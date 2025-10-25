Đánh giá Lynk & Co 08 EM-P PHEV: 200 km điện, sạc nhanh Giá 1,299–1,389 tỷ đồng, Lynk & Co 08 EM-P PHEV dùng pin 39,6 kWh cho 200 km điện WLTC, sạc nhanh DC 85 kW, công suất 345 mã lực; cấu hình 5 chỗ đối đầu SUV 7 chỗ.

Lynk & Co 08 EM-P vừa ra mắt Việt Nam tối 24/10 với hai phiên bản Pro và Halo, giá lần lượt 1,299 tỷ đồng và 1,389 tỷ đồng. Mẫu D-SUV plug-in hybrid (PHEV) nổi bật nhờ bộ pin 39,6 kWh cho tầm chạy thuần điện tới 200 km theo chuẩn WLTC, hỗ trợ sạc nhanh DC 85 kW (30–80% trong khoảng 28 phút) và hệ truyền động tổng công suất 345 mã lực, 580 Nm. Trong phân khúc vốn quen thuộc với KIA Sorento PHEV và Hyundai Santa Fe Hybrid, 08 EM-P chọn cách tiếp cận thiên về công nghệ nhưng chấp nhận đánh đổi không gian khi chỉ có 5 chỗ ngồi.

Lynk & Co 08 EM-P thuộc phân khúc D-SUV

DNA công nghệ đậm nét và bài toán sử dụng thực tế

Trên lý thuyết, cấu hình PHEV của 08 EM-P vượt trội trong nhóm: pin lớn hiếm thấy ở PHEV, tốc độ sạc DC nhanh và thông số công suất mạnh. Tuy vậy, hiệu quả sử dụng phụ thuộc lớn vào hạ tầng: mạng lưới sạc nhanh DC tại Việt Nam còn hạn chế; sạc AC tại nhà dù có thể đạt 11 kW vẫn cần nhiều giờ để đầy bộ pin 39,6 kWh. Nếu người dùng không tiếp cận được hạ tầng phù hợp, lợi thế về quãng điện có thể giảm ý nghĩa.

Phong cách D-SUV, lựa chọn màu sắc đa dạng

Lynk & Co 08 EM-P thuộc nhóm D-SUV, hướng tới khách hàng đô thị cần vận hành điện trong ngày và linh hoạt đường dài khi sạc được. Xe có 5 màu ngoại thất: đen, xám, trắng, xanh, vàng đồng.

Ngoại thất Lynk & Co 08 EM-P có 5 màu: đen, xám, trắng, xanh, vàng đồng

Cabin số hóa, trải nghiệm nghe nhìn dẫn đầu nhóm

Khoang lái 08 EM-P tập trung vào trải nghiệm kỹ thuật số: màn hình trung tâm 15,4 inch độ phân giải 2.5K, hiển thị kính lái tăng cường AR-HUD tương đương 92 inch, chip Snapdragon 8155 và trợ lý giọng nói "Hey Frank". Những trang bị này tạo lợi thế rõ rệt so với các đối thủ Hàn Quốc đang thiếu vắng các hạng mục tương tự.

Nội thất tối giản nhưng sở hữu nhiều công nghệ

Âm thanh là điểm nhấn: hệ thống Harman Kardon 23 loa, công suất 1.600 W, tạo nên cấu hình nghe nhìn hiếm thấy trong phân khúc. So sánh tham chiếu, Sorento và Santa Fe ở tầm giá này thường dừng ở 12 loa.

Hệ thống âm thanh Harman Kardon 23 loa công suất 1.600 W trên Lynk & Co 08 EM-P PHEV

Truyền động: công suất 345 mã lực, 0–100 km/h 6,75 giây

08 EM-P dùng động cơ xăng 1.5 Turbo kết hợp mô-tơ điện cho tổng công suất 345 mã lực, mô-men xoắn 580 Nm; thời gian tăng tốc 0–100 km/h 6,75 giây (theo công bố). Gói pin NCM 39,6 kWh cho phép chạy thuần điện tới 200 km theo WLTC, phù hợp nhu cầu đi phố hàng ngày như xe điện. Trên hành trình, khả năng sạc nhanh DC 85 kW giúp bổ sung năng lượng 30–80% trong khoảng 28 phút, hiếm thấy ở PHEV hiện nay. Tổng quãng đường khai thác có thể đạt khoảng 1.400 km theo thông tin so sánh trong phân khúc.

Điểm đánh đổi là dung lượng pin lớn làm trọng lượng xe tăng và phụ thuộc hạ tầng sạc. Với người dùng chủ yếu sạc tại nhà, cần cân nhắc thời gian sạc AC nhiều giờ để đầy pin 39,6 kWh.

Không gian sử dụng: 5 chỗ ngồi, ưu tiên gia đình nhỏ

Khác với KIA Sorento PHEV và Hyundai Santa Fe Hybrid đều có 7 chỗ ngồi, Lynk & Co 08 EM-P cấu hình 5 chỗ. Lợi thế công nghệ và hiệu năng là điểm mạnh, nhưng tính đa dụng chở đủ 3 hàng ghế lại không phải ưu tiên của mẫu xe này. Đối tượng phù hợp là khách hàng cá nhân hoặc gia đình nhỏ, chấp nhận đổi 2 ghế hàng ba để lấy quãng điện dài và trang bị công nghệ.

So kè đối thủ Hàn Quốc: công nghệ hay tính tiện dụng?

Trong nhóm D-SUV hybrid, Sorento PHEV và Santa Fe Hybrid là những lựa chọn quen thuộc. 08 EM-P nổi bật về công nghệ PHEV và giải trí trong xe, nhưng phải đối mặt với lợi thế 7 chỗ và giá bán cạnh tranh của bộ đôi Hàn Quốc.

Hạng mục KIA Sorento PHEV Hyundai Santa Fe Hybrid Lynk & Co 08 EM-P Hệ truyền động PHEV (Plug-in Hybrid) HEV (Hybrid tự sạc) PHEV (Plug-in Hybrid) Động cơ xăng 1.6 Turbo GDi 1.6 Turbo GDi 1.5 Turbo BHE15 Pin/Thông số liên quan 13,8 kWh (Lithium-ion polymer) 1,5 kWh (Lithium-ion polymer) 39,6 kWh (NCM) Công suất/Mô-men 265 mã lực / 350 Nm 231 mã lực / 367 Nm 345 mã lực / 580 Nm Tầm chạy thuần điện ≈70 km ≈2 km (hỗ trợ nhẹ) ≈200 km (WLTC) Sạc AC/DC AC 3,3 kW – không DC Không hỗ trợ DC DC 85 kW – 30–80% trong ~28 phút Tổng quãng đường ≈800–900 km ≈900 km ≈1.400 km Số chỗ ngồi 7 chỗ 7 chỗ 5 chỗ Giá tham khảo ≈1,24 tỷ đồng ≈1,26–1,35 tỷ đồng 1,299–1,389 tỷ đồng

Giá bán và định vị: cao hơn đối thủ, đổi lại trải nghiệm

So với giá niêm yết năm 2022, KIA Sorento PHEV hiện đã giảm khoảng 410 triệu đồng, còn 1,248 tỷ đồng; Hyundai Santa Fe Hybrid giảm gần 200 triệu đồng, còn khoảng 1,269 tỷ đồng. Tại thời điểm ra mắt, Lynk & Co 08 EM-P có giá cao hơn khoảng 50–140 triệu đồng so với mặt bằng giá hai mẫu Hàn Quốc. Đổi lại, 08 EM-P mang đến quãng điện 200 km theo WLTC, sạc nhanh DC 85 kW và gói trải nghiệm giải trí – số hóa cabin nổi trội.

Yếu tố thương hiệu mới tại Việt Nam cũng là điểm cần cân nhắc của người mua, bên cạnh điều kiện hạ tầng sạc nơi sinh sống và lịch trình di chuyển thường ngày.

Kết luận: hợp với ai, cần lưu ý gì

Ưu điểm

Pin 39,6 kWh cho 200 km thuần điện theo WLTC; hiếm thấy trong nhóm PHEV.

Sạc nhanh DC 85 kW, 30–80% khoảng 28 phút; tiện lợi cho hành trình dài.

Công suất tổng 345 mã lực, 0–100 km/h 6,75 giây (theo công bố).

Khoang lái đậm chất công nghệ: màn hình 15,4 inch 2.5K, AR-HUD, chip 8155, âm thanh 23 loa 1.600 W.

Hạn chế

Chỉ 5 chỗ ngồi, kém đa dụng so với Sorento và Santa Fe 7 chỗ.

Phụ thuộc hạ tầng sạc; sạc AC tại nhà cần nhiều giờ để đầy pin lớn.

Giá bán nhỉnh hơn đối thủ Hàn Quốc ở thời điểm hiện tại.

Tổng quan, Lynk & Co 08 EM-P phù hợp với người dùng ưu tiên trải nghiệm điện hóa hàng ngày, đề cao công nghệ cabin và sẵn sàng đầu tư cho hạ tầng sạc. Với những gia đình đông thành viên hoặc coi trọng 3 hàng ghế, Sorento PHEV và Santa Fe Hybrid vẫn là lựa chọn dễ tiếp cận hơn về tính thực dụng và chi phí.