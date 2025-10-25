Đánh giá YangWang U9 Xtreme: Chinh phục Nurburgring U9 Xtreme lập kỷ lục xe điện thương mại nhanh nhất tại Nurburgring với 6 phút 59,157 giây. Hypercar 4 động cơ đạt 2.978 mã lực, từng cán mốc 496,22 km/h và sẽ sản xuất giới hạn 30 chiếc.

YangWang U9 Xtreme vừa trở thành chiếc xe điện sản xuất thương mại nhanh nhất tại Nurburgring, hoàn thành vòng Nordschleife dài 20.832 m (tương đương 20,832 km) trong 6 phút 59,157 giây. Kỷ lục được lái bởi tay đua dày dạn Moritz Kranz vào ngày 22/8/2025 và mới được xác nhận gần đây. Trước đó, U9 Xtreme từng đạt tốc độ tối đa 496,22 km/h tại ATP Papenburg. BYD cho biết sẽ sản xuất giới hạn 30 xe, giá chưa công bố.

Trong khuôn khổ các mẫu xe điện thương mại, U9 Xtreme vượt thành tích 7 phút 4,957 giây của Xiaomi SU7 Ultra (4/2025). Ở nhóm xe đua hoặc nguyên mẫu, Volkswagen ID.R (6 phút 5,336 giây), Xiaomi SU7 Ultra Prototype (6 phút 22,091 giây) và Lotus Evija X (6 phút 24,047 giây) vẫn nhanh hơn.

Triết lý khí động học phục vụ vòng Nordschleife

So với cấu hình tối ưu tốc độ tối đa, chiếc U9 Xtreme thiết lập kỷ lục vòng đua sử dụng gói khí động học khác biệt, nổi bật là cánh gió sau cỡ lớn nhằm tăng lực ép xuống mặt đường. Ở Nordschleife, lực ép cao giúp xe giữ tốc độ qua các tổ hợp cua dài, giảm trượt ngang và rút ngắn quãng phanh. Đổi lại, lực cản gió tăng khiến tốc độ đỉnh trên đoạn thẳng kém hơn một cấu hình low-drag.

Trong vòng kỷ lục, U9 Xtreme được trang bị lốp đua GitiSport e·GTR² PRO, cho phép chiếc xe chạm tới khoảng 350 km/h ở đoạn Döttinger Höhe, đồng thời duy trì độ bám ổn định ở các khu vực tốc độ cao.

Cabin và trải nghiệm người dùng: thông tin còn hạn chế

BYD chưa công bố chi tiết nội thất riêng cho phiên bản U9 Xtreme trong lần xác nhận kỷ lục. Do đó, bài viết tập trung vào các yếu tố kỹ thuật ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu năng đường đua. Thông số vật liệu, tiện nghi và giao diện người dùng của bản Xtreme sẽ cần thêm dữ liệu chính thức khi xe bước vào giai đoạn sản xuất giới hạn.

Sức mạnh 2.978 mã lực và vòng chạy 6 phút 59,157 giây

U9 Xtreme sử dụng bốn động cơ điện với công suất tối đa 2.978 mã lực, cao hơn gấp đôi mức 1.288 mã lực của U9 tiêu chuẩn. Cấu hình bốn mô-tơ, về nguyên lý, tạo điều kiện phân bổ lực kéo chủ động tới từng bánh để tối ưu gia tốc thoát cua và ổn định ở ngưỡng giới hạn bám.

Vòng chạy 6 phút 59,157 giây tại Nurburgring cho thấy gói khí động học và bộ lốp chuyên dụng phối hợp hiệu quả với hệ truyền động điện hiệu năng cao. Việc tay đua Moritz Kranz – người có hơn 10.000 vòng chạy GT3 và LMP3 tại Nurburgring – cầm lái cũng góp phần đảm bảo chiếc xe khai thác được trần hiệu năng trong điều kiện phức tạp của Nordschleife.

Hiệu quả khí động học và bài toán tốc độ đỉnh

Kỷ lục 496,22 km/h trước đó nhấn mạnh tiềm năng khí động học low-drag của U9 Xtreme trong điều kiện thẳng dài. Ở Nordschleife, nơi phần lớn thời gian vòng chạy diễn ra trên các đoạn cua tốc độ cao, sự đánh đổi qua cánh gió và các phần tử aero sinh lực ép là hợp lý. Tốc độ 350 km/h tại Döttinger Höhe cho thấy cấu hình high-downforce vẫn đủ tiềm lực tốc độ để tối ưu tổng thời gian vòng.

An toàn và công nghệ liên quan đến đường đua

BYD không công bố chi tiết hệ thống hỗ trợ lái hoặc đánh giá an toàn độc lập cho U9 Xtreme trong khuôn khổ kỷ lục. Dù vậy, với đặc thù vận hành ở ngưỡng cao, bộ lốp chuyên dụng, hệ thống phanh và làm mát là các cấu phần then chốt để đảm bảo độ ổn định trong nhiều vòng chạy liên tiếp. Thông tin cụ thể sẽ cần chờ giai đoạn thương mại hóa phiên bản giới hạn.

Giá bán, định vị và so sánh đối thủ

U9 Xtreme sẽ được sản xuất giới hạn 30 chiếc, giá chưa công bố. Với vòng chạy 6 phút 59,157 giây, mẫu xe này vượt mốc của Xiaomi SU7 Ultra để dẫn đầu nhóm xe điện thương mại tại Nurburgring. Ở lớp xe đua/nguyên mẫu, Volkswagen ID.R, Lotus Evija X và Xiaomi SU7 Ultra Prototype vẫn đang giữ lợi thế thời gian vòng.

Về định vị, U9 Xtreme hướng tới vai trò halo-car cho hệ sinh thái xe điện hiệu năng cao của BYD/YangWang: một mặt thể hiện năng lực khí động học và truyền động điện cực mạnh, mặt khác củng cố hình ảnh thương hiệu ở trường đua danh tiếng.

Bảng tóm tắt thông số và mốc thời gian

Mục Thông tin Phiên bản YangWang U9 Xtreme Cấu hình truyền động 4 động cơ điện Công suất tối đa 2.978 mã lực Vòng Nurburgring 6 phút 59,157 giây (22/8/2025) Độ dài vòng chuẩn 20.832 m (≈ 20,832 km) Tốc độ trên Döttinger Höhe Đạt tới khoảng 350 km/h Lốp trong vòng kỷ lục GitiSport e·GTR² PRO Tốc độ tối đa đã ghi nhận 496,22 km/h (ATP Papenburg) Số lượng sản xuất Giới hạn 30 chiếc Tay lái Moritz Kranz Thành tích EV thương mại trước đó Xiaomi SU7 Ultra – 7 phút 4,957 giây Thành tích EV nguyên mẫu/đua Volkswagen ID.R – 6 phút 5,336 giây; Lotus Evija X – 6 phút 24,047 giây; Xiaomi SU7 Ultra Prototype – 6 phút 22,091 giây

Kết luận nhanh

U9 Xtreme cho thấy một cách tiếp cận hiệu quả: tận dụng lực ép khí động và bộ lốp chuyên dụng để tối ưu tổng thời gian vòng, đồng thời giữ tiềm năng tốc độ đỉnh ấn tượng khi cần. Với công suất 2.978 mã lực, cấu hình bốn động cơ và kỷ lục dưới 7 phút tại Nurburgring, đây là một mốc kỹ thuật đáng chú ý trong nhóm xe điện thương mại. Tuy vậy, các thông số về nội thất, công nghệ hỗ trợ lái và giá bán của phiên bản giới hạn vẫn cần chờ nhà sản xuất công bố.

Ưu điểm: hiệu năng vòng đua xuất sắc; gói khí động học sinh lực ép; tốc độ đỉnh đã kiểm chứng; sản xuất giới hạn tăng giá trị sưu tầm.

Hạn chế: chưa có dữ liệu nội thất và công nghệ an toàn chi tiết; giá bán chưa công bố; thành tích nguyên mẫu/xe đua vẫn nhanh hơn.