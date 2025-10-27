Đánh giá VinFast Vero X mới: Pin LFP, đi tối đa 262 km VinFast Vero X kết hợp phong cách cổ điển–hiện đại, động cơ tối đa 2.250 W, pin LFP 2,4 kWh kèm khay pin phụ cho 262 km/lần sạc. Giá từ 34,9 triệu đồng, đang có ưu đãi.

VinFast Vero X là mẫu xe máy điện mới hướng tới người dùng đô thị, nổi bật với chiến lược pin LFP 2,4 kWh tích hợp sẵn và khay pin phụ tùy chọn, theo công bố có thể đạt tối đa 262 km cho mỗi lần sạc đầy hai pin. Mức giá khởi điểm 34,9 triệu đồng (đã gồm VAT, 1 pin và sạc) giúp mẫu xe tạo sức ép đáng kể trong nhóm xe điện dân dụng.

Trọng tâm của Vero X nằm ở thiết kế retro–modern, cụm đồng hồ TFT, smartkey có định vị, cùng động cơ BLDC Inhub cho công suất tối đa 2.250 W. Theo nhà sản xuất, xe đạt 0–50 km/h trong dưới 15 giây và tốc độ tối đa 70 km/h, phù hợp quy chuẩn xe máy tại Việt Nam.

Phong cách retro–modern, chú trọng thực dụng

Vero X gây ấn tượng với đèn pha ngũ giác viền đen và cặp gương tròn mang hơi hướng cổ điển châu Âu. Phần quây trước tối giản, điểm nhấn là dải “cà vạt” tạo hình chữ V đặc trưng của VinFast. Sàn để chân phẳng và rộng, hỗ trợ thao tác linh hoạt, đặc biệt hữu ích khi mang giày cao gót hoặc mặc váy.

Yên xe dày vừa phải, chỉ khâu viền trắng tạo điểm nhấn. Thiết kế phân tầng cho vị trí người lái và người ngồi sau nhằm tăng thoải mái. Tay nắm sau dạng ống thép sáng bóng cho cảm giác chắc tay khi dắt xe. Kích thước tổng thể 1.858 x 690 x 1.100 mm, khoảng sáng gầm 133 mm, chiều cao yên 770 mm – các thông số phù hợp thể trạng số đông người dùng Việt.

Khả năng chứa đồ là ưu thế: cốp 35 lít có thể để vừa mũ bảo hiểm và nhiều vật dụng, kèm móc treo đầu xe hỗ trợ nhu cầu đi làm, đi chợ, đi học.

Xe máy điện VinFast Vero X có thiết kế sang trọng (Ảnh: VinFast).

Trải nghiệm người dùng: màn hình TFT, smartkey có định vị

Cụm đồng hồ TFT hiển thị màu, trực quan các thông số vận hành, giúp người lái dễ theo dõi tình trạng pin, tốc độ và chế độ lái. Chìa khóa thông minh smartkey tích hợp tính năng định vị hỗ trợ tìm xe trong bãi gửi – trang bị đang dần trở thành tiêu chuẩn trong phân khúc.

Hệ thống treo sử dụng phuộc ống lồng phía trước kèm giảm chấn thủy lực, phía sau là giảm xóc lò xo đôi. Cấu hình này hướng tới sự êm ái và ổn định trong dải tốc độ đô thị.

Động cơ BLDC Inhub: 2 chế độ lái, tối đa 70 km/h

Vero X trang bị động cơ BLDC Inhub công suất định danh 1.500 W, tối đa 2.250 W. Theo công bố của nhà sản xuất, xe tăng tốc 0–50 km/h trong dưới 15 giây; tốc độ tối đa đạt 70 km/h, phù hợp sử dụng hằng ngày.

Hai chế độ lái ECO và SPORT được chuyển nhanh bằng nút bấm trên tay lái: SPORT cho phản ứng ga nhạy hơn, trong khi ECO tối ưu quãng đường mỗi lần sạc. Với nhu cầu đi làm, đi học hay dạo phố, cấu hình này đáp ứng tốt đa số tình huống vận hành phổ thông.

Xe sở hữu động cơ mạnh mẽ (Ảnh: VinFast).

Pin LFP 2,4 kWh, khay pin phụ và tầm hoạt động

Xe trang bị sẵn 1 pin LFP 2,4 kWh cố định kèm theo khi bán ra. Theo nhà sản xuất, quãng đường tối đa với 1 pin là 134 km/lần sạc. Vero X được thiết kế khay pin phụ, người dùng có thể mua thêm 1 pin LFP 2,4 kWh (giá 5 triệu đồng/pin) để tăng thêm khoảng 128 km, nâng tổng quãng đường tối đa lên 262 km cho 1 lần sạc đầy cả hai pin.

Thời gian sạc từ 0–100% bằng bộ sạc đi kèm khoảng 6 giờ 30 phút. Pin LFP được đánh giá cao về độ an toàn nhiệt và độ bền so với pin lithium thông thường; pin Vero X được bảo hành 8 năm, không giới hạn số km, giúp người dùng an tâm hơn trong quá trình sử dụng.

Xe có khay pin phụ giúp đưa tổng quãng đường vận hành lên 262 km/lần sạc (Ảnh: VinFast).

Phanh, mâm và lốp: cân bằng hiệu quả – chi phí

Cấu hình phanh gồm đĩa trước và tang trống sau, phù hợp dải tốc độ vận hành tối đa của xe. Mâm đúc 5 chấu dạng chữ Y kết hợp lốp trước/sau 90/90-12 giúp xe linh hoạt trong phố. Với khung gầm tối ưu cho đô thị, Vero X hướng tới sự tiện dụng và chi phí sử dụng hợp lý.

Giá bán và chương trình ưu đãi

Giá niêm yết VinFast Vero X là 34,9 triệu đồng (đã gồm VAT, 1 pin và sạc). Nếu mua thêm 1 pin LFP 2,4 kWh, tổng chi phí là 39,9 triệu đồng. Theo chương trình đang triển khai, khách hàng có hộ khẩu thường trú hoặc tạm trú tại Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và An Giang được giảm 10% và hỗ trợ 100% phí trước bạ, giúp tiết kiệm khoảng 4 triệu đồng so với mua thông thường.

Bảng thông số kỹ thuật chính

Hạng mục Thông số Kích thước (D x R x C) 1.858 x 690 x 1.100 mm Chiều cao yên 770 mm Khoảng sáng gầm 133 mm Động cơ BLDC Inhub, 1.500 W (định danh), 2.250 W (tối đa) Tăng tốc 0–50 km/h: dưới 15 giây (theo nhà sản xuất) Tốc độ tối đa 70 km/h Chế độ lái ECO, SPORT Pin tiêu chuẩn LFP 2,4 kWh (cố định) Tầm hoạt động Tối đa 134 km (1 pin); tối đa 262 km (2 pin) Thời gian sạc Khoảng 6 giờ 30 phút (0–100%) Treo trước/sau Ống lồng, giảm chấn thủy lực / Lò xo đôi Phanh Đĩa trước, tang trống sau Mâm và lốp Mâm đúc 5 chấu chữ Y; lốp 90/90-12 (trước/sau) Tiện ích Đồng hồ TFT màu, smartkey có định vị, cốp 35 lít, móc treo Giá bán 34,9 triệu đồng (gồm VAT, 1 pin, sạc); thêm 1 pin: 39,9 triệu đồng

Kết luận nhanh

Điểm mạnh: Thiết kế retro–modern hài hòa; màn hình TFT và smartkey hữu ích; động cơ 2.250 W đủ dùng đô thị; pin LFP an toàn, có thể mở rộng lên 262 km; cốp 35 lít thực dụng; giá cạnh tranh và đang có ưu đãi.

Cân nhắc: Với 1 pin, tầm hoạt động tối đa 134 km; thời gian sạc 6 giờ 30 phút cần lên kế hoạch; phanh sau tang trống.

Tổng quan, VinFast Vero X là lựa chọn đáng cân nhắc trong nhóm xe máy điện đô thị nhờ cấu hình hợp lý, tầm hoạt động linh hoạt nhờ khay pin phụ và chi phí sở hữu dễ tiếp cận. Các con số về tầm hoạt động và tăng tốc nêu trên theo công bố của nhà sản xuất; hiệu quả thực tế có thể khác nhau tùy điều kiện vận hành.