cực; phối hợp với Ban cán sự đảng UBND tỉnh tăng cường chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả công tác dân vận chính quyền, chỉ đạo các cấp ủy đảng, thủ trưởng các sở, ban, ngành đưa nội dung công tác dân vận vào chương trình hành động thực hiện nghị quyết đại hội nhiệm kỳ 2020-2025 và chương trình công tác hàng năm.

Ban Dân vận Tỉnh ủy và Đảng ủy Khối phối hợp đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng và nhân rộng mô hình “Dân vận khéo”, “Điểm sáng” thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở gắn với việc “học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” ở các tổ chức cơ sở Đảng trong Đảng bộ Khối.

Các cơ quan, đơn vị trong Khối Các cơ quan tỉnh xây dựng 187 điểm sáng về Quy chế dân chủ cơ sở và 157 điểm sáng Dân vận chính quyền. Tháng 6/2023, Đảng ủy Khối đã tổ chức hội nghị biểu dương 10 tập thể và 29 cá nhân điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và điểm sáng thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở, Dân vận khéo.

Lãnh đạo Đảng ủy Khối phát biểu tại cuộc làm việc với Ban Dân vận Tỉnh ủy. Ảnh: Kim Dung

Cùng đó, hàng năm, hai bên phối hợp khá tốt trong việc triển khai thực hiện kiểm tra, giám sát công tác Dân vận chính quyền trong Khối Các cơ quan tỉnh.

Tại hội nghị, các đại biểu thảo luận và thống nhất các nội dung, phạm vi, phương pháp trong thực hiện chương trình phối hợp giai đoạn 2023 - 2025 trên cơ sở tạo điều kiện để mỗi bên hoàn thành chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn; tăng cường hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng Đảng. Trong đó, tập trung thực hiện các nội dung trọng tâm như: Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động Dân vận chính quyền phù hợp với tình hình thực tế và nhiệm vụ cụ thể của từng cơ quan, đơn vị trong khối.

Phối hợp triển khai có hiệu quả Nghị quyết 39-NQ/TW ngày 18/7/2023 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở; tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án số 04-ĐA/TU, Quy chế số 07-QC/TU ngày 08/12/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ; Phối hợp triển khai thực hiện có hiệu quả Kết luận của Thường trực Tỉnh ủy sau gặp mặt, đối thoại giữa Thường trực Tỉnh ủy với đội ngũ trưởng, phó phòng, chuyên viên các cơ quan cấp tỉnh và người đứng đầu cấp ủy, chính quyền 460 xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh năm 2023…

Tiếp tục đổi mới công tác tuyên truyền

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh ký kết Quy chế phối hợp số 05-QCPH/BTGTU-ĐUK ngày 25/11/2020. Đến nay, sau 3 năm, việc triển khai thực hiện Quy chế phối hợp của 2 bên đã đạt nhiều kết quả nổi bật.

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hường - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Kim Dung

Hai bên phối hợp nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền; giáo dục chính trị tư tưởng; bồi dưỡng lý luận chính trị; cập nhật kiến thức mới cho cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ Khối Các cơ quan tỉnh nhằm nâng cao bản lĩnh chính trị, phòng chống suy thoái “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Ban Thường vụ Đảng ủy Khối linh hoạt, đổi mới công tác tuyên truyền bằng hình thức hội nghị trực tuyến trong việc triển khai quán triệt, học tập các nghị quyết, chủ trương của Đảng; các lớp bồi dưỡng cập nhật kiến thức mới cho đội ngũ cấp ủy và cán bộ chủ chốt trong Đảng bộ Khối Cơ quan cấp tỉnh.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Đảng ủy Khối phối hợp tuyên truyền nhiệm vụ chính trị phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, nhiệm vụ hoạt động Khoa giáo trong các sở, ban, ngành cấp tỉnh; nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, Tỉnh uỷ trong Đảng bộ Khối.

Đồng thời, phối hợp nâng cao kỹ năng nghiệp vụ công tác tuyên truyền cho cán bộ Tuyên giáo, đội ngũ báo cáo viên, cộng tác viên cơ sở; nắm bắt thông tin và xử lý thông tin tại các tổ chức cơ sở Đảng; khảo sát, điều tra dư luận xã hội...

Hai đơn vị cũng phối hợp có hiệu quả việc triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị tại Đảng bộ Khối; xây dựng Chi bộ Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ là chi bộ điểm sáng về phong trào thi đua học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Trong giai đoạn 2023 - 2025, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Đảng ủy Khối thống nhất tiếp tục đổi mới công tác tuyên truyền; thực hiện tốt việc nắm bắt tình hình tư tưởng, thực hiện nêu gương của đội ngũ cán bộ, công chức trong Khối Các cơ quan tỉnh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Tăng cường truyền thông chính sách; tuyên truyền quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 18/7/2023 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Phối hợp chặt chẽ trong nắm bắt thông tin dư luận và xử lý kịp thời các vấn đề báo chí nêu; Tuyên truyền và nhân rộng các mô hình điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Kịp thời ngăn chặn, phòng ngừa tình trạng “tự diễn biến, tự chuyển hóa” của cán bộ, đảng viên, góp phần bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng. Từ đó, góp phần phục vụ tốt thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.