Đánh giá Mercedes‑Maybach SL 680 Monogram White Ambience Mercedes‑Maybach SL 680 Monogram Series xuất hiện tại JMS 2025: nước sơn Opalite White Magno, chi tiết monogram chế tác thủ công từ ngoại thất đến cabin, V8 4,0L 585 mã lực, 0–100 km/h 4,1 giây.

Mercedes‑Maybach SL 680 Monogram Series White Ambience được trưng bày tại JMS 2025 với điểm nhấn là nước sơn Opalite White Magno và các hoạ tiết monogram chế tác thủ công phủ dày từ ngoài vào trong. Xe dùng động cơ V8 4,0L biturbo công suất 585 mã lực, mô-men xoắn 800 Nm; tăng tốc 0–100 km/h trong 4,1 giây và tốc độ tối đa 260 km/h.

Mercedes-Maybach SL 680 anh 1

Chất liệu sang trọng thể hiện qua ngôn ngữ Monogram

Phiên bản trưng bày tại Nhật Bản mang tên White Ambience, phủ nước sơn trắng nhám Opalite White Magno. Lưới tản nhiệt dạng dọc đặc trưng Maybach, trong khi lưới bảo vệ cản trước cũng được trang trí bằng các họa tiết logo monogram.

Các logo xuất hiện dày đặc ở nắp ca pô và phần mui xếp phía sau, sử dụng kỹ thuật mài nhẵn thủ công. Đuôi xe vẫn giữ chất thể thao nhưng lịch lãm với ống xả kép mạ chrome. Bộ mâm Maybach đặc trưng được dùng trên xe, khác với kiểu mâm dạng “chảo” từng xuất hiện trên chiếc SL trưng bày tại Đức năm 2024.

Mercedes-Maybach SL 680 anh 3

Cabin Crystal White: hoàn thiện tỉ mỉ, tập trung người lái

Khoang lái 2 chỗ ngồi khác biệt với cấu hình 2+2 quen thuộc trên AMG SL-Class. Vật liệu cao cấp xuất hiện dày đặc: da Exclusive Nappa Crystal White, vô lăng bọc da monogram, bệ bước chân và pê-đan mạ vàng khắc logo Maybach.

Hệ thống giải trí dùng màn hình 11,8 inch với giao diện MBUX, có thể thay đổi độ nghiêng để phù hợp điều kiện sử dụng. Từng chi tiết trang trí đều bám theo chủ đề monogram nhằm đồng nhất trải nghiệm thẩm mỹ giữa ngoại thất và nội thất.

Mercedes-Maybach SL 680 anh 8

V8 4,0L biturbo: hiệu năng cao nhưng ưu tiên êm ái

SL 680 Monogram Series được trang bị động cơ V8 4,0L biturbo cho công suất 585 mã lực và mô-men xoắn 800 Nm. Theo công bố, xe tăng tốc 0–100 km/h trong 4,1 giây và đạt tối đa 260 km/h. Các thông số này thấp hơn AMG SL 63 4MATIC+ (3,6 giây; 315 km/h), phản ánh định hướng chú trọng trải nghiệm sang trọng và độ tinh xảo hơn là đẩy giới hạn tốc độ tối đa.

Mercedes-Maybach SL 680 anh 6

Các điểm khác biệt đáng chú ý

Chủ đề Monogram phủ từ lưới tản nhiệt, lưới bảo vệ cản trước tới nắp ca pô và mui xếp sau, được hoàn thiện thủ công.

Màu sơn Opalite White Magno tạo hiệu ứng trắng nhám đặc trưng trên chất nền White Ambience.

Cấu hình 2 chỗ ngồi, nhấn mạnh tính roadster thuần chất của SL 680 dưới ngôn ngữ Maybach.

Bộ mâm Maybach thiết kế riêng, không dùng kiểu mâm dạng chảo như chiếc trưng bày tại Đức năm 2024.

Mercedes-Maybach SL 680 anh 5

Bảng tóm tắt thông số chính

Hạng mục Thông số Phiên bản trưng bày Mercedes‑Maybach SL 680 Monogram Series White Ambience (JMS 2025) Màu sơn Opalite White Magno (trắng nhám) Trang trí đặc trưng Hoạ tiết logo monogram thủ công ở ngoại thất và nội thất Cấu hình ghế 2 chỗ ngồi Động cơ V8 4,0L biturbo Công suất 585 mã lực Mô-men xoắn 800 Nm 0–100 km/h 4,1 giây Tốc độ tối đa 260 km/h Mâm Thiết kế Maybach đặc trưng (không phải kiểu dạng chảo của xe trưng bày tại Đức 2024)

Vị thế và thông điệp sản phẩm

So với chiếc từng xuất hiện năm ngoái, phiên bản tại JMS 2025 không có nhiều thay đổi về tổng thể, chủ yếu nhấn mạnh chủ đề monogram và nước sơn White Ambience. Với tập trung vào hoàn thiện thủ công và tính thẩm mỹ nhất quán, SL 680 Monogram Series đặt trọng tâm vào trải nghiệm sang trọng kiểu Maybach hơn là chạy đua thông số hiệu năng tuyệt đối.

Mercedes-Maybach SL 680 anh 7

Kết luận

Mercedes‑Maybach SL 680 Monogram Series White Ambience là cách hãng xe Đức phô diễn chất liệu, bề mặt và tay nghề trong khuôn khổ một chiếc roadster 2 chỗ. Dải monogram thủ công tạo bản sắc, nội thất Crystal White củng cố cảm giác độc bản, còn khối V8 4,0L biturbo bảo đảm sự hiện diện về hiệu năng. Đây là một bản trình diễn tập trung vào sang trọng và tính biểu tượng, được đặt trong bối cảnh JMS 2025 tại Nhật Bản.