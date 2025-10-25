Đánh giá Peugeot E-3008 2025: SUV coupe điện mới đáng chú ý Peugeot E-3008 2025 chuyển mình sang dạng SUV coupe chạy điện, trang bị màn hình 21 inch với i-Cockpit; có tùy chọn dẫn động cầu trước hoặc 2 mô-tơ toàn thời gian, bản Long Range đi khoảng 700 km.

Peugeot E-3008 2025 là bước chuyển lớn của hãng xe Pháp sang kỷ nguyên thuần điện, với cấu hình SUV coupe và gói công nghệ tập trung vào trải nghiệm người lái. Điểm nhấn nằm ở màn hình cong 21 inch tích hợp i-Cockpit thế hệ mới, cùng dải truyền động điện linh hoạt từ dẫn động cầu trước đến 2 mô-tơ toàn thời gian. Theo thông tin được công bố, biến thể Long Range có thể di chuyển khoảng 700 km cho mỗi lần sạc, phù hợp nhu cầu đi xa.

Peugeot E-3008 2025 là mẫu SUV coupe chạy điện hoàn toàn mới. (Ảnh: AutoPro)

Thiết kế coupe hiện đại, đậm nhận diện Peugeot

E-3008 2025 theo đuổi kiểu dáng SUV coupe, phần mui dốc mềm tạo tổng thể gọn gàng và năng động hơn. Cụm đèn LED sắc nét và lưới tản nhiệt tối giản nhấn mạnh ngôn ngữ thị giác mới của Peugeot, tập trung vào các đường nét sạch và tính nhận diện cao. Cách tổ chức bề mặt thân xe hướng đến cảm giác hiện đại, khác biệt so với các mẫu SUV truyền thống.

Sự chuyển dịch sang phong cách coupe giúp E-3008 tạo hình khí động hơn, đồng thời giữ được chất thực dụng vốn có của SUV. Đây là lựa chọn dành cho người dùng thích cá tính thiết kế, ưu tiên thẩm mỹ và sự liền mạch giữa thân xe – đuôi xe.

Cabin i-Cockpit 21 inch: tập trung người lái, tiện nghi cho gia đình

Khoang lái của E-3008 2025 nổi bật với màn hình trung tâm cỡ lớn 21 inch và bố cục i-Cockpit đặc trưng. Triết lý này đặt người lái làm trung tâm, tối ưu tầm nhìn và thao tác. Màn hình lớn giúp hợp nhất hiển thị – giải trí – cài đặt xe theo cách trực quan, giảm các thao tác rườm rà.

Vật liệu nội thất được mô tả ở mức cao cấp, chú trọng độ thoải mái và không gian tiện nghi cho cả gia đình. Các chi tiết hoàn thiện tinh tế tạo cảm giác sang trọng và hiện đại, phù hợp kỳ vọng trong phân khúc SUV điện mới của Peugeot.

Hệ truyền động điện và phạm vi sử dụng

E-3008 2025 cung cấp nhiều lựa chọn truyền động điện. Người dùng có thể chọn cấu hình dẫn động cầu trước để ưu tiên hiệu quả và sự gọn nhẹ, hoặc bản 2 mô-tơ toàn thời gian nếu cần lực kéo tốt hơn và độ bám mặt đường ổn định hơn trong nhiều điều kiện vận hành.

Phiên bản Long Range được công bố có khả năng đi khoảng 700 km cho mỗi lần sạc. Con số này mang tính tham chiếu và có thể thay đổi theo điều kiện vận hành, tải trọng, nhiệt độ môi trường và phong cách lái. Tuy vậy, mức tầm hoạt động này giúp E-3008 hướng tới những hành trình dài mà không phải sạc thường xuyên.

Những thông tin cốt lõi đã biết

Hạng mục Thông tin Kiểu thân xe SUV coupe chạy điện Thiết kế Mui dốc mềm, đèn LED sắc nét, lưới tản nhiệt tối giản Nội thất Màn hình 21 inch, bố cục i-Cockpit, vật liệu cao cấp Truyền động Dẫn động cầu trước hoặc 2 mô-tơ toàn thời gian Phạm vi di chuyển Bản Long Range khoảng 700 km/lần sạc (tùy điều kiện)

An toàn và công nghệ hỗ trợ

Nguồn thông tin hiện tại chưa công bố chi tiết các trang bị an toàn chủ động, bị động hay xếp hạng an toàn độc lập như NCAP cho E-3008 2025. Bài viết sẽ cập nhật khi nhà sản xuất đưa ra thông tin chính thức.

Giá bán và định vị

Giá bán của Peugeot E-3008 2025 chưa được nêu trong nguồn dữ liệu này. Để tham chiếu về mặt định vị thương hiệu trên thị trường, dưới đây là bảng giá các mẫu Peugeot đang được công bố tại Việt Nam tháng 10/2025 (đã bao gồm VAT, giá mang tính tham khảo và có thể thay đổi theo thời điểm, đại lý, khu vực):

Mẫu xe Giá niêm yết PEUGEOT 408 ALLURE Giá từ 1 tỷ 019 triệu PEUGEOT 408 PREMIUM Giá từ 1 tỷ 119 triệu PEUGEOT 408 GT Giá từ 1 tỷ 269 triệu PEUGEOT 2008 ACTIVE Giá từ 719 triệu NEW PEUGEOT 2008 PREMIUM Giá từ 829 triệu NEW PEUGEOT 2008 GT Giá từ 899 triệu PEUGEOT 3008 ALLURE Giá từ 929 triệu PEUGEOT 3008 PREMIUM Giá từ 1 tỷ 019 triệu PEUGEOT 3008 GT Giá từ 1 tỷ 109 triệu PEUGEOT 5008 PREMIUM Giá từ 1 tỷ 109 triệu PEUGEOT 5008 GT Giá từ 1 tỷ 209 triệu PEUGEOT TRAVELLER PREMIUM 7 CHỖ Giá từ 1 tỷ 589 triệu

Lưu ý: Giá trên mang tính tham khảo, đã bao gồm thuế VAT, chưa gồm chi phí lăn bánh và có thể thay đổi theo từng thời điểm, đại lý và khu vực.

Kết luận

Peugeot E-3008 2025 thể hiện rõ hướng đi điện hóa của hãng với thiết kế SUV coupe hiện đại, nội thất i-Cockpit 21 inch giàu trải nghiệm và dải truyền động phù hợp nhiều nhu cầu. Tầm hoạt động khoảng 700 km của bản Long Range là điểm cộng đáng chú ý cho những hành trình dài.