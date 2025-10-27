Đánh giá Subaru Crosstrek 2.0 i-S EyeSight e-Boxer Hybrid SUV lai điện Crosstrek 2.0 i-S EyeSight e-Boxer Hybrid nổi bật với thiết kế khỏe, cabin hiện đại hỗ trợ Apple CarPlay/Android Auto, ghế sưởi bọc da; giá niêm yết 1 tỷ 268 triệu.

Subaru củng cố hình ảnh về độ bền, an toàn và năng lực vận hành đa địa hình bằng loạt sản phẩm mới tại Việt Nam. Trong đó, Crosstrek 2.0 i-S EyeSight e-Boxer Hybrid nổi lên như lựa chọn SUV lai điện dành cho người dùng đô thị cần một chiếc xe gọn gàng, linh hoạt nhưng đủ khả năng xử lý nhiều điều kiện đường sá. Phiên bản này có giá niêm yết 1 tỷ 268 triệu đồng (đã gồm VAT).

Bài viết điểm nhanh những giá trị cốt lõi ở thiết kế, trải nghiệm nội thất và định vị giá, đồng thời cập nhật bảng giá Subaru tháng 10/2025 để người dùng tiện tham khảo.

Subaru Crosstrek 2.0 i-S EyeSight e-Boxer Hybrid là mẫu SUV lai điện hiện đại. (Ảnh: Loan Subaru)

DNA thiết kế năng động, chú trọng tính thực dụng

Crosstrek 2.0 i-S EyeSight e-Boxer Hybrid mang phong cách khỏe khoắn với lưới tản nhiệt mới, cụm đèn LED sắc nét và những đường nét dứt khoát trên thân xe. Ngôn ngữ này ưu tiên sự năng động, phù hợp người dùng thích phong cách thể thao, di chuyển linh hoạt trong phố và tự tin khi gặp địa hình phức tạp.

Kiểu dáng gọn gàng, tính khí động học và các chi tiết ngoại thất được tổ chức mạch lạc giúp Crosstrek hướng tới mục tiêu sử dụng hàng ngày: dễ xoay sở trong không gian hẹp, đồng thời tạo cảm giác vững chãi khi chạy xa.

Cabin hiện đại, kết nối liền mạch

Khoang nội thất Crosstrek được mô tả rộng rãi, hiện đại. Điểm nhấn là màn hình cảm ứng trung tâm cỡ lớn, hỗ trợ Apple CarPlay và Android Auto. Sự hiện diện của kết nối điện thoại thông minh giúp điều hướng, giải trí và liên lạc được đơn giản hóa, giảm thao tác phức tạp khi lái.

Ghế ngồi bọc da cao cấp, có sưởi, mang lại sự thoải mái cho cả người lái và hành khách. Nhiều chi tiết hoàn thiện tinh tế góp phần tăng cảm giác sang trọng cho không gian cabin, phù hợp người dùng ưu tiên trải nghiệm sử dụng hằng ngày.

Hệ truyền động lai điện e-Boxer: định hướng cân bằng

Crosstrek 2.0 i-S EyeSight e-Boxer Hybrid là cấu hình lai điện. Hệ truyền động này về mặt định hướng thường nhằm tối ưu sự êm ái và hiệu quả trong di chuyển đô thị, đồng thời hỗ trợ phản ứng đủ nhanh khi cần tăng tốc vượt xe. Ở khía cạnh sử dụng thực tế, ưu điểm của hệ thống lai thường thể hiện rõ trong điều kiện đường phố với dải vận tốc thấp đến trung bình.

Bên cạnh đó, Crosstrek được nhấn mạnh về khả năng chinh phục nhiều loại địa hình. Với định hướng vận hành đặc trưng của Subaru, người dùng có thể kỳ vọng một chiếc SUV gọn gàng, linh hoạt trong phố và tự tin trên những cung đường phức tạp, tùy điều kiện vận hành cụ thể.

An toàn và hỗ trợ người lái

Tên phiên bản thể hiện sự hiện diện của EyeSight, gói hỗ trợ người lái đặc trưng của Subaru. Gói công nghệ này được phát triển nhằm hỗ trợ người lái trong nhiều tình huống giao thông. Mức độ tính năng và điều kiện hoạt động cụ thể tùy phiên bản và thị trường.

Giá bán và định vị

Subaru Crosstrek 2.0 i-S EyeSight e-Boxer Hybrid có giá niêm yết 1 tỷ 268 triệu đồng (đã gồm VAT) tại Việt Nam. Trong dải sản phẩm Subaru, đây là lựa chọn SUV lai điện nhấn mạnh sự gọn gàng, thực dụng và công nghệ hỗ trợ người lái, hướng tới người dùng đô thị có nhu cầu đa mục đích.

Bảng giá Subaru tháng 10/2025

Phiên bản Giá niêm yết (đồng, gồm VAT) Crosstrek 2.0 i-S EyeSight e-Boxer Hybrid 1 tỷ 268 triệu Crosstrek 2.0 i-S EyeSight 1 tỷ 098 triệu WRX 2.4 CVT tS EyeSight (VIN 2025) 1 tỷ 799 triệu Forester 2.0i-L (VIN 2024) 969 triệu Forester 2.0i-L EyeSight (VIN 2024) 1 tỷ 099 triệu Outback 2.5i-T EyeSight (VIN 2025) 1 tỷ 769 triệu BRZ 2.4 AT EyeSight (VIN 2025) 1 tỷ 609 triệu BRZ 2.4 AT EyeSight (VIN 2026 - Đời xe 2026) 1 tỷ 659 triệu BRZ 2.4 MT EyeSight (VIN 2026 - Đời xe 2026) 1 tỷ 569 triệu

Giá xe mang tính tham khảo, chưa bao gồm các khoản phí kèm theo, có thể thay đổi tuỳ thuộc từng thời điểm, đại lý và khu vực bán.

Kết luận ngắn gọn