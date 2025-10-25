Đánh giá Toyota Sienna 2026: Minivan hybrid nâng cấp Toyota Sienna 2026 tại Mỹ tăng 635 USD lên 40.120 USD (chưa gồm 1.495 USD phí), bù lại thêm cửa hậu chỉnh điện và tiện nghi mới. Hệ hybrid 2,5 lít 245 mã lực đạt 6,5 lít/100 km, bán từ tháng 1/2026.

Toyota Sienna 2026 nhận một loạt cập nhật tập trung vào giá trị sử dụng: bổ sung trang bị tiêu chuẩn như cửa hậu chỉnh điện, tính năng đóng băng kính chắn gió và giá nóc màu đen, trong khi giá khởi điểm tại Mỹ tăng 635 USD, lên 40.120 USD (chưa gồm 1.495 USD phí vận chuyển). Toàn bộ dải sản phẩm tiếp tục dùng hệ hybrid 2,5 lít, 4 xi-lanh, công suất kết hợp 245 mã lực, hộp số e-CVT, tùy chọn dẫn động cầu trước hoặc 4 bánh toàn thời gian.

Mức tiêu hao nhiên liệu được công bố ở mức 6,5 lít/100 km đường hỗn hợp với dẫn động cầu trước; bản AWD đạt 6,9 lít/100 km trong đô thị, 6,5 lít/100 km đường cao tốc và 6,7 lít/100 km hỗn hợp. Xe dự kiến có mặt tại đại lý từ tháng 1/2026.

Trang bị tiêu chuẩn được mở rộng trên bản LE

Từ phiên bản LE, Sienna 2026 bổ sung rèm che cửa sổ sau, gương chiếu hậu tự động chống chói tích hợp HomeLink và hệ thống âm thanh 8 loa thay cho cấu hình 6 loa trước đây. Màn hình giải trí của bản LE có kích thước 8,0 inch; tất cả phiên bản cao hơn đều dùng màn hình 12,3 inch.

Kết nối số đầy đủ là tiêu chuẩn: Apple CarPlay, Android Auto, Amazon Alexa, điểm phát Wi‑Fi tích hợp và radio vệ tinh SiriusXM. Xe có nhiều cổng USB‑C, kèm một cổng USB‑A đặt trên táp-lô cho thiết bị cũ.

Tinh chỉnh ngoại thất, thêm màu sơn mới

Sienna XLE tăng 525 USD, giá khởi điểm 44.820 USD, nhận một số tinh chỉnh: thanh ray nóc xe mới và gương chiếu hậu tích hợp đèn báo rẽ. Hệ thống âm thanh cao cấp JBL xuất hiện như một tùy chọn độc lập mới cho phiên bản này.

Sienna XSE có giá 48.045 USD, tăng 1.105 USD, nay trang bị tiêu chuẩn hệ thống âm thanh JBL 12 loa. Bảng màu được cập nhật với màu Heavy Metal cho hầu hết phiên bản (trừ Woodland). Riêng Woodland bổ sung màu trắng Ice Cap và có huy hiệu màu đen trên cửa hậu.

Cabin và tiện nghi: tập trung trải nghiệm gia đình

Các bản Limited và Platinum có hàng ghế thứ hai ngả ra sau, phục vụ các hành trình dài. Máy hút bụi và tủ lạnh tích hợp là tùy chọn trên Limited và trở thành trang bị tiêu chuẩn trên Platinum, tăng tính tiện ích cho mục đích sử dụng gia đình.

Phiên bản Giá khởi điểm (USD) Mức tăng (USD) Trang bị mới tiêu biểu LE 40.120 (chưa gồm phí 1.495) +635 Cửa hậu chỉnh điện; tính năng đóng băng kính chắn gió; giá nóc màu đen; rèm sau; gương chống chói HomeLink; âm thanh 8 loa XLE 44.820 +525 Thanh ray nóc mới; gương tích hợp đèn báo rẽ; tùy chọn độc lập JBL XSE 48.045 +1.105 Hệ thống âm thanh JBL 12 loa tiêu chuẩn

Hệ hybrid 2,5 lít 245 mã lực, hiệu quả nhiên liệu nổi bật

Sienna 2026 tiếp tục dùng hệ truyền động hybrid 2,5 lít, 4 xi-lanh kết hợp hộp số e-CVT, cho tổng công suất 245 mã lực. Khách hàng có thể chọn dẫn động cầu trước (FWD) hoặc 4 bánh toàn thời gian (AWD) tùy nhu cầu.

Hiệu quả nhiên liệu là điểm mạnh: FWD đạt 6,5 lít/100 km đường hỗn hợp. Với AWD, mức tiêu thụ công bố là 6,9 lít/100 km trong đô thị, 6,5 lít/100 km đường cao tốc và 6,7 lít/100 km hỗn hợp.

Thông số Sienna 2026 Động cơ Hybrid 2,5 lít, 4 xi-lanh Công suất kết hợp 245 mã lực Hộp số e-CVT Hệ dẫn động Cầu trước hoặc 4 bánh toàn thời gian Tiêu thụ nhiên liệu FWD (hỗn hợp) 6,5 lít/100 km Tiêu thụ nhiên liệu AWD (đô thị/cao tốc/hỗn hợp) 6,9 / 6,5 / 6,7 lít/100 km

Công nghệ giải trí và hỗ trợ người lái

Trang bị giải trí kết nối gồm Apple CarPlay, Android Auto, Amazon Alexa, điểm phát Wi‑Fi tích hợp và SiriusXM là tiêu chuẩn trên toàn dải sản phẩm. Nguồn dữ liệu hiện tại không nêu chi tiết về các hệ thống hỗ trợ lái nâng cao; thông tin sẽ được cập nhật khi nhà sản xuất công bố.

Giá bán, lịch bán và bối cảnh thị trường

Sienna 2026 dự kiến có mặt tại đại lý Mỹ từ tháng 1/2026. Giá khởi điểm 40.120 USD chưa bao gồm 1.495 USD phí vận chuyển. Năm 2024, Toyota bán được 75.037 chiếc Sienna tại Mỹ, tăng so với 54.347 xe của năm 2023.

Tại Việt Nam, Sienna không được phân phối chính hãng; xe đời 2020–2021 do các đơn vị nhập khẩu tư nhân chào bán khoảng 4 tỷ đồng (tham khảo).

Kết luận: có gì đáng nâng cấp?