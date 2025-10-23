Đánh giá Nissan Frontier PHEV: Sức mạnh 410 mã lực Nissan Frontier PHEV mở bán 30/10 tại Trung Quốc, hướng xuất khẩu toàn cầu; hybrid 410 mã lực, 800 Nm, EV 135 km CLTC, kéo 3,5 tấn, AWD và trợ lái Level 2.

Nissan xác nhận Frontier PHEV sẽ mở bán từ ngày 30/10 tại Trung Quốc thông qua liên doanh Zhengzhou Nissan, sau đó hướng đến xuất khẩu toàn cầu. Đây là cột mốc trong chiến lược “Ở Trung Quốc, vì Trung Quốc, vươn ra thế giới” khi Frontier là mẫu bán tải đầu tiên của Nissan được thiết kế, phát triển và sản xuất tại Trung Quốc để phục vụ thị trường toàn cầu.

Trọng tâm của phiên bản PHEV nằm ở hệ truyền động hybrid cắm sạc cho công suất 410 mã lực và mô-men xoắn 800 Nm, kết hợp dẫn động bốn bánh toàn thời gian. Trên giấy tờ, Frontier PHEV có tầm hoạt động thuần điện 135 km theo chu trình CLTC, sức kéo tối đa 3,5 tấn cùng gói trợ lái Level 2.

Nissan Frontier

Thiết kế V-Motion và dấu ấn riêng của bản PHEV

Dòng Frontier Pro có cả bản thuần xăng và PHEV. So với bản xăng, Frontier PHEV khác biệt ở phần đầu xe: dải đèn ban ngày liền mạch kết hợp ngôn ngữ V-Motion đặc trưng, tạo cảm giác rộng và hiện đại hơn. Cụm đèn pha bố trí dọc, lấy cảm hứng từ cấu trúc xe body-on-frame, đi kèm cụm đèn trung tâm ba khoang và logo dạng nổi khắc laser.

Thân xe sử dụng phối màu hai tông, đuôi xe đồng điệu với tạo hình phía trước. Cửa thùng điều khiển điện, nắp thùng và bậc lên xuống tự động là trang bị sẵn, được Nissan cho biết hoạt động đồng bộ để tối ưu thao tác chất/dỡ hàng.

ban tai Nissan anh 1

ban tai Nissan anh 2

Cabin hướng người dùng: màn 14,6 inch, âm thanh Focal

Khoang lái Frontier PHEV kết hợp màn hình trung tâm 14,6 inch với nhiều phím vật lý, giữ được cách vận hành trực quan cho các chức năng hay dùng. Hệ thống âm thanh Focal của Pháp, cửa sổ trời toàn cảnh kích thước lớn là những điểm nhấn hỗ trợ trải nghiệm giải trí và sự thoáng đãng.

Các cửa hành khách mở đến 90 độ giúp việc ra/vào thuận lợi, đặc biệt khi mang vác đồ cồng kềnh. Hàng ghế sau có thể điều chỉnh 3 cấp độ ngả lưng, đáng chú ý trong bối cảnh nhiều bán tải vẫn ưu tiên không gian thùng hơn sự tiện nghi cho người ngồi sau.

ban tai Nissan anh 3

Hiệu năng PHEV: sức mạnh, tầm điện và khả năng kéo

Trên phương diện thông số, Frontier PHEV đạt 410 mã lực và 800 Nm, đi kèm hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian. Sức kéo tối đa 3,5 tấn cho thấy cấu hình truyền lực hướng tới cả công việc lẫn dã ngoại kéo rơ-moóc hạng nặng.

Phạm vi vận hành thuần điện đạt 135 km theo chuẩn CLTC, con số phù hợp với thói quen di chuyển ngắn trong ngày tại đô thị. Lưu ý, kết quả CLTC thường tối ưu trong điều kiện thử nghiệm; quãng đường thực tế có thể thay đổi tùy tốc độ, tải trọng và địa hình.

Bảng thông số chính (theo công bố)

Hạng mục Thông số Hệ truyền động Hybrid cắm sạc (PHEV) Công suất tối đa 410 mã lực Mô-men xoắn cực đại 800 Nm Dẫn động 4 bánh toàn thời gian Phạm vi thuần điện 135 km (CLTC) Sức kéo tối đa 3,5 tấn Màn hình trung tâm 14,6 inch Hệ âm thanh Focal Tính năng ngoại thất Cửa thùng điện; nắp thùng; bậc lên xuống tự động (đồng bộ hoạt động) Góc mở cửa 90 độ Ghế sau Ngả 3 cấp Xả điện ngoài xe Công suất 6 kW; 3 chế độ; 6 kịch bản ứng dụng

An toàn và công nghệ hỗ trợ

Frontier PHEV được trang bị gói trợ lái Level 2. Tính năng xả điện thông minh công suất cao 6 kW hỗ trợ ba chế độ xả điện và sáu kịch bản mở rộng ứng dụng, hữu ích khi dã ngoại hoặc làm nguồn điện tạm thời cho dụng cụ.

Các tính năng an toàn chủ động và số lượng túi khí chưa được công bố chi tiết. Xếp hạng an toàn từ các tổ chức thử nghiệm độc lập (NCAP) cũng chưa có thông tin tại thời điểm công bố này.

ban tai Nissan anh 4

Giá bán và định vị thị trường

Nissan Frontier PHEV sẽ chính thức mở bán từ 30/10 tại Trung Quốc. Mẫu xe là bước đi chiến lược khi được thiết kế, phát triển và sản xuất tại Trung Quốc để phục vụ kế hoạch xuất khẩu toàn cầu. Giá bán và cấu hình chi tiết cho từng thị trường sẽ được công bố sau.

Ở giai đoạn hiện tại, Frontier PHEV hướng tới những khách hàng cần sự linh hoạt: di chuyển thuần điện cho quãng ngắn, đồng thời giữ năng lực kéo chở mạnh mẽ của một chiếc bán tải truyền thống.

Kết luận

Frontier PHEV cho thấy định hướng rõ ràng: kết hợp hiệu quả của điện hóa với thực dụng của bán tải. Hệ truyền động mạnh 410 mã lực, 800 Nm; dẫn động 4 bánh; tầm điện 135 km CLTC và khả năng kéo 3,5 tấn là các điểm nhấn nổi bật. Nội thất tập trung trải nghiệm với màn hình 14,6 inch, âm thanh Focal, cửa mở 90 độ và ghế sau ngả 3 cấp.

Ở chiều ngược lại, những thông tin quan trọng như thông số pin, tiêu thụ nhiên liệu/điện năng hay chi tiết an toàn vẫn chưa được công bố; phạm vi CLTC có thể khác biệt trong sử dụng thực tế. Giá bán và trang bị cụ thể cho từng thị trường xuất khẩu cũng là yếu tố cần theo dõi.

Tổng thể, Frontier PHEV là mẫu bán tải PHEV mới mẻ, giàu trang bị và có tiềm năng cạnh tranh khi bước ra thị trường toàn cầu, đặc biệt nếu Nissan tối ưu được cấu hình và giá cho từng khu vực.