Danh sách 42 Ủy viên Ban Chấp hành Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Nghệ An khóa XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026

1. Nguyễn Thị Quỳnh Hoa -UVBCHTW Hội LHPN Việt Nam, UVBCH Đảng bộ tỉnh, Đại biểu HĐND tỉnh, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Nghệ An khóa XV

2. Hoàng Thị Thu Hiền -Đại biểu Quốc hội khóa XV,

Phó Bí thư Đảng đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHPN tỉnh khóa XV

3. Lê Thị Hương Giang - Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh khóa XV

4. Hoàng Thị Thanh Minh - Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh khóa XV

5. Phạm Thị Hà An - Trưởng ban Tuyên giáo - CSLP, Hội LHPN tỉnh

6. Phan Thị Anh Tâm - Trưởng ban Gia đình - Xã hội, Hội LHPN tỉnh

7. Lê Thị Thanh Hải - Trưởng ban Hỗ trợ PNPTKT, Hội LHPN tỉnh

8. Nguyễn Thị Lan Anh - Phó ban Tuyên giáo - CSLP, Hội LHPN tỉnh

9. Lê Thị Ngọc Bé - Phó ban Tổ chức- Kiểm tra, Hội LHPN tỉnh

10. Lê Thị Kim Chung -Đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026; Phó banTuyên giáo - CSLP, Hội LHPN tỉnh

11. Nguyễn Thị Hà - Phó Văn phòng - Hội LHPN tỉnh

12. Chế Thị Thanh - Phó ban Hỗ trợ PNPTKT, Hội LHPN tỉnh

13. Phùng Thị Hạnh - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã, Chủ tịch Hội LHPN thị xã Cửa Lò

14. Nguyễn Thị Hòa - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Chủ tịch Hội LHPN huyện Yên Thành

15. Hồ Thị Loan - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Chủ tịch Hội LHPN huyện Quỳ Châu

16. Trần Thị Thanh - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Chủ tịch Hội LHPN huyện Tương Dương

17. Phạm Thị Hồng Thảo - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Chủ tịch Hội LHPN huyện Anh Sơn

18. Nguyễn Thị Anh Trâm - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Chủ tịch Hội LHPN huyện Tân Kỳ

19. Trần Thị Hà - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Chủ tịch Hội LHPN huyện Quỳnh Lưu

20. Thái Thị Hiền - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Chủ tịch Hội LHPN huyện Đô Lương

21. Ngô Thị Thanh Xuân - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Chủ tịch Hội LHPN huyện Nghi Lộc

22. Lữ Thị Khuyên - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Chủ tịch Hội LHPN huyện Con Cuông

23. Nguyễn Thị Hà - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã, Chủ tịch Hội LHPN thị xã Hoàng Mai

24 - Kha Thị Hoài - Chủ tịch Hội LHPN huyện Kỳ Sơn

25. Phạm Thị Hải - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Chủ tịch Hội LHPN huyện Nam Đàn

26. Đinh Thị Hân - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Chủ tịch Hội LHPN huyện Thanh Chương

27. Nguyễn Thị Thanh Nhàn - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Chủ tịch Hội LHPN huyện Quỳ Hợp

28. Sầm Thị Thanh - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Chủ tịch Hội LHPN huyện Quế Phong

29. Hồ Thị Thanh - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Chủ tịch Hội LHPN huyện Nghĩa Đàn

30. Cao Thị Thúy - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Chủ tịch Hội LHPN huyện Diễn Châu

31. Nguyễn Thị Trang Hòa - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố, Chủ tịch Hội LHPN thành phố Vinh

32. Nguyễn Thị Thương - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã, Chủ tịch Hội LHPN thị xã Thái Hòa

33. Cao Thị Hằng - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Chủ tịch Hội LHPN huyện Hưng Nguyên

34. Nguyễn Việt Hà - Chủ tịch Hội Phụ nữ Công an Nghệ An

35. Đặng Thị Minh Khuê - Chủ tịch Hội Phụ nữ Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh

36. Nguyễn Thị Thu Nhi - Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh

37. Lê Thị Nguyệt - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ sở, Trưởng phòng Bảo vệ chăm sóc trẻ em và Bình đẳng giới, Sở LĐ-TB&XH

38. Nguyễn Thị Lan - Phó Giám đốc Sở Tư pháp Nghệ An

39. Quách Thị Cường - Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Nghệ An

40. Hoàng Thị Thu - Giám đốc TYM – Chi nhánh Đô Lương, Nghệ An

41. Trần Thị Minh Thảo - Chủ tịch HĐQT - Công ty CP Xây dựng và Thương mại Hùng Thảo

42. Nguyễn Thị Hà - Chủ tịch Hội LHPN xã Thượng Tân Lộc -

huyện Nam Đàn