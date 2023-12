Đánh giá của cử tri về phần trả lời chất vấn của Giám đốc Sở Du lịch Nghệ An

Theo dõi Báo Nghệ An trên

(Baonghean.vn) - Tại Kỳ họp thứ 17, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVIII, ông Nguyễn Mạnh Cường – Giám đốc Sở Du lịch đã trả lời chất vấn về giải pháp phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn. Sau đây là một số ý kiến cử tri về phần trả lời của người đứng đầu ngành Du lịch tỉnh Nghệ An.

Cử tri Nguyễn Huỳnh Sương, phường Hà Huy Tập (thành phố Vinh):

Bản báo cáo và phần trả lời chất vấn của ông Nguyễn Mạnh Cường – Giám đốc Sở Du lịch đã khái quát được tình hình, thực trạng của ngành Du lịch Nghệ An trong giai đoạn hiện nay. Đó là những thuận lợi, khó khăn trong hoạt động du lịch như điểm đến, sản phẩm, hạ tầng, đầu tư, liên kết và quảng bá…

Có thể nói ông Giám đốc Sở Du lịch đã trả lời chi tiết, cụ thể và thẳng thắn, đúng trọng tâm, trọng điểm câu hỏi của các đại biểu đặt ra. Phần lớn các câu hỏi đều ở tầm vĩ mô, chỉ riêng Sở Du lịch không thể giải quyết mà cần có sự chung tay, phối hợp với các sở, ngành và sự chỉ đạo của UBND tỉnh.

Cử tri Nguyễn Huỳnh Sương. Ảnh: Công Khang

Qua phần trả lời chất vấn của ông Nguyễn Mạnh Cường, tôi đã nhận ra những khó khăn cơ bản của ngành Du lịch trong thời điểm hiện tại cũng như định hướng phát triển trong thời gian tới. Khi đã nhìn nhận ra được vấn đề, rất mong lãnh đạo ngành Du lịch, các sở, ngành liên quan và các địa phương quan tâm nhiều hơn đến việc thực hiện các giải pháp hướng tới mục tiêu phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội…

Cử tri Trần Thị Mỹ, xã Tường Sơn (Anh Sơn):

Nghe phần báo cáo và trả lời chất vấn của Giám đốc Sở Du lịch Nguyễn Mạnh Cường tôi đã hình dung được bức tranh chung của ngành Du lịch Nghệ An. Bức tranh đã thể hiện được những mặt thuận lợi và khó khăn bộn bề của hoạt động du lịch. Từ đó, cần đưa ra những giải pháp cụ thể, có tính khả thi nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc để ngành du lịch tiếp tục phát triển.

Ông Nguyễn Mạnh Cường đã thẳng thắn chỉ ra những hạn chế của ngành Du lịch hiện nay là chưa xây dựng được sản phẩm đặc trưng mang thương hiệu Nghệ An, nguồn nhân lực còn thiếu và yếu, cơ sở hạ tầng còn hạn chế và thiếu đồng bộ, chưa thu hút được các nhà đầu tư có tiềm lực mạnh… Từ đó, dẫn đến sản phẩm du lịch còn đơn điệu, chưa thu hút được nhiều du khách, nhất là khách quốc tế.

Cử tri Trần Thị Mỹ. Ảnh: Công Khang

Những giải pháp ông Giám đốc Sở Du lịch đưa ra theo tôi là hợp lý. Trong đó mấu chốt của vấn đề là tiếp tục thu hút đầu tư, đặc biệt là những nhà đầu tư có tiềm lực mạnh để tạo đột phá về sản phẩm du lịch. Bên cạnh đó, đẩy mạnh xúc tiến, quảng bá sản phẩm để thu hút du khách về với Nghệ An ngày một đông hơn.

Cử tri Cao Thị Thanh, thị trấn Hưng Nguyên (huyện Hưng Nguyên):

Phần trả lời chất vấn về giải pháp để phát triển du lịch Nghệ An trở thành ngành kinh tế mũi nhọn theo tinh thần Nghị quyết 39 của Bộ Chính trị của Giám đốc Sở Du lịch Nghệ An có thể nói là sát với thực tế. Qua đó đã nói lên tình hình du lịch Nghệ An hiện nay, bao gồm các điểm yếu, thách thức và cơ hội phát triển.

Điều quan trọng là ông Nguyễn Mạnh Cường đã nêu bật được những nỗ lực của Sở Du lịch trong những năm qua. Đó là xác định phương hướng chung cho sự phát triển ngành du lịch Nghệ An và tham mưu xây dựng kế hoạch, Chiến lược Phát triển du lịch của tỉnh.

Cử tri Cao Thị Thanh. Ảnh: Công Khang

Tôi nhất trí cao với ông Giám đốc Sở Du lịch về các giải pháp phát triển du lịch Nghệ An trong thời gian tới, gồm nâng cao chất lượng dịch vụ, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, tăng cường hạ tầng giao thông, nâng cao năng lực quản lý và tiếp thị trong ngành du lịch và các dịch vụ hỗ trợ khác.

Cử tri Nguyễn Minh Hải, thị trấn Nam Đàn (huyện Nam Đàn):

Phần báo cáo và trả lời chất vấn của Giám đốc Sở Du lịch bao hàm khá nhiều nội dung liên quan đến hoạt động ngành Du lịch của tỉnh. Trong đó, có những nội dung mang tính trọng tâm, được xem là “chìa khóa” để tháo gỡ khó khăn trong giai đoạn hiện nay như sản phẩm du lịch còn đơn điệu, chưa thu hút được nhiều du khách đến từ các tỉnh phía Nam và du khách quốc tế…

Đến nay, không ít người dân các tỉnh phía Nam và phía Bắc khi nói đến du lịch Nghệ An chỉ biết đến Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên và biển Cửa Lò. Điều này xuất phát từ thực trạng sản phẩm du lịch chưa thật sự phong phú, đa dạng để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của du khách. Đồng thời, nói lên việc xúc tiến, quảng bá các sản phẩm chưa được chú trọng, chưa lan tỏa được hết hình ảnh đất và người Nghệ An đến với bạn bè gần xa…

Cử tri Nguyễn Minh Hải. Ảnh: Công Khang

Tôi cho rằng, những giải pháp ông Nguyễn Mạnh Cường đã nêu ra là khá căn cơ và hợp lý, trong đó dành sự quan tâm đặc biệt cho vấn đề đa dạng hóa sản phẩm, xây dựng sản phẩm du lịch đặc trưng mang thương hiệu Nghệ An. Bên cạnh đó, đẩy mạnh công tác xúc tiến, quảng bá sản phẩm để du khách trong nước và quốc tế biết nhiều hơn về các điểm đến hấp dẫn của Nghệ An.