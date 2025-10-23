Đánh giá Wuling Aishang A100C: Xe điện mini đô thị Xe đô thị cỡ nhỏ dài 3.285 mm, môtơ 51 mã lực và pin LFP 17,65 kWh cho tầm 220 km theo CLTC. Bản tiêu chuẩn giá 39.800 nhân dân tệ, cạnh tranh Changan Lumin và Hongguang Mini EV.

Thị trường xe điện mini tại Trung Quốc đang chật chội hơn bao giờ hết và Wuling chọn thời điểm này để tung ra Aishang A100C. Mẫu xe đô thị cỡ nhỏ này đặt mục tiêu mở rộng lựa chọn cho khách hàng, đồng thời đối mặt trực diện với những tên tuổi đã quen mặt trong phân khúc.

Điểm nhấn của Aishang A100C nằm ở cách đóng gói gọn gàng cho môi trường phố hẹp, một hệ truyền động đơn giản và mức giá khởi điểm 39.800 nhân dân tệ (5.590 USD; giá gốc theo nhà sản xuất). Trong bối cảnh cạnh tranh, Wuling kỳ vọng A100C sẽ tạo chỗ đứng riêng, sau thành công vang dội trước đó của Hongguang Mini EV dưới liên doanh SGMW.

Wuling Aishang A100C là mẫu xe điện đô thị cỡ nhỏ ra mắt tại Trung Quốc.

Phong cách tròn trịa, nhấn mạnh tính thị thành

Aishang A100C dài 3.285 mm, rộng 1.708 mm, cao 1.550 mm, trục cơ sở 1.980 mm. Tỷ lệ thân xe ngắn gọn kết hợp các cột sơn đen tạo cảm giác trần nổi, cùng ốp mâm khí động học hướng đến giảm lực cản. Ngôn ngữ tạo hình mượt mà, ít nếp gãy, mang lại hình ảnh thân thiện thay vì hầm hố.

Cụm đèn pha là chi tiết nhận diện quan trọng. Nắp ca-pô “ăn” vào phần trên của cụm đèn tròn khiến hiệu ứng thị giác như đôi mắt nheo, tạo chút hóm hỉnh cho phần đầu xe. Ở đuôi, đèn hậu tròn tiếp nối chủ đề thiết kế nhất quán. Tay nắm cửa kiểu truyền thống được giữ lại, phù hợp triết lý thực dụng của một mẫu xe vào phố.

Về định vị, Aishang A100C gợi nhớ Changan Lumin ra mắt năm 2022 về phong cách, song khác biệt về kích thước tổng thể và khả năng chứa hành lý. Đây là điểm tựa để Wuling tách mình khỏi đám đông các xe mini thuần điện.

Cabin tối giản, tập trung vào không gian

Bên trong, Aishang A100C sử dụng màn hình cảm ứng nổi và cụm đồng hồ LCD, cung cấp các thông tin cốt lõi trong tầm mắt. Vô-lăng hai chấu cho cảm giác gọn gàng, phía sau là cần số đặt tách biệt nhằm tối ưu khu vực phía trước.

Thiết kế bỏ qua bảng điều khiển trung tâm truyền thống, tạo khoảng trống giữa ghế lái và ghế hành khách trước. Cách bố trí này giúp người ngồi dễ di chuyển trong cabin – một ưu thế hữu ích khi vận hành trong không gian đô thị.

Điều hòa sử dụng cụm núm xoay vật lý, trực quan và dễ thao tác. Hàng ghế gồm 4 vị trí, đều có tựa đầu tích hợp. Khoang hành lý tiêu chuẩn 106 lít; khi gập hàng ghế sau, thể tích đạt 882 lít, cho phép linh hoạt chở đồ trong các tình huống mua sắm cuối tuần hoặc di chuyển ngắn.

Hệ truyền động một môtơ sau, ưu tiên sự gọn nhẹ

Aishang A100C trang bị một môtơ đặt tại trục sau, công suất 51 mã lực và mô-men xoắn 83 Nm. Cấu hình này phù hợp triết lý tối giản, đặc trưng của các xe điện đô thị. Trọng tâm của chiếc xe nằm ở vận hành mượt và đơn giản thay vì tìm kiếm hiệu năng cao.

Gói pin LFP do Gotion sản xuất có dung lượng 17,65 kWh. Theo chuẩn CLTC, tầm hoạt động đạt 220 km. Các con số này phản ánh cách tiếp cận đủ dùng cho đi lại hàng ngày trong phố, nhất là trong phạm vi quãng đường ngắn.

Bảng thông số chính Wuling Aishang A100C

Hạng mục Thông số Kích thước (Dài x Rộng x Cao) 3.285 x 1.708 x 1.550 mm Chiều dài cơ sở 1.980 mm Cấu hình động lực Một môtơ đặt ở trục sau Công suất tối đa 51 mã lực Mô-men xoắn 83 Nm Pin LFP, 17,65 kWh (Gotion) Tầm hoạt động 220 km (CLTC) Số ghế 4 ghế, tựa đầu tích hợp Khoang hành lý 106 lít; gập ghế sau 882 lít

An toàn và tiện nghi: thông tin cốt lõi, chưa công bố ADAS

Ở thời điểm ra mắt, các trang bị hỗ trợ lái nâng cao chưa được công bố cho Aishang A100C. Không có thông tin về các tính năng như kiểm soát hành trình thích ứng (ACC) Stop & Go. Bộ đôi màn hình (cụm đồng hồ LCD và màn hình trung tâm) cùng điều hòa núm xoay là những trang bị được xác nhận.

Giá bán và đối thủ: sức ép lớn trong phân khúc mini

Wuling Aishang A100C có 4 phiên bản. Bản tiêu chuẩn niêm yết 39.800 nhân dân tệ (5.590 USD; giá gốc nhân dân tệ). Mức giá này cao hơn 2.000 nhân dân tệ (280 USD) so với Changan Lumin và cao hơn 4.000 nhân dân tệ (560 USD) so với mẫu xe điện mini Wuling Hongguang mới. Trong một phân khúc nhạy cảm về giá, đây là bất lợi mà A100C phải bù đắp bằng những giá trị thực tế như không gian sử dụng và phong cách thiết kế.

Về thương hiệu, Wuling là thành viên của liên doanh SGMW (SAIC-GM-Wuling) và từng được biết đến rộng rãi qua Hongguang Mini EV – mẫu xe điện bán chạy nhất thế giới năm 2021. Với Aishang A100C, Wuling thể hiện nỗ lực tạo dấu ấn riêng bên cạnh di sản từ liên doanh.

Kết luận: gọn gàng, thực dụng; áp lực giá còn lớn

Aishang A100C là lời đáp của Wuling cho nhu cầu di chuyển đô thị thuần túy: kích thước gọn, thiết kế thân thiện, khoang cabin tối giản nhưng linh hoạt về chỗ để đồ. Hệ truyền động một môtơ sau công suất 51 mã lực, pin LFP 17,65 kWh và tầm 220 km theo CLTC là gói cấu hình đủ dùng cho đi lại thường nhật.

Điểm mạnh: không gian sử dụng được tối ưu trong thân xe nhỏ; chi tiết đèn tròn và ốp mâm khí động học tạo nhận diện khác biệt; cách bố trí nội thất đề cao tính thực dụng. Mặt hạn chế: sức ép cạnh tranh rất lớn, đặc biệt khi giá khởi điểm cao hơn các đối thủ trực tiếp như Changan Lumin và Wuling Hongguang Mini; thông tin về công nghệ hỗ trợ lái chưa được công bố.

Trong phân khúc nơi giá trị thực dụng và chi phí sở hữu là ưu tiên, Aishang A100C có cơ hội thuyết phục khách hàng tìm kiếm một chiếc xe điện mini gọn gàng cho phố xá, với điều kiện mức giá và cấu hình phiên bản được cân đối hợp lý khi so kè trực tiếp cùng các đối thủ.