Kinh tế Đánh giá kết quả xử lý trong khai thác thuỷ sản ở Nghệ An Sáng 20/6, Đoàn kiểm tra công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuỷ sản có cuộc làm việc với tỉnh Nghệ An.

Tham gia cuộc làm việc, về phía đoàn công tác của Bộ Tư pháp có: ông Hồ Quang Huy - Cục Kiểm tra văn bản và Quản lý xử lý vi phạm hành chính, Bộ Tư pháp làm trưởng đoàn. Cùng tham gia có đại diện Cục Kiểm ngư; Bộ Nông nghiệp và Môi trường.

Về phía tỉnh Nghệ An có các đồng chí: Nguyễn Văn Đệ - Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Hồ Quyết Thắng - Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; Đại diện các đơn vị, sở, ngành và địa phương liên quan.

Các đại biểu tham gia cuộc làm việc. Ảnh: Hoài Thu

Thực hiện xử lý vi phạm bài bản, đúng trình tự, thủ tục

Đại diện Bộ Tư pháp cho biết, cuộc làm việc của đoàn tại Nghệ An ngoài nắm tình hình thực tiễn triển khai kiểm soát, xử lý vi phạm hành chính trong khai thác thuỷ sản trên địa bàn tỉnh, còn nhằm trao đổi, tiếp nhận những phản ánh kiến nghị của địa phương trong xử lý vi phạm hành chính cũng như các công tác khác, tiến tới cùng cả nước gỡ thẻ vàng IUU.

Đoàn kiểm tra đã tiến hành kiểm tra tổng số 35 hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản liên quan đến IUU được ban hành trong khoảng thời gian từ ngày 01/01/2024 đến ngày 15/3/2025 (theo danh mục hồ sơ được đánh số thứ tự do cơ quan được kiểm tra lập), trong đó, có 21 hồ sơ do các chức danh có thẩm quyền thuộc các cơ quan, đơn vị của UBND tỉnh ra quyết định và 14 hồ sơ do các chức danh có thẩm quyền thuộc các cơ quan, đơn vị của Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh ra quyết định.

Ông Hồ Quang Huy - Cục Kiểm tra văn bản và Quản lý xử lý vi phạm hành chính, Bộ Tư pháp phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Hoài Thu

Trên cơ sở kết quả làm việc và báo cáo công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính, Bộ Tư pháp kết luận sơ bộ kết quả kiểm tra công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản tại UBND tỉnh và Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An.

Quá trình kiểm tra cho thấy, công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản đã được lãnh đạo UBND tỉnh, lãnh đạo Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An quan tâm, chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện quyết liệt và đã đạt được một số kết quả nhất định. Công tác chỉ đạo điều hành đã được chú trọng; công tác thanh tra, kiểm tra đã được tăng cường, thực hiện thường xuyên.

UBND tỉnh và Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã chỉ đạo các sở, ngành, địa phương, các đơn vị tham gia xây dựng, góp ý các văn bản quy phạm pháp luật theo yêu cầu của các cơ quan có thẩm quyền.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Nguyễn Văn Đệ tiếp thu những ý kiến nhận xét của Đoàn kiểm tra, nêu những nội dung UBND tỉnh sẽ chỉ đạo thực hiện thời gian tới trong kiểm soát, xử lý vi phạm về khai thác thuỷ sản trên địa bàn. Ảnh: Hoài Thu

Trong đó, Sở Nông nghiệp và Môi trường chỉ đạo Chi cục Thuỷ sản và Kiểm ngư phối hợp với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Công an tỉnh, chính quyền địa phương thực hiện 22 cuộc/đợt tuần tra, kiểm tra, kiểm soát tại các cửa lạch, trên biển. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng chỉ đạo các đơn vị xây dựng kế hoạch và quyết định phê duyệt 42 Kế hoạch tuần tra, kiểm soát trên biển hằng tháng; ban hành các kế hoạch kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn công tác điều tra, xác minh, tham mưu xử lý tàu cá mất kết nối thiết bị VMS trên biển, tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài.

Lực lượng Biên phòng tuyến biển chủ trì thực hiện tuần tra, kiểm tra, kiểm soát tại các cửa sông, cửa lạch, bến neo đậu tàu thuyền và trên biển được 566 đợt.

Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hướng dẫn, tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản tiếp tục được quan tâm thực hiện. Công tác xử phạt vi phạm hành chính, đặc biệt là lực lượng Bộ đội Biên phòng, được thực hiện bài bản, đúng trình tự, thủ tục.

Đại tá Hồ Quyết Thắng - Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An nêu các kết quả triển khai công tác của lực lượng trong kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính trong khai thác thuỷ sản. Ảnh: Hoài Thu

Tiếp tục khắc phục các vướng mắc

Tuy nhiên, thực tế công tác phối hợp giữa chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng có nơi, có lúc còn chưa kịp thời, nhất là trong việc phối hợp để xác minh, làm rõ các trường hợp có dấu hiệu vi phạm về mất kết nối, vượt ranh giới vùng được phép khai thác trên biển.

Quá trình thực hiện xử lý vi phạm vẫn còn nhiều khó khăn, vướng mắc. Tại cuộc làm việc, các đại biểu tham gia đã có nhiều ý kiến phát biểu nêu những kết quả cũng như thực trạng, khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai. Ví như các khó khăn về phát hiện, xử lý vi phạm về mất kết nối thiết bị định vị VMS trên tàu cá do liên quan nhà cung cấp dịch vụ; liên quan các quy định về xử lý, thi hành các văn bản xử phạt theo thẩm quyền các đơn vị, sở, ngành…

Ông Trần Xuân Học - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường báo cáo kết quả triển khai của các sở, ngành, đơn vị ở Nghệ An về xử lý các vi phạm hành chính trong lĩnh vực khai thác thuỷ sản. Ảnh: Hoài Thu

Đồng chí Nguyễn Văn Đệ - Phó Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận, tiếp thu những đánh giá, hướng dẫn của đoàn công tác. Đồng chí cũng khẳng định UBND tỉnh sẽ tiếp tục chỉ đạo các sở, ngành, đơn vị thực hiện đúng quy định. Tiếp tục chỉ đạo tăng cường sự phối hợp chặt chẽ giữa lực lượng Bộ đội Biên phòng và các sở, ngành nhằm đảm bảo hiệu quả công tác.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An cũng mong muốn, đối với các công văn, biên bản chưa chặt chẽ mong Bộ Tư pháp hướng dẫn thêm để hoàn thiện. Tăng cường tập huấn thêm về các nghiệp vụ cho địa phương về xử lý hành chính nhằm giúp địa phương cùng với cả nước sớm đạt được mục tiêu gỡ thẻ vàng IUU.

Đoàn liên ngành tỉnh Nghệ An kiểm tra giấy tờ đánh bắt trên tàu cá. Ảnh: Nguyễn Hải

Đoàn kiểm tra cũng khẳng định ghi nhận các kiến nghị của lãnh đạo UBND tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An và các cơ quan có liên quan về kết quả làm việc để kiến nghị cơ quan có thẩm quyền giải quyết.