Đánh giá HP OMEN 34c G2: Nâng cấp hiệu năng cho game thủ Với tần số quét 180Hz, độ chính xác màu cải thiện và mức giá hợp lý, HP OMEN 34c G2 là lựa chọn hấp dẫn cho game thủ. Tuy nhiên, chân đế thiếu linh hoạt và góc nhìn còn hạn chế là những điểm cần cân nhắc.

HP OMEN 34c (G2) là một bản nâng cấp đáng chú ý trong phân khúc màn hình gaming siêu rộng (ultrawide), hướng đến những người dùng ưu tiên hiệu suất cốt lõi hơn là các tính năng phụ trợ. Dù không mang tính đột phá, sản phẩm này mang lại chất lượng hình ảnh ổn định và hiệu năng chơi game mượt mà, trở thành một lựa chọn cạnh tranh trong tầm giá.

Thiết kế quen thuộc nhưng còn điểm trừ

HP tiếp tục duy trì phong cách thiết kế đặc trưng của dòng OMEN trên mẫu 34c G2. Màn hình sở hữu vẻ ngoài hiện đại với lớp vỏ nhựa đen mờ, logo OMEN tinh tế và họa tiết kim cương ở mặt sau. Viền màn hình mỏng ở ba cạnh cũng đáp ứng tốt kỳ vọng về một sản phẩm gaming hiện đại.

HP OMEN 34c G2 có thiết kế hiện đại, quen thuộc của dòng OMEN.

Quá trình lắp đặt màn hình rất đơn giản và không cần đến công cụ. Tuy nhiên, chân đế đi kèm là một điểm trừ đáng tiếc. Dù cho phép điều chỉnh độ cao và độ nghiêng, chân đế lại thiếu khả năng xoay ngang. Người dùng sẽ phải xoay cả cụm màn hình và chân đế nếu muốn thay đổi góc nhìn, một thao tác khá bất tiện. Bù lại, màn hình vẫn hỗ trợ ngàm VESA cho những ai muốn sử dụng tay đỡ tùy chỉnh.

Nâng cấp đáng giá về chất lượng hiển thị

Những cải tiến chính của OMEN 34c (G2) nằm ở tấm nền hiển thị. Vẫn sử dụng tấm nền VA cong kích thước 34 inch với độ phân giải 1440p, nhưng hiệu năng và chất lượng hình ảnh đã được cải thiện rõ rệt so với thế hệ trước.

Trải nghiệm chơi game trên OMEN 34c G2 được đánh giá cao nhờ tần số quét 180Hz.

Tần số quét được nâng cấp lên 180Hz, mang lại sự cân bằng lý tưởng giữa mức 120Hz cơ bản và 240Hz cao cấp, đảm bảo trải nghiệm chơi game mượt mà và phản hồi nhanh. HP cũng đã cải thiện đáng kể độ chính xác màu sắc, với độ phủ màu đạt 100% sRGB và 88% DCI-P3 ở chế độ "Native". Tỷ lệ tương phản cũng được tăng cường, giúp tấm nền VA thể hiện độ sâu của màu đen tốt hơn so với nhiều màn hình IPS.

Tuy nhiên, một hạn chế cố hữu của tấm nền VA là góc nhìn. Khi nhìn từ các góc lệch, hiện tượng mờ và sai lệch màu sắc có thể xuất hiện. Dù độ cong của màn hình phần nào giảm thiểu vấn đề này, người dùng vẫn có thể nhận thấy hình ảnh ở hai cạnh ngoài kém sống động hơn so với khu vực trung tâm. Dù vậy, điểm yếu này không ảnh hưởng quá nhiều đến các tác vụ hàng ngày như làm việc, xem video hay chơi game.

Mặt sau đặc trưng của dòng sản phẩm HP OMEN.

Bảng thông số kỹ thuật HP OMEN 34c (G2)

Thông số Chi tiết Kích thước 34 inch Loại tấm nền VA (Vertical Alignment) Độ phân giải WQHD (3440 x 1440) Tần số quét 180Hz Độ phủ màu 100% sRGB, 88% DCI-P3 Độ cong Có

Đối tượng phù hợp cho HP OMEN 34c (G2)

HP OMEN 34c (G2) là một lựa chọn lý tưởng nếu bạn là người dùng đang tìm kiếm một màn hình siêu rộng chuyên dụng cho game, đề cao hiệu suất mượt mà với tần số quét 180Hz và không yêu cầu các tính năng phụ trợ như hệ thống đèn RGB phức tạp hay nhiều cổng USB mở rộng.

Ngược lại, nếu bạn yêu cầu chất lượng hình ảnh và độ sáng tuyệt đối, hoặc cần một màn hình tích hợp hub USB để kết nối nhiều thiết bị ngoại vi, có thể bạn sẽ cần cân nhắc các lựa chọn khác cao cấp hơn. Sản phẩm này tập trung vào việc mang lại trải nghiệm chơi game cốt lõi với mức giá hợp lý, thay vì trở thành một giải pháp toàn diện cho mọi nhu cầu.