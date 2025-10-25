Đánh giá Yadea Voltguard P: Xe điện đô thị 100 km/sạc Giá 27,99 triệu đồng, nhiều nơi giảm 2–3 triệu. Động cơ 1.500 W, 0–30 km/h 2,9 giây; pin Graphene TTFAR 100 km/sạc, phanh đĩa hai bánh và cruise control.

Yadea Voltguard P là mẫu xe máy điện nhắm đến di chuyển đô thị hằng ngày, kết hợp mức giá dễ tiếp cận với gói công nghệ hiếm thấy trong phân khúc. Theo công bố, xe có thể đi tối đa 100 km cho mỗi lần sạc với ắc quy Graphene TTFAR, tích hợp kiểm soát hành trình và cụm đồng hồ màu 8,4 inch.

Giá niêm yết 27,99 triệu đồng (đã gồm VAT, pin và bộ sạc). Khảo sát tại nhiều đại lý cho thấy mức giảm 2–3 triệu đồng, tương ứng khoảng 24,99–25,99 triệu đồng (mang tính tham khảo, không đại diện cho tất cả). Ở tầm giá này, bộ trang bị và thông số của Voltguard P tạo lợi thế rõ rệt cho nhu cầu đi lại trong phố.

Giá xe máy điện Yadea Voltguard P rẻ và đang được giảm giá (Ảnh: Facebook).

Thể thao đô thị, tỉ lệ gọn gàng

Ngoại hình của Voltguard P hướng đến phong cách thể thao hiện đại, với các mảng ốp cơ bắp, đường cắt dứt khoát và tổng thể gọn gàng nhằm tôn dáng người lái. Kích thước D×R×C lần lượt 1.930 × 720 × 1.130 mm, chiều cao yên 770 mm phù hợp đa số vóc dáng, trong khi khoảng sáng gầm 140 mm giúp tự tin leo vỉa hè hoặc qua ổ gà thường gặp trong đô thị.

Hệ thống chiếu sáng dùng LED toàn bộ. Cụm đèn pha hình chữ A ngược tạo điểm nhận diện phía trước, xi-nhan trước gọn trong ốp đầu, đèn hậu và xi-nhan sau đồng bộ LED để tăng độ bền và hiệu quả chiếu sáng. Sàn để chân phẳng, rộng; yên dày phân tầng, hỗ trợ tốt cả người lái và người ngồi sau.

Thiết kế được trau chuốt tỉ mẩn (Ảnh: Facebook).

Trải nghiệm người dùng và trang bị tiện nghi

Voltguard P trang bị đồng hồ kỹ thuật số 8,4 inch, hiển thị màu theo chế độ tiêu thụ năng lượng giúp người dùng theo dõi trạng thái vận hành trực quan. Cụm đồng hồ hỗ trợ kết nối smartphone qua ứng dụng APP YADEA để kiểm soát tình trạng xe, mở khóa và tùy chỉnh âm thanh.

Xe dùng chìa khóa thông minh smartkey kèm tính năng chống trộm. Hốc chứa đồ phía trước tích hợp cổng sạc, thuận tiện nạp pin cho điện thoại/tai nghe khi di chuyển. Cốp dưới yên dung tích 20 l đủ chứa mũ bảo hiểm nửa đầu, áo mưa và các vật dụng thiết yếu.

Cốp chứa đồ 20l rộng rãi (Ảnh: Yadea).

Vận hành và pin Graphene TTFAR

Trái tim của Voltguard P là động cơ in-hub Yadea TTFAR, công suất định danh 1.500 W, công suất cực đại 2.250 W. Theo công bố, xe tăng tốc 0–30 km/h trong 2,9 giây, đạt tốc độ tối đa 50 km/h và leo dốc 11 độ, đáp ứng tốt các tình huống đô thị thường gặp. Người điều khiển từ 16 tuổi có thể sử dụng, không yêu cầu bằng lái.

Xe có hai chế độ lái TTFAR và SPORT để ưu tiên tầm hoạt động hoặc sức kéo. Điểm đáng chú ý là kiểm soát hành trình Cruise Control, cho phép giữ tốc độ ổn định khi đường thông thoáng, giảm thao tác vặn ga trên quãng đường dài.

Năng lượng đến từ ắc quy Graphene TTFAR, cho quãng đường tối đa công bố 100 km/lần sạc. Ắc quy hoạt động trong dải nhiệt độ -20℃ đến 55℃ và vòng đời tới 1.000 chu kỳ sạc/xả (theo nhà sản xuất). Thời gian sạc đầy bằng bộ sạc kèm theo khoảng 7–8 giờ. Lưu ý, ắc quy không tháo rời nên cần sạc trực tiếp trên xe.

Xe sở hữu nhiều tiện ích thông minh (Ảnh: Yadea).

An toàn và hệ khung gầm

Voltguard P trang bị phanh đĩa cho cả bánh trước và sau, hỗ trợ dừng xe an toàn trong dải tốc độ vận hành của xe. Mâm đúc 14 inch mang lại sự vững chãi; lốp không săm giúp hạn chế rủi ro xẹp bất chợt và thuận tiện vá vỏ. Hệ thống treo gồm phuộc trước ống lồng và giảm xóc sau lò xo.

Toàn bộ chiếu sáng LED tăng độ bền và hiệu quả trong điều kiện mưa tối, góp phần vào an toàn chủ động cho người dùng đô thị.

Giá bán và đối tượng người dùng

Giá niêm yết: 27,99 triệu đồng. Theo khảo sát, nhiều đại lý đang ưu đãi 2–3 triệu đồng, đưa giá mua thực tế về khoảng 24,99–25,99 triệu đồng (mang tính tham khảo). Với chi phí sở hữu hợp lý, trang bị phong phú và tầm hoạt động tối đa 100 km/sạc theo công bố, Voltguard P phù hợp nhu cầu đi làm – đi học hằng ngày, đặc biệt với nhân viên văn phòng và sinh viên.

Bảng thông số kỹ thuật chính

Hạng mục Thông số Kích thước (D×R×C) 1.930 × 720 × 1.130 mm Chiều cao yên 770 mm Khoảng sáng gầm 140 mm Động cơ In-hub Yadea TTFAR Công suất định danh/tối đa 1.500 W / 2.250 W Tăng tốc công bố 0–30 km/h trong 2,9 giây Tốc độ tối đa 50 km/h Khả năng leo dốc 11 độ Chế độ lái TTFAR, SPORT Kiểm soát hành trình Cruise Control Ắc quy Graphene TTFAR Tầm hoạt động công bố Tối đa 100 km/lần sạc Thời gian sạc Khoảng 7–8 giờ Hệ thống phanh Đĩa trước/sau Mâm/lốp Mâm đúc 14 inch; lốp không săm Treo trước/sau Ống lồng / lò xo Đèn chiếu sáng LED toàn bộ Đồng hồ Màn hình màu 8,4 inch; kết nối APP YADEA Tiện ích Smartkey, cốp 20 l, cổng sạc ở hốc trước Giá niêm yết 27,99 triệu đồng

Kết luận nhanh

Voltguard P là lựa chọn đáng cân nhắc trong tầm giá nhờ thiết kế thể thao, phanh đĩa trước/sau, mâm 14 inch, kiểm soát hành trình và đồng hồ màu lớn. Tầm hoạt động tối đa 100 km/sạc (theo công bố) cùng gói tiện nghi số phù hợp nhịp sống đô thị.

Ưu điểm

Trang bị nổi bật trong phân khúc: cruise control, đồng hồ màu 8,4 inch, smartkey.

Phanh đĩa hai bánh, LED toàn bộ, mâm 14 inch.

Cốp 20 l, sàn để chân phẳng, yên êm phân tầng.

Giá bán dễ tiếp cận; nhiều đại lý đang ưu đãi.

Điểm cần lưu ý