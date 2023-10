Danh sách 20 cá nhân tiêu biểu trong lĩnh vực Khoa học và Công nghệ được tỉnh Nghệ An vinh danh năm 2023

Theo dõi Báo Nghệ An trên

Tỉnh Nghệ An sẽ tổ chức Ngày hội khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Nghệ An mở rộng năm 2023 (Techfest Nghệ An open năm 2023) trong các ngày 12 và 13/10.

Ông Hồ Xuân Vinh - Phó Giám đốc Công ty TNHH Hồ Hoàn Cầu là một trong những cá nhân tiêu biểu trong phong trào khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của tuổi trẻ Nghệ An khi đã có gần 30 sáng chế được Cục Sở hữu trí tuệ bảo hộ và là 1 trong 20 cá nhân được vinh danh năm 2023. Ảnh tư liệu: PV

Ông Nguyễn Quý Linh - Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Nghệ An cho biết: Trong chuỗi các sự kiện năm nay, tỉnh Nghệ An sẽ tổ chức tôn vinh 20 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong lĩnh vực khoa học và công nghệ, góp phần phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh.

Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 18/7/2023 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2023, tầm nhìn 2045 chỉ rõ 1 trong 9 nhiệm vụ, giải pháp là “đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng theo hướng chủ yếu dựa vào khoa học và công nghệ, đổi mới, sáng tạo và chuyển đổi số, phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn; phát triển Nghệ An trở thành trung tâm của khu vực Bắc Trung Bộ về thương mại, logistics, công nghiệp và nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao”.

Việc tổ chức Techfest Nghệ An open năm 2023 và vinh danh các cá nhân tiêu biểu trong lĩnh vực khoa học và công nghệ sẽ góp phần tạo động lực và lan tỏa tinh thần khởi nghiệp, tinh thần doanh nhân trong mỗi người dân; tạo lập văn hóa khởi nghiệp, cũng như nghiên cứu, ứng dụng, phát triển khoa học và công nghệ tại Nghệ An.

Ngày 21/8 vừa qua, thừa uỷ quyền của Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh đã ký quyết định số 2569/QĐ-UBND tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 20 cá nhân gồm:

1. Ông Nguyễn Văn Hương - Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An.

2. Ông Nguyễn Văn Tuấn - Hiệu trưởng Trường Đại học Y Khoa Vinh.

3. Ông Trần Tất Thắng - Giám đốc Bệnh viện Mắt Nghệ An;

4. Bà Nguyễn Thị Minh Phượng - Phó Hiệu trưởng Trường Kinh tế, Trường Đại học Vinh.

5. Ông Nguyễn Tiến Dũng - Giảng viên, Viện Kỹ thuật và Công nghệ, Trường Đại học Vinh.

6. Bà Lê Thị Hương - Giảng viên, Khoa Sinh học, Trường Sư phạm, Trường Đại học Vinh.

7. Bà Lê Thị Thanh Tâm - Chủ tịch Hội đồng trường, Trường Đại học Y Khoa Vinh.

8. Bà Trần Thị Kiều Anh - Trưởng phòng Đào tạo sau đại học, Trường Đại học Y Khoa Vinh.

9. Ông Hồ Xuân Vinh - Phó Giám đốc Công ty TNHH Hồ Hoàn Cầu.

10. Bà Thái Thị Ngọc Lam - Giảng viên, Viện Nông nghiệp và Tài nguyên, Trường Đại học Vinh.

11. Ông Đỗ Ngọc Đài - Trưởng phòng Quản lý đào tạo - Khoa học và Hợp tác quốc tế, Trường Đại học Kinh tế Nghệ An.

12. Ông Quế Anh Trâm - Giám đốc Trung tâm bệnh nhiệt đới, Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An.

13. Bà Phạm Thị Huyền Sang - Giảng viên, Khoa Luật Kinh tế, Trường Đại học Vinh.

14. Bà Nguyễn Thị Minh Tú - Giám đốc Trung tâm Khoa học Xã hội và Nhân văn Nghệ An.

15. Ông Nguyễn Thành Chung - Chuyên viên, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Nghệ An.

16. Ông Đinh Văn Chiến - Phó Giám Đốc Trung tâm Đào tạo và Chỉ đạo tuyến, Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An.

17. Bà Nguyễn Thị Trang Nhung - Trưởng phòng Văn hóa lịch sử, Trung tâm Khoa học Xã hội và Nhân văn Nghệ An.

18. Bà Lê Thị Hiếu - Phó Trưởng phòng Văn hóa lịch sử, Trung tâm Khoa học Xã hội và Nhân văn Nghệ An.

19. Bà Hồ Thị Nhung - Giảng viên, Viện Nông nghiệp và Tài nguyên, Trường Đại học Vinh.

20. Ông Nguyễn Huy Toàn - Phó trưởng Khoa Ngoại tổng hợp, Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An.