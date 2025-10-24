Đánh giá Lambretta X125: Tay ga thời trang giá 95,2 triệu Mẫu tay ga mới của Lambretta nhấn mạnh phong cách với đèn LED lục giác, mâm 12 inch, lốp Pirelli và ABS trước. Giá 95,2 triệu đồng, cạnh tranh SH 150i, Vespa Sprint.

Lambretta X125 là mẫu tay ga mới hướng đến nhóm khách hàng trẻ, ưa ngoại hình nam tính và thời trang. Mức giá khởi điểm 95,2 triệu đồng đặt chiếc xe vào nhóm cạnh tranh trực tiếp với SH 150i và Vespa Sprint, nhưng cách tiếp cận của X125 thiên về tạo hình khác biệt và một số chi tiết trang bị nhấn mạnh chất chơi.

Ở buổi ra mắt cùng X300 và G-350, X125 được định vị là lựa chọn dễ tiếp cận nhất trong dải sản phẩm, song vẫn chia sẻ nhiều thành phần nhận diện đặc trưng của thương hiệu: đường nét dứt khoát, mâm 12 inch và những chi tiết hoàn thiện gợi cảm giác cao cấp.

Lambretta X125 anh 1

Thiết kế tạo hình lục giác, đuôi vuông vức

Nhìn trực diện, X125 gây ấn tượng với cụm đèn LED dạng lục giác viền đen, kết hợp các mảng cắt xẻ ở mặt nạ tạo cảm giác thể thao. Tư duy thiết kế này giúp X125 khác biệt đáng kể so với phần đông tay ga đô thị thiên về đường cong mềm mại.

Phần đuôi được xử lý mạnh tay với cụm đèn hậu to bản đặt nhô về sau, nhấn mạnh chất nam tính của tổng thể. Bố cục thẳng nét cũng xuất hiện ở ốp hông, giúp chiếc xe trông gọn nhưng cơ bắp.

Lambretta X125 anh 13

Khoang lái và tiện ích: táp-lô gọn gàng, cổng USB 3 A

Khu vực tay lái và màn hình trung tâm của X125 tương tự hai mẫu đàn anh ra mắt cùng ngày, cho cảm giác quen thuộc khi chuyển đổi giữa các phiên bản. Nút kích hoạt đèn hazard đặt bên phải dạng gạt – chi tiết thường thấy trên môtô lớn – mang lại thao tác nhanh và dứt khoát khi cần cảnh báo.

Bên dưới là cổng USB 3 A phục vụ sạc thiết bị di động, đáp ứng nhu cầu kết nối thường trực của người dùng trẻ. Cốp dưới yên để vừa một mũ bảo hiểm nửa đầu, phù hợp những chuyến đi nội đô ngắn.

Lambretta X125 anh 3

Lambretta X125 anh 5

Lambretta X125 anh 11

Khung gầm và dàn chân: mâm 12 inch, lốp Pirelli

X125 được trang bị mâm 12 inch trước sau, kết hợp bộ lốp Pirelli kích thước 120/70 ở bánh trước và 130/70 ở bánh sau. Cấu hình này đem lại bề mặt tiếp xúc tốt và cảm quan bám đường phù hợp đặc tính vận hành đô thị.

So với X300 hay G-350, dàn chân của X125 mang nhiều điểm tương đồng về kích thước mâm và cách hoàn thiện, giữ phong cách nhất quán trong dải sản phẩm, đồng thời tối ưu hóa tính ổn định ở dải tốc độ thông dụng.

Lambretta X125 anh 8

Hệ truyền động: cấu hình xy-lanh đơn, CVT

Theo thông tin công bố, Lambretta X125 sử dụng động cơ xy-lanh đơn 4 kỳ dung tích 330 cc, cho công suất 25,8 mã lực và mô-men xoắn 25,5 Nm, kết hợp hộp số tự động CVT. Đây là cấu trúc phổ biến trên tay ga, hướng tới vận hành mượt và đơn giản thao tác trong phố.

CVT giúp xe duy trì đà tăng tốc liên tục mà không cần sang số, phù hợp bối cảnh dừng/đi liên tục. Với công suất và mô-men xoắn nêu trên, X125 được kỳ vọng đáp ứng linh hoạt nhu cầu di chuyển hằng ngày và thừa độ dư cho những quãng đường ngoại ô nhẹ nhàng.

An toàn và công nghệ: ABS bánh trước, đèn LED toàn xe

X125 trang bị chống bó cứng phanh (ABS) cho bánh trước – tính năng quan trọng trong các tình huống phanh gấp trên mặt đường trơn trượt. Hệ thống chiếu sáng dùng LED, nâng hiệu quả nhận diện và tiết kiệm điện năng.

Các tiện ích sử dụng hằng ngày gồm đèn hazard dạng gạt và cổng USB 3 A. Nhà sản xuất không công bố thêm về các hệ thống hỗ trợ lái nâng cao; gói trang bị tập trung vào những tính năng cơ bản, thiết thực.

Lambretta X125 anh 9

Giá bán và định vị: nhóm tay ga 100 triệu đồng

Tại Việt Nam, Lambretta X125 có giá khởi điểm 95,2 triệu đồng. Với mức giá này, xe nằm trong nhóm tay ga 100 triệu đồng, trực diện tranh giành khách với Honda SH 150i và Vespa Sprint.

Khác biệt lớn của X125 là ngôn ngữ thiết kế sắc cạnh và một số chi tiết trang bị nhấn mạnh chất thời trang như đèn LED lục giác, mâm 12 inch đi kèm lốp Pirelli. Đây là những điểm tựa giúp X125 nổi bật trước nhóm đối thủ vốn đã quen mặt trên đường phố.

Bảng thông số kỹ thuật (theo công bố)

Hạng mục Thông số Động cơ Xy-lanh đơn, 4 kỳ Dung tích 330 cc Công suất cực đại 25,8 mã lực Mô-men xoắn cực đại 25,5 Nm Hộp số Tự động CVT Mâm 12 inch (trước/sau) Lốp Trước 120/70, sau 130/70 (Pirelli) Phanh ABS bánh trước Đèn LED trước/sau Cổng sạc USB 3 A Cốp Vừa mũ bảo hiểm nửa đầu Giá bán 95,2 triệu đồng (khởi điểm, tại Việt Nam)

Kết luận: đúng nhu cầu phong cách, trang bị chọn lọc

Lambretta X125 đặt trọng tâm vào thiết kế nam tính và một số điểm nhấn trang bị thực dụng cho đô thị. Mức giá 95,2 triệu đồng cùng dàn chân Pirelli, ABS trước và hệ đèn LED giúp mẫu xe tạo khác biệt thẩm mỹ và trải nghiệm cơ bản so với nhóm đối thủ.

Ưu điểm: tạo hình LED lục giác đặc trưng; mâm 12 inch kèm lốp Pirelli; có ABS bánh trước; cổng USB 3 A; thao tác đèn hazard tiện dụng. Hạn chế: cốp chỉ vừa mũ nửa đầu; gói an toàn dừng ở ABS trước; không nhiều ngăn chứa lặt vặt được công bố.