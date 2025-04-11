Đánh giá VinFast Flazz: xe máy điện không cần bằng lái Flazz hướng tới người trẻ: tốc tối đa 39 km/h, pin LFP 1,2 kWh đi 70 km; thêm pin phụ đạt 135 km. Giá 16 triệu đồng, đang ưu đãi còn 14,08 triệu.

VinFast Flazz thuộc nhóm xe máy điện không cần bằng lái, tối ưu cho đô thị với tốc tối đa công bố 39 km/h, tầm hoạt động 70 km mỗi lần sạc với 1 pin LFP 1,2 kWh và có thể đạt 135 km khi lắp thêm pin phụ. Giá niêm yết 16 triệu đồng (đã gồm VAT, 1 pin và bộ sạc); theo chương trình khuyến mại hiện hành, giá thanh toán còn 14,08 triệu đồng.

Xe máy điện VinFast Flazz sở hữu thiết kế trẻ trung năng động (Ảnh: VinFast).

Thiết kế nhỏ gọn, linh hoạt phố thị

Flazz tạo ấn tượng bằng ngoại hình nhỏ gọn, đường nét góc cạnh hiện đại. Kích thước tổng thể 1.745 x 700 x 1.050 mm, khoảng sáng gầm 135 mm giúp xoay trở dễ trong phố, hạn chế cạ gầm khi qua gờ giảm tốc hay mặt đường xấu.

Trọng tâm thấp và sàn để chân rộng giúp tư thế lái vững, thoải mái. Gác chân sau tách rời, yên êm hỗ trợ hành trình dài tốt hơn. Cốp 14 lít đủ chứa mũ bảo hiểm, áo mưa; khi lắp thêm pin phụ, dung tích còn khoảng 8 lít, vẫn đáp ứng nhu cầu sử dụng hàng ngày.

Màn hình kỹ thuật số HMI LED Color trên táp-lô hiển thị rõ vận tốc, dung lượng pin, quãng đường. Xe có 4 màu: đỏ tươi – đen nhám, đen bóng, xanh rêu, trắng ngọc trai.

Xe sở hữu các trang bị khá ấn tượng trong phân khúc giá bán (Ảnh: VinFast).

Vận hành trong giới hạn 39 km/h

Thuộc phân khúc không cần bằng lái, Flazz vẫn có hiệu năng đủ dùng đô thị. Động cơ Inhub đặt ở moay-ơ sau cho công suất danh định 600W, cực đại 1.100W. Theo nhà sản xuất, xe tăng tốc 0–40 km/h trong 16 giây, phản ứng ga đáp ứng khi cần vượt nhanh trong phố.

Tốc độ tối đa công bố: 39 km/h ở chế độ SPORT, khoảng 30 km/h ở chế độ ECO để ưu tiên tiết kiệm năng lượng. Tải trọng 130 kg cho phép chở thêm người hoặc đồ dùng thường nhật. Hệ thống giảm xóc ống lồng phía trước và giảm xóc đôi phía sau giúp thân xe ổn định, giảm rung khi qua ổ gà.

Động cơ đạt chuẩn chống nước IP67, có thể vận hành ổn định khi mưa hoặc ngập nhẹ, phù hợp điều kiện đô thị. Khả năng leo dốc 20% (theo công bố) đáp ứng các đoạn dốc, cầu vượt đô thị vốn thường ở mức khoảng 5%.

Xe có khả năng vận hành an toàn và ổn định cao (Ảnh: VinFast).

Pin LFP 1,2 kWh, mở rộng phạm vi đến 135 km

Flazz dùng pin LFP dung lượng 1,2 kWh đặt dưới sàn để chân, cho quãng đường 70 km mỗi lần sạc. Khay pin phụ cho phép lắp thêm 1 pin 1,2 kWh, nâng tầm hoạt động lên 135 km/lần sạc. Thời gian sạc tiêu chuẩn 0–100% khoảng 6 giờ 30 phút, thuận tiện sạc qua đêm.

Hệ thống pin có bảo vệ nhiệt: xe không nhận sạc nếu nhiệt độ pin vượt 72°C. Chế độ bảo hành theo thông tin từ hãng: 6 năm cho toàn xe và 8 năm cho pin LFP, không giới hạn số kilomet.

Trang bị an toàn và chiếu sáng

Hệ thống phanh cơ trước/sau cho lực hãm ổn định trong dải tốc độ sử dụng. Đèn pha LED Projector tăng khả năng chiếu sáng, hỗ trợ quan sát tốt hơn trong điều kiện thiếu sáng. Kết hợp hệ thống giảm chấn thủy lực, chiếc xe hướng đến trải nghiệm lái êm và kiểm soát thân xe tốt ở tốc độ đô thị.

Giá xe máy điện VinFast Flazz chỉ 16 triệu đồng (Ảnh: VinFast).

Giá bán và đối tượng sử dụng

Giá niêm yết: 16 triệu đồng (đã gồm VAT, 1 pin và bộ sạc). Theo chương trình ưu đãi đang áp dụng, VinFast giảm trực tiếp 10% và hỗ trợ 100% phí trước bạ khi mua xe máy đến hết năm 2025; mức giá thực tế hiện còn 14,08 triệu đồng.

Với cấu hình và dải tốc độ công bố, Flazz phù hợp người dùng phổ thông: học sinh, sinh viên đủ 16 tuổi trở lên và người cần phương tiện đi chợ, đưa đón con, di chuyển nội đô ngắn quãng.

Bảng thông số chính

Hạng mục Thông số Kích thước (D x R x C) 1.745 x 700 x 1.050 mm Khoảng sáng gầm 135 mm Động cơ Inhub, 600W danh định, 1.100W cực đại Tăng tốc 0–40 km/h trong 16 giây (theo nhà sản xuất) Tốc độ tối đa 39 km/h (SPORT); khoảng 30 km/h (ECO) Tải trọng 130 kg Pin LFP 1,2 kWh; khay pin phụ tùy chọn Quãng đường 70 km (1 pin); 135 km (2 pin) Thời gian sạc Khoảng 6 giờ 30 phút (0–100%) Chống nước động cơ IP67 Phanh Phanh cơ trước/sau Giảm xóc Ống lồng trước; giảm xóc đôi sau Cốp 14 lít; còn khoảng 8 lít khi gắn pin phụ Màu sắc Đỏ tươi – đen nhám; đen bóng; xanh rêu; trắng ngọc trai Giá niêm yết 16 triệu đồng (đã gồm VAT, 1 pin, bộ sạc)

Kết luận

Trong phạm vi vận hành đô thị, VinFast Flazz tập trung vào sự gọn nhẹ, đủ sức mạnh cho 39 km/h, pin LFP bền bỉ và chi phí sở hữu thấp. Với trang bị thiết thực và chính sách giá/ưu đãi hiện hành, đây là lựa chọn đáng cân nhắc cho nhu cầu đi lại ngắn hằng ngày của người dùng trẻ và gia đình.