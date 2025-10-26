Đánh giá Nissan Eporo AI 2025: Trợ lý đồng hành cảm xúc Tại Japan Mobility Show 2025, Nissan trình diễn Eporo – trợ lý AI hình chim kết hợp vật thể thật và avatar trên smartphone, cùng Diorama Navi – bản đồ 3D kiểu sa bàn với thuyết minh AI, hướng tới kết nối cảm xúc.

Nissan chọn một hướng tiếp cận khác trong cuộc đua trí tuệ nhân tạo trên ô tô: đưa cảm xúc và sự hiện diện vật lý trở lại khoang lái. Tâm điểm là Eporo – trợ lý AI hình chim kết hợp giữa mô hình thật đặt trên táp-lô và nhân vật ảo xuất hiện trên màn hình điện thoại, đi cùng ý tưởng Diorama Navi – hệ thống định vị 3D dạng sa bàn đặt phía sau xe tự lái.

Trọng tâm của cả hai là trải nghiệm: Eporo trò chuyện tự nhiên, gợi ý điểm đến, cung cấp thông tin khu vực và thời tiết; Diorama Navi mô phỏng chuyển động của xe trên một thị trấn thu nhỏ theo thời gian thực, có AI thuyết minh. Cách tiếp cận này ưu tiên kết nối cá nhân giữa người lái và công nghệ hơn là chỉ thuần hiển thị dữ liệu.

Eporo – trợ lý AI có hình hài vật lý

Eporo được Nissan giới thiệu như một AI tạo sinh hoạt động tương tự “bạn đồng hành kỹ thuật số”. Điểm khác biệt nằm ở cách kích hoạt: người lái đặt mô hình chú chim nhỏ lên táp-lô, ứng dụng trên điện thoại sẽ khởi động và nhân vật ảo Eporo hiện lên màn hình. Điện thoại lúc này đóng vai trò như một “tấm gương”, nơi người dùng thấy Eporo mở mắt, mấp máy miệng và phản ứng với câu lệnh.

AI, tri tue nhan tao, nissan, eporo, Diorama Navi, ban do, dinh vi, Japan Mobility Show, nhat, nhat ban anh 1

Sự kết hợp vật thể thật và ảnh ảo nhằm tạo cảm giác hiện diện – điều mà các trợ lý giọng nói phổ biến như Alexa hay Siri chưa làm được. Người dùng có thể trò chuyện bằng ngôn ngữ đời thường, nhận gợi ý điểm đến, thông tin xung quanh và cập nhật thời tiết theo ngữ cảnh.

Hạng mục Mô tả Bản chất hệ thống AI tạo sinh đóng vai trò bạn đồng hành kỹ thuật số Kích hoạt Đặt mô hình chim lên táp-lô, ứng dụng điện thoại khởi động, Eporo xuất hiện trên màn hình Giao tiếp Trò chuyện ngôn ngữ đời thường, phản ứng sinh động trên màn hình Chức năng Gợi ý điểm đến, thông tin khu vực, thời tiết Cá nhân hóa Tạo nhân vật mới từ ảnh cá nhân qua ứng dụng Biến thể Samurai Eporo, Uncle Eporo – khác biệt về tính cách và phong cách trò chuyện Nền tảng nghiên cứu Robot hình chim Eporo được Nissan phát triển từ 2009 để nghiên cứu hành vi động vật

Thiết kế tương tác: đề cao cảm xúc và sự thân thuộc

Triết lý của Nissan ở Eporo là “gắn linh hồn” cho AI bằng vật thể nhỏ gọn trên táp-lô và avatar có biểu cảm. Sự hiện diện này giúp người dùng cảm thấy gần gũi, thay vì chỉ nghe một giọng nói vô hình. Đây là điểm khác biệt so với cách tiếp cận màn hình – biểu đồ – giọng máy truyền thống.

AI, tri tue nhan tao, nissan, eporo, Diorama Navi, ban do, dinh vi, Japan Mobility Show, nhat, nhat ban anh 2

Với khả năng tùy biến nhân vật từ ảnh cá nhân, Eporo mở rộng biên độ cá nhân hóa, cho phép chủ xe gán cho trợ lý một hình tượng riêng, khác với mô thức “một giọng nói cho tất cả”. Các biến thể như Samurai Eporo hay Uncle Eporo nhấn mạnh thêm khía cạnh tính cách trong giao tiếp người–máy.

Diorama Navi – bản đồ 3D dạng sa bàn có thuyết minh AI

Tại Japan Mobility Show 2025, Nissan đồng thời giới thiệu Diorama Navi – một ý tưởng định vị 3D đặt ở khoang sau của xe tự lái. Hệ thống mô phỏng một thị trấn thu nhỏ, nơi các xe tí hon di chuyển và sáng đèn theo thời gian thực để thể hiện vị trí của xe ngoài đời.

AI, tri tue nhan tao, nissan, eporo, Diorama Navi, ban do, dinh vi, Japan Mobility Show, nhat, nhat ban anh 3

Hệ thống gồm màn hình giao diện cổ điển, khu vực điều khiển phong cách retro với các nút bấm, nút vặn và một “bản đồ” mô phỏng thực tế không gian mà xe di chuyển. Sa bàn tái hiện khu vực Yokohama, đi kèm thuyết minh AI về từng vị trí xe đi qua. Cảm giác “bản đồ sống” này kết hợp công nghệ và nghệ thuật thủ công, tạo nên trải nghiệm giàu chất vật lý – thị giác.

AI, tri tue nhan tao, nissan, eporo, Diorama Navi, ban do, dinh vi, Japan Mobility Show, nhat, nhat ban anh 4

Thành phần Chi tiết Vị trí lắp đặt Khoang sau, định hướng cho xe tự lái Hiển thị Sa bàn thị trấn thu nhỏ, xe tí hon di chuyển theo thời gian thực Giao diện Màn hình phong cách cổ điển, bảng điều khiển retro với nút bấm và nút vặn Nội dung bản đồ Mô phỏng khu vực Yokohama Thuyết minh AI thuyết minh thông tin các vị trí xe đi qua

Hiệu năng tương tác và trải nghiệm thực tế

Nissan không công bố thông số kỹ thuật chi tiết. Qua mô tả, Eporo phản hồi sinh động và hiểu ngôn ngữ đời thường, đủ để đảm nhiệm các yêu cầu cơ bản như gợi ý điểm đến, tư vấn thông tin khu vực, cập nhật thời tiết. Cơ chế kích hoạt bằng mô hình vật lý giúp người dùng thiết lập kết nối tức thì mà không cần chuỗi lệnh phức tạp.

Với Diorama Navi, giá trị nằm ở khả năng trực quan hóa chuyển động xe theo thời gian thực dưới dạng sa bàn – một cách kể chuyện không đòi hỏi người dùng phải “đọc” dữ liệu. Sự hỗ trợ thuyết minh của AI bổ trợ nhận thức, đặc biệt hữu ích trong bối cảnh trải nghiệm tự lái nhằm mục tiêu thư thái cho hành khách.

An toàn và công nghệ hỗ trợ

Bài trình diễn đề cập đến bối cảnh xe tự lái, song không có thông tin về cấp độ tự động hóa hay các hệ thống hỗ trợ lái cụ thể. Nếu được thương mại hóa và khi luật cho phép, những ý tưởng như Diorama Navi có thể đóng vai trò giao diện hành khách – phương tiện, giúp minh bạch hóa trạng thái di chuyển mà không cần hiển thị kỹ thuật phức tạp.

Giá bán và định vị

Đây là các ý tưởng/hệ thống trình diễn; Nissan chưa công bố thông tin thương mại hoặc giá bán. Về định vị, Eporo hướng đến đưa AI trở nên thân thiện và có tính cách, khác với xu hướng “AI toàn năng” thiên về chức năng. Diorama Navi bổ sung một lớp trải nghiệm thủ công – hoài niệm, tạo khác biệt trong khoang xe vốn ngày càng số hóa.

Kết luận

Eporo và Diorama Navi cho thấy cách Nissan cân bằng công nghệ và cảm xúc, nhấn mạnh sự hiện diện vật lý và cá nhân hóa trong kỷ nguyên AI.

Ưu điểm

Cơ chế kích hoạt bằng mô hình vật lý trực quan, tạo cảm giác hiện diện cho AI.

Giao tiếp ngôn ngữ đời thường; chức năng gợi ý điểm đến, thông tin khu vực, thời tiết.

Tùy biến nhân vật từ ảnh cá nhân; có các biến thể tính cách như Samurai Eporo, Uncle Eporo.

Diorama Navi trực quan, có thuyết minh AI; trải nghiệm kết hợp công nghệ và nghệ thuật thủ công.

Thiết kế bảng điều khiển retro với nút bấm, nút vặn gợi lại “niềm vui thao tác”.

Hạn chế