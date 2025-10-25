Đánh giá Nothing Headphone (1): Giá tốt có đi kèm âm thanh hay? Với mức giá 299 USD, Nothing Headphone (1) gây ấn tượng mạnh về thiết kế, sự thoải mái và thời lượng pin, tuy nhiên chất âm mặc định lại là một điểm trừ bất ngờ.

Nothing đã xây dựng danh tiếng của mình trong lĩnh vực âm thanh và tiếp tục mở rộng với mẫu tai nghe trùm tai đầu tiên, Nothing Headphone (1). Sản phẩm này mang đến một giá trị ấn tượng trong phân khúc giá 299 USD, nhưng chất lượng âm thanh lại không hoàn toàn như kỳ vọng, tạo ra những cảm nhận trái chiều so với các sản phẩm tai nghe không dây trước đó của hãng.

Thiết kế hoài cổ và sự thoải mái cho ngày dài

Nothing Headphone (1) sở hữu một thiết kế độc đáo, gợi nhớ đến những chiếc băng cassette cổ điển với sự kết hợp giữa các đường nét vuông vức và bo tròn. Mặc dù ban đầu có thể trông lạ mắt, thiết kế này dần tạo được thiện cảm và giúp sản phẩm nổi bật giữa đám đông. Phiên bản màu trắng đặc biệt thu hút sự chú ý, trong khi phiên bản màu đen mang lại vẻ ngoài tinh tế và chừng mực hơn.

Mặc dù không sử dụng các vật liệu cao cấp nhất, chất lượng hoàn thiện của tai nghe rất tốt. Phần vỏ bóng được làm từ nhựa và khung kim loại khá nhẹ, góp phần quan trọng vào sự thoải mái khi đeo trong thời gian dài. Đệm tai bằng mút hoạt tính (memory foam) và quai đeo được thiết kế để phân bổ trọng lượng hợp lý, giúp giảm thiểu cảm giác mỏi tai ngay cả khi sử dụng liên tục trong nhiều giờ, chẳng hạn như trong một ngày làm việc hoặc trên một chuyến bay dài.

Hệ thống điều khiển độc đáo

Hệ thống điều khiển trên Headphone (1) được bố trí hoàn toàn trên củ tai bên phải, mang đến một cách tiếp cận mới mẻ. Thay vì các nút bấm thông thường, người dùng sẽ tương tác với một công tắc nguồn, một cần gạt để chuyển bài hát và một con lăn để điều chỉnh âm lượng hoặc tạm dừng/phát nhạc. Các nút này có thể được tùy chỉnh thông qua ứng dụng Nothing X. Tuy nhiên, nút bấm kích hoạt chế độ ghép nối được giấu kín bên trong củ tai, gây khó khăn cho việc tìm kiếm ban đầu.

Chất âm: Sự hợp tác với KEF có phải là bước đi đúng đắn?

Chất lượng âm thanh là điểm gây nhiều tranh cãi nhất trên Nothing Headphone (1). Ở cài đặt mặc định, âm thanh tổng thể khá ổn nhưng thiếu đi sự cân bằng, có xu hướng nhấn mạnh vào âm trầm (lows) quá mức. Điều này làm mất đi sự trong trẻo và dễ chịu vốn là đặc trưng trên các mẫu tai nghe Nothing Ear trước đây.

Sự thay đổi trong định hướng âm thanh này có thể bắt nguồn từ sự hợp tác mới với KEF, một thương hiệu nổi tiếng về các sản phẩm âm thanh cao cấp. Tuy nhiên, việc áp dụng một chất âm mới dường như đã làm sản phẩm mất đi "sự quyến rũ" quen thuộc của Nothing.

May mắn là, người dùng có thể cải thiện đáng kể trải nghiệm nghe bằng cách tùy chỉnh bộ chỉnh âm (EQ) trong ứng dụng Nothing X. Ứng dụng này còn cho phép chia sẻ các cài đặt EQ tùy chỉnh thông qua mã QR, giúp cộng đồng người dùng dễ dàng tìm thấy cấu hình âm thanh tối ưu cho riêng mình.

Tính năng thông minh và thời lượng pin ấn tượng

Ứng dụng Nothing X tiếp tục là một điểm sáng, với giao diện trực quan và hoạt động mượt mà. Người dùng có thể dễ dàng chuyển đổi giữa chế độ chống ồn chủ động (ANC) và chế độ xuyên âm, cũng như điều chỉnh các cài đặt âm thanh.

Về khả năng chống ồn, Headphone (1) có thể xử lý tiếng ồn lên đến 42db. Chế độ "Thích ứng" (Adaptive) hoạt động tốt trong hầu hết các môi trường, tự động điều chỉnh mức độ chống ồn. Tuy nhiên, trong những môi trường ồn ào như trên máy bay, người dùng cần chuyển sang chế độ "Cao" (High) để có hiệu quả tốt nhất, dù hiệu suất vẫn chưa thể sánh bằng các đối thủ hàng đầu.

Thời lượng pin là một trong những ưu điểm vượt trội nhất của sản phẩm. Nothing công bố tai nghe có thể hoạt động 35 giờ khi bật ANC và lên đến 80 giờ khi tắt ANC, những con số cao hơn đáng kể so với tiêu chuẩn ngành. Công nghệ sạc nhanh cũng rất hiệu quả, chỉ cần khoảng 15 phút sạc là đủ cho nhiều giờ sử dụng.

Mức giá và vị thế trên thị trường

Với giá bán lẻ 299 USD, Nothing Headphone (1) định vị mình là một lựa chọn cạnh tranh, thấp hơn đáng kể so với các đối thủ như AirPods Max của Apple hay Sony WH-1000XM6. Mặc dù chất âm mặc định còn gây tranh cãi, sản phẩm vẫn đáp ứng được rất nhiều tiêu chí quan trọng trong tầm giá này, từ thiết kế, sự thoải mái cho đến thời lượng pin.

Nhìn chung, Nothing Headphone (1) là một bước khởi đầu vững chắc trong thị trường tai nghe trùm tai. Đây là một sản phẩm có giá trị cao, và với lịch sử không ngừng cải tiến sản phẩm của Nothing, người dùng hoàn toàn có thể kỳ vọng vào một phiên bản kế nhiệm hoàn thiện hơn trong tương lai.