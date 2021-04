Đánh giá kết quả kiểm tra, giám sát công tác chuẩn bị bầu cử tại các địa phương

Sáng 15/4, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến với 63 tỉnh, thành phố trong cả nước để đánh giá kết quả kiểm tra, giám sát đợt 1 công tác triển khai bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026; đồng thời triển khai nhiệm vụ kiểm tra, giám sát đợt 2. Đối với Nghệ An, hội nghị này được tổ chức trực tuyến đến 21 điểm cầu huyện, thành, thị xã trong toàn tỉnh. Ảnh: Mai Hoa

Chủ trì tại điểm cầu Trung ương do đồng chí Ngô Sách Thực - Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam. Tại điểm cầu Nghệ An do đồng chí Võ Thị Minh Sinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chủ trì.

Triển khai đúng nội dung và tiến độ

Theo tổng hợp từ Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, từ ngày 19/3 đến 31/3, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức 5 đoàn kiểm tra, giám sát công tác bầu cử tại 16 tỉnh, thành trong cả nước, trong đó có Nghệ An.

Thông qua kiểm tra, giám sát, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khẳng định, công tác triển khai, quán triệt các văn bản chỉ đạo và các quy định liên quan đến công tác bầu cử được các địa phương thực hiện nghiêm túc, đầy đủ, rộng rãi trong toàn hệ thống chính trị từ cấp tỉnh đến cơ sở.

Đồng chí Ngô Sách Thực - Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phát biểu tại hội nghị trực tuyến. Ảnh: Mai Hoa Việc thực hiện các nội dung, phần việc trong công tác chuẩn bị bầu cử được các địa phương bám sát yêu cầu để triển khai đúng yêu cầu và mốc thời gian quy định.



Công tác thành lập của các tổ chức phụ trách bầu cử đúng cơ cấu, thành phần, số lượng, mốc thời gian quy định và hoạt động của các tổ chức phụ trách bầu cử thực hiện đúng nhiệm vụ, quyền hạn.

Việc thực hiện các quy định về hiệp thương giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp dân chủ, công khai, đúng pháp luật, tạo được sự đồng thuận, nhất trí cao.

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An tại điểm cầu. Ảnh: Mai Hoa

Việc tiếp công dân, tiếp nhận, xử lý, phân loại, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo liên quan đến bầu cử được các địa phương tập trung. Trong 16 tỉnh được kiểm tra, giám sát, có 7 tỉnh có đơn khiếu nại, tố cáo.

Các địa phương cũng đã chủ động tổ chức các đoàn kiểm tra, giám sát công tác chuẩn bị bầu cử đến tận xã. Riêng đối với tỉnh Nghệ An đã có 9 đoàn kiểm tra của ban chỉ đạo và Ủy ban bầu cử tỉnh.

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức 5 đoàn kiểm tra, giám sát tại 20/21 huyện, thành, thị xã và 22 cơ sở xã. Tương tự, MTTQ cấp huyện và xã cũng quan tâm công tác này ở cơ sở.

Cử tri xã Tân Sơn, huyện Đô Lương rà soát thông tin của cử tri được niêm yết. Ảnh: Mai Hoa