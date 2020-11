Đánh giá triển khai Chính phủ điện tử và Đô thị thông minh trên địa bàn Nghệ An

Các đồng chí Lê Ngọc Hoa – Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Thanh Nam – Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội Việt Nam cùng chủ trì buổi làm việc. Tham dự buổi làm việc có lãnh đạo các sở, ngành, địa phương liên quan.



Toàn cảnh buổi làm việc chiều nay 12/11. Ảnh: Phú Hương

Ngày 22/01/2019, UBND tỉnh Nghệ An và Tập đoàn Viettel đã ký bản Thỏa thuận hợp tác chiến lược về ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin (CNTT) và viễn thông, giai đoạn 2019-2023, với 5 nội dung gồm: Xây dựng, phát triển hạ tầng CNTT, viễn thông; Xây dựng các giải pháp ứng dụng CNTT; Xây dựng các giải pháp đảm bảo an toàn thông tin và an ninh mạng; Về phát triển nguồn nhân lực CNTT; Phối hợp trong công tác tuyên truyền.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Hoa yêu cầu việc phối hợp phải phù hợp định hướng của tỉnh. Ảnh: Phú Hương

Sau gần 2 năm thực hiện Thỏa thuận hợp tác, hai bên đã có những kết quả bước đầu đáng ghi nhận.

UBND tỉnh Nghệ An đã chỉ đạo các cấp, ngành, địa phương tạo điều kiện để Viettel Nghệ An trong việc phát triển cơ sở hạ tầng mạng lưới viễn thông - CNTT, tổ chức các hội nghị nhằm tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp nói chung và Viettel Nghệ An nói riêng.

Đặc biệt, UBND tỉnh cũng đã ban hành nhiều văn bản, chương trình, kế hoạch, dự án, đề án liên quan đến viễn thông – CNTT, góp phần định hướng cho doanh nghiệp phát triển phù hợp với thực tế của địa phương và quy định của Trung ương trong việc cấp phép xây dựng trạm BTS.

Đồng chí Nguyễn Thanh Nam – Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Viettel mong muốn tỉnh Nghệ An tiếp tục tạo điều kiện, phối hợp hiệu quả. Ảnh: Phú Hương

Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội Việt Nam cũng đã cơ bản xây dựng, hoàn thiện cơ sở hạ tầng, luôn sẵn sàng cung cấp các dịch vụ triển khai Chính quyền điện tử của tỉnh Nghệ An. Viettel Nghệ An đã xây dựng gần 1.413 trạm BTS (2G/3G/4G), phủ sóng 95% diện tích tự nhiên của tỉnh, riêng mạng thông tin di động 4G đã phủ sóng đến 100% trung tâm các huyện, xã trong tỉnh; phát triển mở rộng mạng cáp quang các loại với hơn 10.500 km đến 100% các xã trong tỉnh, đảm bảo cung cấp dịch vụ cho 240.784 khách hàng.

Dịp này, Tập đoàn Viettel tặng Nghệ An 4 hệ thống tư vấn khám chữa bệnh từ xa. Ảnh: Phú Hương

Đồng thời, Viettel đã tư vấn, hỗ trợ UBND tỉnh Nghệ An trong quá trình xây dựng và đẩy mạnh ứng dụng CNTT và viễn thông cho các lĩnh vực ưu tiên gồm Giáo dục, Y tế, Giao thông, Du lịch, An toàn thông tin - theo hướng thông minh, toàn diện trên cơ sở tích hợp, kế thừa những kết quả đang có.



Bên cạnh hoạt động sản xuất kinh doanh, Tập đoàn Viettel có nhiều hoạt động an sinh xã hội rất tích cực tổng số tiền 15 tỷ 780 triệu đồng để triển khai các hoạt động: Duy trì và mở rộng tài trợ miễn phí đường Interner cáp quang cho 1.300 trường học; thực hiện hiệu quả chương trình “Trái tim cho em”; hỗ trợ chương trình “Tết vì người nghèo”; Trao học bổng chương trình “Vì em hiếu học”; hỗ trợ xây dựng nhà làm việc và cải tạo công trình Trạm y tế…

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội Nguyễn Thanh Nam cho biết, Nghệ An là một trong những tỉnh triển khai 5G đầu tiên. Doanh nghiệp mong muốn tỉnh Nghệ An tạo điều kiện để Tập đoàn Viettel được tiếp cận và triển khai các dịch vụ trên địa bàn tỉnh; cung cấp cho tỉnh về công nghệ viễn thông, chuyển đổi số, tư vấn miễn phí về công nghệ; triển khai tối ưu hóa trong quy đình sản xuất và đào tạo nguồn nhân lực…



Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Hoa ghi nhận kết quả từ việc triển khai các chương trình thực hiện Chính phủ điện tử và Đô thị thông minh đối với phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh Nghệ An trong thời gian qua. Đồng thời đề nghị Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội căn cứ vào chiến lược phát triển của tỉnh để có những phối hợp, triển khai cụ thể, phù hợp và hiệu quả.