Đánh giá Yadea S3 Pro: Mạnh mẽ, đi 150 km, giá 22,9 triệu Động cơ in-hub 2.000W, công suất đỉnh 3.200W; 6 ắc quy Graphene TTFAR 72V38Ah cho tầm hoạt động tối đa 150 km tùy điều kiện. Phanh đĩa trước, cốp 21 lít, đèn LED, giá 22,9 triệu đồng.

Trong tầm giá dưới 25 triệu đồng, Yadea S3 Pro nổi bật nhờ động cơ khỏe và gói pin Graphene TTFAR dung lượng lớn. Theo MotorCycles Data, Yadea bán 1,85 triệu xe trong nửa đầu 2025 (cả năm 2024 đạt 3,8 triệu), cho thấy sức hút của thương hiệu. Với S3 Pro, nhà sản xuất đặt trọng tâm vào hiệu năng thực dụng trong đô thị, tầm hoạt động tối đa 150 km mỗi lần sạc (tùy điều kiện) và chi phí sở hữu dễ tiếp cận.

Tại Việt Nam, Yadea S3 Pro có giá 22,9 triệu đồng (đã gồm VAT, pin và bộ sạc). Ở mức này, S3 Pro mang cấu hình động cơ 2.000W, công suất đỉnh 3.200W và nhiều trang bị mà phần lớn đối thủ cùng tầm giá chưa có.

Xe máy điện Yadea S3 Pro có giá bán chỉ 22,9 triệu đồng (Ảnh: Yadea).

Hình khối thể thao, đèn LED bố trí thấp

S3 Pro theo đuổi phong cách thể thao gọn gàng, phù hợp di chuyển phố hẹp. Kích thước tổng thể 1.860 × 715 × 1.100 mm, chiều cao yên 750 mm và khoảng sáng gầm 150 mm giúp người cao từ khoảng 1,60 m dễ kiểm soát, đồng thời ít lo cạ gầm khi leo vỉa hoặc qua ổ gà.

Cụm đèn pha đặt thấp với dải LED ngang đảm bảo độ rọi mà không gây chói cho xe đối diện. Chóa đèn dùng nhựa PC chống tia UV, hạn chế ố vàng theo thời gian. Toàn bộ chiếu sáng là LED, tăng độ bền và tiết kiệm năng lượng.

Xe sở hữu động cơ mạnh mẽ và có thể đi tới 150 km/lần sạc (Ảnh: Yadea).

Khu vực người lái: táp-lô số hóa, sàn phẳng rộng rãi

Trải nghiệm người dùng được đặt lên hàng đầu: cụm hiển thị kỹ thuật số 7,09 inch trình bày rõ thông số vận hành, dễ quan sát trong nhiều điều kiện ánh sáng. Các nút chức năng đặt hợp lý trên tay lái, thao tác trực quan sau ít phút làm quen.

Sàn để chân phẳng, rộng giúp thay đổi tư thế linh hoạt; yên dày, phần người ngồi sau nâng nhẹ đi kèm gác chân gọn gàng, hỗ trợ chở thêm người thoải mái. Phía trước có hốc chứa đồ tích hợp cổng sạc, tiện để ví/điện thoại khi đi phố.

Xe sở hữu chìa khóa thông minh, có hốc chứa đồ đầu xe kèm cổng sạc tiện lợi (Ảnh: Yadea).

Động cơ GTR in-hub 2.000W: hiệu năng đô thị ấn tượng

Trái tim của S3 Pro là động cơ Yadea GTR in-hub công suất danh định 2.000W, đạt công suất đỉnh 3.200W. So với mặt bằng tầm giá (thường 1.500W, đỉnh khoảng 2.000W), S3 Pro cho lực kéo tốt hơn, đặc biệt hữu ích khi bứt tốc ngắn và leo dốc cầu vượt.

Tốc độ tối đa giới hạn 50 km/h, phù hợp nhóm người dùng phổ thông, kể cả học sinh từ 16 tuổi trở lên. Xe có hai chế độ lái: ECO ưu tiên tầm hoạt động; SPORT ưu tiên phản ứng ga. Người lái chuyển chế độ bằng nút bấm trên tay lái, thao tác nhanh và chính xác.

Gói năng lượng gồm 6 ắc quy Graphene TTFAR 72V38Ah. Theo công bố của nhà sản xuất, tầm hoạt động tối đa đạt 150 km cho một lần sạc đầy, tùy điều kiện sử dụng (tải trọng, tốc độ, địa hình). Thời gian sạc 0–100% với bộ sạc kèm theo khoảng 7–8 giờ.

Đổi lại dung lượng lớn, bộ ắc quy Graphene khá nặng: khoảng 10 kg/ắc quy, tổng 6 ắc quy ~60 kg, đưa khối lượng xe khi gắn đủ pin lên 136 kg (xấp xỉ một số xe ga xăng 125 cc). Người dùng cần lưu ý khi dắt xe ở không gian hẹp hoặc lên dốc.

Hệ thống an toàn và khung gầm: đủ dùng, dễ kiểm soát

S3 Pro dùng phanh đĩa trước kết hợp phanh tang trống sau, phù hợp mức tốc 50 km/h. Giảm xóc trước ống lồng hành trình dài, sau lò xo đôi giúp hấp thụ xung động ổn định khi đi phố, kể cả khi chở thêm người hoặc đồ.

Mâm đúc 12 inch đi kèm lốp không săm mang lại độ êm và an toàn cơ bản; nếu đâm thủng, lốp xẹp từ từ, dễ kiểm soát hơn. Hệ thống đèn LED toàn xe tăng độ bền và giảm tiêu thụ điện.

Cốp chứa đồ rộng tới 21 lít rất tiện dụng (Ảnh: Yadea).

Tiện ích và lưu trữ: cốp 21 lít, chìa khóa thông minh

Cốp dưới yên dung tích 21 lít đáp ứng nhu cầu để mũ, áo mưa và một số vật dụng nhỏ. Chìa khóa thông minh đi kèm tính năng chống trộm và khóa bánh, hỗ trợ người dùng khi đỗ xe ngoài trời.

Bảng thông số kỹ thuật chính

Hạng mục Thông số Kích thước DxRxC 1.860 × 715 × 1.100 mm Chiều cao yên 750 mm Khoảng sáng gầm 150 mm Động cơ Yadea GTR in-hub 2.000W (đỉnh 3.200W) Tốc độ tối đa 50 km/h Chế độ lái ECO, SPORT Nguồn năng lượng 6 ắc quy Graphene TTFAR 72V38Ah Tầm hoạt động Tối đa 150 km/lần sạc (tùy điều kiện) Thời gian sạc Khoảng 7–8 giờ (0–100%) Phanh Đĩa trước, tang trống sau Giảm xóc Ống lồng trước; lò xo đôi sau Mâm/lốp Mâm đúc 12 inch; lốp không săm Cốp chứa đồ 21 lít Khối lượng khi gắn đủ pin 136 kg Trang bị khác Đèn LED, màn hình 7,09 inch, chìa khóa thông minh, hốc đồ kèm cổng sạc

Giá bán và định vị

Giá niêm yết của Yadea S3 Pro là 22,9 triệu đồng (đã gồm VAT, pin và sạc). Theo ghi nhận tại một số đại lý chính hãng, mẫu xe chủ yếu được tặng mũ bảo hiểm hoặc phụ kiện; chính sách giao xe tận nơi miễn phí trong khoảng cách dưới 30 km có thể áp dụng khi mua online, tùy cửa hàng.

Trong tầm giá, đa số đối thủ sử dụng động cơ khoảng 1.500W và trang bị cơ bản hơn. Lợi thế của S3 Pro đến từ hiệu năng động cơ cao hơn, tầm hoạt động tối đa dài và gói tiện ích thực dụng cho đô thị.

Kết luận

Yadea S3 Pro là lựa chọn đáng cân nhắc cho người dùng tìm xe điện đô thị giá hợp lý, tầm hoạt động dài và chi phí vận hành thấp.

Ưu điểm

Động cơ in-hub 2.000W, công suất đỉnh 3.200W cho lực kéo tốt trong đô thị.

6 ắc quy Graphene TTFAR 72V38Ah, tầm hoạt động tối đa 150 km/lần sạc (tùy điều kiện).

Trang bị thực dụng: đèn LED, màn hình 7,09 inch, chìa khóa thông minh, cốp 21 lít.

Phanh đĩa trước, mâm đúc 12 inch, lốp không săm.

Giá 22,9 triệu đồng đã gồm pin và sạc, cạnh tranh trong phân khúc.

Hạn chế