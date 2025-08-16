Quốc tế Đánh giá khả năng chiến thắng MU vs Arsenal: Quỷ đỏ thất thế Trận đại chiến MU vs Arsenal hứa hẹn bùng nổ khi cả hai đội đều sở hữu dàn sao chất lượng và khát khao khởi đầu mùa giải bằng chiến thắng.

Sức mạnh đội hình

MU bước vào mùa giải mới với diện mạo tươi mới dưới thời HLV Ruben Amorim. Tân binh Benjamin Sesko hứa hẹn trở thành mũi nhọn đáng gờm, kết hợp cùng Bryan Mbeumo và Matheus Cunha tạo nên hàng công giàu tốc độ. Bruno Fernandes tiếp tục là thủ lĩnh tuyến giữa, nhưng việc anh phải lùi sâu hơn để nhường không gian cho bộ ba tấn công có thể ảnh hưởng đến sức sáng tạo. Hàng thủ MU lại gặp vấn đề khi Lisandro Martinez và Mazraoui vắng mặt, khiến tuyến phòng ngự chưa đạt sự ổn định.

Arsenal, ngược lại, đang sở hữu đội hình gần như mạnh nhất. Viktor Gyokeres hòa nhập nhanh và cho thấy sự nguy hiểm trong trận giao hữu cuối cùng. Kai Havertz cũng chứng tỏ giá trị với bàn thắng đẳng cấp, còn Bukayo Saka duy trì phong độ ổn định bên cánh phải. Tuyến giữa với Rice, Odegaard và Zubimendi mang lại sự cân bằng giữa pressing, sáng tạo và kiểm soát thế trận. Pháo thủ chỉ thiếu vắng Gabriel Jesus dài hạn, còn lại Arteta gần như có đầy đủ quân bài chất lượng.

Đánh giá khả năng chiến thắng

MU có lợi thế sân nhà Old Trafford cùng bản lĩnh trong các trận mở màn Premier League – họ là đội thắng nhiều nhất ở vòng 1 trong lịch sử giải đấu. Tuy nhiên, sự thiếu chắc chắn nơi hàng thủ và việc chưa định hình rõ lối chơi dưới thời Amorim khiến họ khó áp đặt trước đối thủ lớn.

Arsenal lại đang vào guồng, đặc biệt với hàng công đa dạng và tuyến giữa giàu sức sáng tạo. Thống kê cho thấy Pháo thủ đã ghi bàn trong 11 trận liên tiếp tại Old Trafford ở Premier League, chứng minh khả năng tạo đột biến ngay cả khi làm khách. Nếu Gyokeres tiếp tục tỏa sáng, Arsenal hoàn toàn có thể giành trọn 3 điểm để khởi đầu cho tham vọng vô địch.

MU có thể gây khó khăn nhờ sự bùng nổ của các tân binh, nhưng Arsenal hiện nhỉnh hơn về sự ổn định và chiều sâu, qua đó nắm cơ hội chiến thắng cao hơn.