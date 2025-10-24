Đánh giá EarthRoamer LTx và SX 2.0: Camper off-road hạng nặng EarthRoamer giới thiệu LTx và SX 2.0 với hệ điện 24 V, pin 24/18 kWh, inverter 9.000 W, tối đa 1.800 W pin mặt trời; giá từ 825.000 USD đến 1,09 triệu USD.

Sau 27 năm phát triển các mẫu camper off-road cỡ lớn, EarthRoamer trở lại với bộ đôi LTx và SX 2.0: một bản nâng cấp toàn diện dựa trên Ford F-550 và một mẫu hoàn toàn mới dựa trên Chevy 6500HD. Trọng tâm của lần nâng cấp là hệ điện 24 V lần đầu xuất hiện trên dòng xe của hãng, đi kèm pin lithium-ion dung lượng lớn, inverter 9.000 W và khả năng nạp từ pin mặt trời tối đa 1.800 W. Mục tiêu rất rõ ràng: tăng tính tự chủ năng lượng, tối ưu vận hành các thiết bị gia dụng hạng nặng và rút ngắn thời gian sạc.

Bên dưới lớp sơn bảo vệ, lốp 43 inch và hệ treo off-road là một máy phát điện (alternator) dung lượng lớn hơn trước, phối hợp với hệ thống dây dẫn mới giúp sạc pin nhanh hơn. LTx và SX 2.0 thực chất là những “nhà di động” có thể đi sâu vào địa hình khó mà vẫn duy trì mức tiện nghi cao cấp.

EarthRoamer LTx 2026 và EarthRoamer SX 2.0 2027

Ngôn ngữ thiết kế thiên về công năng

LTx là bản cập nhật của mẫu EarthRoamer dựa trên Ford F-550 ra mắt tại SEMA trước đây, nay tiếp tục duy trì phong cách “siêu tải” đặc trưng: mũi xe cao, khoảng sáng gầm lớn, vỏ cabin liền khối và các chi tiết tối ưu cho thực dụng. Trọng lượng toàn tải (GVWR) của LTx đạt 19.500 pound, cho thấy nền tảng khung gầm thương mại giàu dư địa chịu tải.

SX 2.0 vươn lên một bậc về kích cỡ. Vỏ camper sợi carbon lớn hơn, chiều dài tổng thể 34 feet và bề ngang 8 feet. Hình khối hộp vững chãi đi kèm lốp 43 inch và hệ treo off-road tiếp tục là điểm nhận diện của EarthRoamer. Với chiều cao nội thất 7 feet 3 inches, SX 2.0 mang lại cảm giác “đứng thẳng người” hiếm thấy ở các camper off-road.

EarthRoamer SX 2.0 2027

Cabin như căn hộ, ưu tiên tính sống và lưu trữ

Cả hai mẫu đều nhận được bố trí ghế ăn dạng chữ L mới, có thể chuyển đổi thành giường. Phía trước là giường cỡ California king, phòng tắm nâng cấp, bếp từ Invisacook ẩn dưới mặt bàn bếp để tăng không gian sử dụng. Tủ lạnh kích thước lớn hơn, hộc chứa đồ được mở rộng và màn hình TV nâng điện giúp không gian sinh hoạt gần với chuẩn căn hộ mini.

LTx được công bố có thể ngủ tối đa bốn người, trong khi SX 2.0 – nhờ vỏ thân lớn hơn – dành ưu tiên cho sự rộng rãi và không gian lưu trữ, phù hợp hành trình dài ngày.

EarthRoamer LTx 2026

Truyền động hạng nặng, hướng tới dải tải lớn

EarthRoamer tiếp tục chọn cấu phần cơ khí bền bỉ từ hai nhà sản xuất Mỹ. LTx dùng động cơ diesel V8 6,7 lít Power Stroke tăng áp ghép số tự động 10 cấp. SX 2.0 trang bị động cơ diesel V8 6,6 lít Duramax kết hợp hộp số tự động Allison 6 cấp. Cả hai đều xây dựng trên khung gầm tải nặng (Ford F-550 và Chevy 6500HD), một lựa chọn phù hợp với yêu cầu chịu tải lớn của vỏ camper, nước, nhiên liệu và trang thiết bị.

Ở phía SX 2.0, bình nhiên liệu 100 gallon, hai bình nước thải đen 5 gallon và trần cabin 7 feet 3 inches cho thấy trọng tâm của bản lớn nằm ở tầm hoạt động và sự thoải mái lâu dài. Với kích thước 34 feet chiều dài và bề ngang 8 feet, SX 2.0 đòi hỏi không gian thao tác tương xứng, đổi lại là khả năng mang vác trang bị vượt trội.

Công nghệ điện độc lập: 24 V, pin lớn, inverter 9.000 W

Điểm nhấn kỹ thuật đáng chú ý nhất là hệ điện 24 V mới. So với cấu hình trước đây, sơ đồ dây dẫn được thiết kế lại để sạc nhanh hơn cho gói pin lithium-ion: 24 kWh trên SX 2.0 và 18 kWh trên LTx. Inverter 9.000 W (gấp ba công suất đời trước) cho phép vận hành đồng thời nhiều thiết bị gia dụng. Trên mái, hệ pin mặt trời có thể đạt tới 1.800 W, giúp giảm phụ thuộc nguồn ngoài khi cắm trại dài ngày. EarthRoamer cũng sử dụng máy phát dung lượng lớn hơn để tăng tốc độ nạp khi động cơ chạy.

EarthRoamer SX 2.0 2027

An toàn và công nghệ hỗ trợ

Bài công bố tập trung vào nền tảng cơ khí và hệ điện; nhà sản xuất không nêu chi tiết về gói hỗ trợ người lái hay đánh giá va chạm. Với đặc thù khung gầm tải nặng và mục tiêu viễn dã, bộ đôi EarthRoamer ưu tiên các thành phần bền bỉ như lốp 43 inch, hệ treo off-road và vỏ sợi carbon (trên SX 2.0) hơn là các tiện ích hỗ trợ lái nâng cao.

Giá bán, định vị và lịch trưng bày

LTx khởi điểm 825.000 USD. SX 2.0 có giá từ 1,09 triệu USD. EarthRoamer yêu cầu khoản đặt cọc 175.000 USD trước khi bắt đầu hoàn thiện xe theo cấu hình khách hàng. Bộ đôi sẽ xuất hiện tại SEMA, Las Vegas Convention Center, từ ngày 4 đến 7.11.2025.

Bảng thông số chính

Mục EarthRoamer LTx EarthRoamer SX 2.0 Nền tảng Ford F-550 Chevy 6500HD Động cơ Diesel V8 6,7 lít Power Stroke tăng áp Diesel V8 6,6 lít Duramax tăng áp Hộp số Tự động 10 cấp Tự động Allison 6 cấp Hệ điện 24 V 24 V Dung lượng pin 18 kWh 24 kWh Inverter 9.000 W 9.000 W Pin mặt trời tối đa 1.800 W 1.800 W Lốp 43 inch 43 inch GVWR 19.500 pound — Kích thước tổng thể — Dài 34 feet; rộng 8 feet Chiều cao nội thất — 7 feet 3 inches Bình nhiên liệu — 100 gallon Nước thải đen — Hai bình 5 gallon Sức chứa ngủ Tối đa 4 người — Giá khởi điểm 825.000 USD 1,09 triệu USD Đặt cọc — 175.000 USD Lịch trưng bày SEMA 2025, Las Vegas Convention Center, 4–7.11.2025

Kết luận: Thế mạnh vượt trội, đòi hỏi ngân sách tương xứng

Với hệ điện 24 V, pin lớn, inverter 9.000 W và pin mặt trời tối đa 1.800 W, LTx và SX 2.0 củng cố vị thế EarthRoamer trong nhóm camper off-road hạng nặng. LTx phù hợp người dùng muốn tỉ lệ kích thước – tiện nghi cân bằng trên nền Ford F-550, trong khi SX 2.0 là lựa chọn cho những ai cần không gian và tầm hoạt động tối đa.

Ưu điểm: nền tảng cơ khí tải nặng, cấu hình điện độc lập mạnh, nội thất bố trí hợp lý và vật liệu cao cấp. Hạn chế: giá mua cao và kích thước đồ sộ (đặc biệt với SX 2.0) đòi hỏi không gian vận hành phù hợp. Dẫu vậy, với khách hàng sẵn sàng đầu tư, bộ đôi EarthRoamer mới mang đến trải nghiệm cắm trại “xa xỉ nhưng thực dụng” đúng nghĩa.