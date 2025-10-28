Đánh giá Volvo XC90 2024 facelift: B5 mild-hybrid và T8 PHEV XC90 vẫn ở thế hệ 2 với lần facelift thứ hai: lưới tản nhiệt mới, đèn Matrix, màn hình 11,2 inch. Singapore có B5 mild‑hybrid và T8 PHEV 455 mã lực, từ 444.000 SGD.

Sau 10 năm kể từ khi ra mắt thế hệ thứ hai (2015), Volvo XC90 tiếp tục bước qua lần nâng cấp giữa vòng đời thứ hai (ra mắt tháng 9/2024) thay vì đổi sang thế hệ mới. Cách tiếp cận này đặt trọng tâm vào tính bền vững của thiết kế, nội thất giàu chất liệu và các lựa chọn động lực mild-hybrid và plug-in hybrid, nhằm duy trì giá trị sử dụng thực tế hơn là tạo một cuộc lột xác.

Phá cách vừa đủ: lưới tản nhiệt mới, đèn Matrix "búa Thor"

Thay vì chạy đua xu hướng, XC90 được tinh chỉnh có chủ đích. Lưới tản nhiệt mới kết nối trực tiếp với cụm đèn chiếu sáng Matrix, tiếp tục làm nổi bật chữ ký "búa Thor" đặc trưng. Tổng thể vẫn là SUV cỡ lớn với tỉ lệ quen thuộc, hướng đến cảm giác "trưởng thành một cách đẹp đẽ" hơn là lột xác.

Cabin Scandinavia: vật liệu cao cấp, màn hình 11,2 inch

Thay đổi rõ rệt nhất là màn hình trung tâm cảm ứng 11,2 inch thay cho 9 inch trước đây. Cách đặt tách rời khỏi táp-lô có thể khiến một số khách hàng tiếc nét tối giản vốn có, nhưng bản sắc của XC90 vẫn hiện diện rõ rệt qua ốp gỗ Tần Bì và cần số pha lê Orrefors – chi tiết đặc trưng mà bản thuần điện EX90 không có.

Volvo nhấn mạnh yếu tố bền vững khi sử dụng chất liệu da nhân tạo Nordico với các tùy chọn màu Charcoal, Blond hoặc Cardamom. Tùy cấu hình, xe có 7 chỗ hoặc 6 chỗ với hàng ghế thứ hai kiểu thương gia; ở bản cao cấp có tùy chọn da Nappa. Khoang hành lý đạt 356 lít khi dựng hàng ghế thứ ba; gập hai hàng ghế tăng lên 1.856 lít. Trên bản PHEV, các con số lần lượt là 316 lít và 1.816 lít.

Hai lựa chọn động lực: B5 mild-hybrid và T8 AWD PHEV

B5 AWD 48 V: êm ái và tiết kiệm hơn

Bản B5 AWD dùng động cơ 4 xy-lanh tăng áp 2.0L, công suất tối đa 250 mã lực, kết hợp hệ thống mild-hybrid 48 V. Theo định hướng sản phẩm, hệ thống này hỗ trợ xe vận hành êm ái hơn ở nhiều dải tốc độ và tối ưu tiêu hao nhiên liệu trong điều kiện sử dụng hàng ngày.

T8 AWD PHEV: 455 mã lực, pin 19 kWh

Ở cấu hình T8 AWD PHEV, công suất hệ thống đạt 455 mã lực. Người lái có thể chọn các chế độ Hybrid, Power, Pure, Off-road và Constant All-wheel Drive để ưu tiên hiệu năng, điện thuần hoặc khả năng bám đường. Bộ pin 19 kWh có thể sạc từ 0–100% trong khoảng 3 giờ với nguồn 2 pha 16 A. Thông qua hộp số tự động 8 cấp Geartronic, XC90 T8 tăng tốc 0–100 km/h trong 5,4 giây.

Bảng thông số chính

Hạng mục XC90 B5 AWD (mild-hybrid) XC90 T8 AWD (PHEV) Động cơ/Hệ truyền động 2.0L tăng áp, 4 xy-lanh; mild-hybrid 48 V; AWD PHEV; AWD Công suất tối đa 250 mã lực 455 mã lực Hộp số Tự động 8 cấp Geartronic Tự động 8 cấp Geartronic Chế độ vận hành — Hybrid, Power, Pure, Off-road, Constant AWD Pin và sạc — Pin 19 kWh; sạc 0–100% ~3 giờ (2 pha 16 A) 0–100 km/h — 5,4 giây Khoang hành lý (thường/PHEV) 356 lít; gập 1.856 lít 316 lít; gập 1.816 lít

Công nghệ và an toàn: trọn vẹn theo truyền thống Volvo

XC90 mới được trang bị đầy đủ các tính năng an toàn và tiện nghi vốn làm nên tên tuổi thương hiệu. Cụm đèn Matrix "búa Thor" không chỉ mang tính nhận diện mà còn hỗ trợ chiếu sáng chủ động. Các hỗ trợ lái và tiện nghi cốt lõi tiếp tục là thế mạnh của mẫu SUV này trong nhóm xe gia đình cao cấp.

Trải nghiệm vận hành: dữ liệu thay cho phô trương

Những nâng cấp tập trung vào hiệu quả. Ở B5, hệ mild-hybrid 48 V hỗ trợ chuyển trạng thái mượt hơn và tối ưu tiêu hao trong đô thị. Với T8, thông số 455 mã lực và thời gian 0–100 km/h 5,4 giây cho thấy khả năng tăng tốc mạnh mẽ của hệ lai sạc ngoài, trong khi pin 19 kWh cho phép vận hành điện thuần tùy điều kiện sử dụng và sạc phù hợp.

Giá bán tại Singapore

Tại Singapore, Volvo XC90 phiên bản mới được phân phối với cấu hình mild-hybrid và plug-in hybrid, giá từ 444.000 SGD (hơn 342.000 USD), đã bao gồm phí COE.

Kết luận: giữ vững giá trị cốt lõi

XC90 cho thấy một thiết kế tốt có thể trường tồn nếu biết cập nhật đúng chỗ. Lần facelift thứ hai không tạo ra cuộc cách mạng, nhưng củng cố những yếu tố khiến mẫu SUV 7 chỗ này khác biệt: thẩm mỹ Scandinavia, vật liệu chỉn chu, tùy chọn động lực phù hợp và thông số vận hành thuyết phục trên bản T8. Với định vị và giá bán tại Singapore, lựa chọn B5 hay T8 sẽ phụ thuộc vào ưu tiên giữa hiệu quả hàng ngày và sức mạnh của hệ lai sạc ngoài.