Đánh giá Honda CT125 tại Việt Nam: mini off-road có ABS Honda CT125 ra mắt thị trường Việt Nam với phong cách địa hình cổ điển, động cơ 125 cc 9,1 mã lực, ABS bánh trước, giá 85,8 triệu đồng; đối đầu Yamaha PG-1 ở phân khúc xe địa hình cỡ nhỏ.

Honda CT125 chính thức được phân phối tại Việt Nam với một phiên bản duy nhất, giá 85,8 triệu đồng. Mẫu xe được xem là biến thể địa hình của Super Cub 125, hướng tới người dùng cần một chiếc xe gọn nhẹ, bền bỉ, linh hoạt đường xấu, có giá chở hàng lớn và trang bị an toàn cơ bản như ABS bánh trước.

Với động cơ 125 cc, trọng lượng 117 kg và khoảng sáng gầm 165 mm, CT125 tập trung vào khả năng đi địa hình nhẹ, leo dốc và chuyên chở hành lý, thay vì sức mạnh thuần tốc độ. Honda cho biết xe có thể leo dốc 19 độ khi chở 20 kg phía sau.

Thiết kế địa hình cổ điển, nhấn mạnh tính thực dụng

CT125 giữ trọn DNA cổ điển: đèn pha LED tròn, xi-nhan LED tạo hình vuông, khung bảo vệ gầm và bao quanh động cơ, ống xả vắt cao. Tỷ lệ thân xe gọn: dài x rộng x cao 1.961 x 805 x 1.085 mm, chiều dài cơ sở 1.258 mm. Khoảng sáng gầm 165 mm kết hợp bộ lốp gai giúp tăng khả năng thoát địa hình so với xe phố thông thường.

So với Yamaha PG-1 (đối thủ trực tiếp cùng tệp khách hàng), CT125 tạo khác biệt ở hình ảnh “Cub địa hình”, thiên về độ bền và tính cơ khí mộc mạc. Vành 17 inch dạng nan ở cả hai bánh đi kèm lốp gai cho cảm quan off-road rõ rệt.

Honda CT125 anh 1

Giao diện người dùng và trang bị hướng tiện ích

CT125 dùng cụm đồng hồ LCD dạng tròn, giao diện tối giản, hiển thị các thông tin cơ bản, giúp quan sát nhanh trong điều kiện đường xấu. Chi tiết nổi bật là giá chở hàng sau kích thước 409 x 477 mm, tích hợp 4 móc treo, tăng độ linh hoạt khi mang theo hành lý, đồ cắm trại hay vật dụng hằng ngày.

Chiều cao yên 800 mm, tư thế ngồi thẳng đặc trưng của dòng Cub giúp quan sát tốt phía trước. Trọng lượng 117 kg ở mức vừa phải cho xoay xở trong phố lẫn đường đất nhẹ.

Honda CT125 anh 2

Động cơ 125 cc, trọng lượng 117 kg: tập trung độ bền và kiểm soát

“Trái tim” của CT125 là động cơ PGM-FI 125 cc, 1 xy-lanh, làm mát bằng không khí, SOHC 2 van, 4 thì. Công suất tối đa đạt 9,1 mã lực tại 6.250 vòng/phút, mô-men xoắn cực đại 10,9 Nm tại 4.750 vòng/phút. Cấu hình này ưu tiên mô-men xoắn sớm và độ bền cơ khí hơn là công suất đỉnh.

Kết hợp bộ lốp gai và khoảng sáng gầm 165 mm, CT125 hướng tới những cung đường đất khô, sỏi, lối mòn nhẹ. Theo công bố của Honda, xe có thể leo dốc 19 độ khi chở 20 kg trên giá sau, phù hợp nhu cầu chở đồ dã ngoại hoặc tác nghiệp nhẹ ở địa hình khó.

An toàn và công nghệ: đèn LED, phanh đĩa, ABS bánh trước

CT125 trang bị phanh đĩa trước/sau, ABS chỉ ở bánh trước. Trong bối cảnh xe gọn và chạy địa hình nhẹ, ABS bánh trước giúp kiểm soát phanh trên bề mặt bám thấp tốt hơn so với cấu hình không ABS. Toàn bộ hệ thống chiếu sáng dùng LED, nâng độ bền và hiệu quả chiếu sáng, đặc biệt đèn xi-nhan LED vuông là điểm nhận diện đặc thù của mẫu xe.

Honda CT125 anh 3

Giá bán và định vị so với Yamaha PG-1

Honda CT125 có giá bán lẻ đề xuất 85,8 triệu đồng, chính thức bán từ 4/11. So với Yamaha PG-1 (30,928–34,855 triệu đồng) đang phân phối chính hãng, mức giá của CT125 cao hơn gấp đôi, đặt mẫu xe vào nhóm cao trong phân khúc xe địa hình cỡ nhỏ. Sự chênh lệch giá phần nào phản ánh định vị sản phẩm, phong cách thiết kế đặc trưng và danh mục trang bị của CT125 như ABS bánh trước, hệ thống LED và giá chở hàng lớn.

Bảng thông số kỹ thuật chính

Hạng mục Thông số Kích thước (D x R x C) 1.961 x 805 x 1.085 mm Chiều dài cơ sở 1.258 mm Khoảng sáng gầm 165 mm Chiều cao yên 800 mm Khối lượng bản thân 117 kg Động cơ 125 cc, 1 xy-lanh, SOHC 2 van, làm mát bằng không khí, PGM-FI Công suất tối đa 9,1 mã lực tại 6.250 vòng/phút Mô-men xoắn cực đại 10,9 Nm tại 4.750 vòng/phút Hệ thống phanh Đĩa trước/sau; ABS bánh trước Vành và lốp Vành 17 inch, lốp gai Khả năng leo dốc (theo hãng) 19 độ với tải 20 kg phía sau

Kết luận: lựa chọn chuyên biệt cho người cần bền bỉ và tiện chở đồ

Honda CT125 là một mẫu xe địa hình cỡ nhỏ thiên về sự bền bỉ và tính thực dụng. Thiết kế cổ điển, đèn LED, đồng hồ LCD tròn và giá chở hàng lớn là những điểm mạnh dễ thấy. Cấu hình động cơ 125 cc cùng trọng lượng 117 kg phù hợp di chuyển đa địa hình nhẹ, trong khi ABS bánh trước gia tăng kiểm soát phanh.

Tuy nhiên, mức giá 85,8 triệu đồng cao hơn đáng kể so với Yamaha PG-1. ABS chỉ có ở bánh trước và công suất ở mức vừa đủ cũng là điểm người dùng cần cân nhắc. Với khách hàng ưu tiên sự bền bỉ, tính tiện ích chở đồ và phong cách địa hình cổ điển, CT125 là lựa chọn đáng tham khảo.