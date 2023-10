Danh sách 75 công trình sáng tạo khoa học và công nghệ Nghệ An giành các giải thưởng tổng trị giá hơn 2 tỷ đồng

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Bùi Đình Long tham quan gian hàng giới thiệu các sản phẩm khoa học và công nghệ tại Techfest Nghệ An open 2023. Ảnh: Thành Duy

Ngày 3/10/2023, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Bùi Đình Long đã ký ban hành Quyết định số 3150/QĐ-UBND về việc khen thưởng các công trình sáng tạo khoa học và công nghệ năm 2023.

Theo đó, năm nay có 75 công trình được khen thưởng, trong đó có 1 giải Đặc biệt, 14 giải Nhất, 19 giải Nhì, 21 giải Ba và 20 giải Khuyến khích.

Chủ nhân các giải được nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh, Cúp Bông sen sáng tạo khoa học và công nghệ, cùng tiền thưởng.

Tổng giá trị giải thưởng năm nay là 2,07 tỷ đồng, trong đó giải Đặc biệt được tặng thưởng 72 triệu đồng/ công trình; giải Nhất được tặng thưởng 54 triệu đồng/công trình; giải Nhì được tặng thưởng 36 triệu đồng/ công trình; giải Ba được tặng thưởng 18 triệu đồng/công trình và Giải Khuyến khích được tặng thưởng 9 triệu đồng/công trình.

Lễ trao giải sẽ được tổ chức tối nay tại Trường Đại học Vinh trong chuỗi các hoạt động Ngày hội khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Nghệ An mở rộng năm 2023 (Techfest Nghệ An open 2023).

DANH SÁCH 75 CÔNG TRÌNH ĐẠT GIẢI SÁNG TẠO KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ NGHỆ AN 2023

1 GIẢI ĐẶC BIỆT:

Công trình: Nghiên cứu, triển khai mô hình đảm bảo chất lượng trong các cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Nhóm tác giả: GS.TS. Thái Văn Thành; ThS. Võ Văn Mai; ThS. Đào Công Lợi; TS. Nguyễn Văn Khoa; ThS. Thái Viết Thảo; ThS. Nguyễn Tiến Dũng; ThS. Nguyễn Hồng Hoa; ThS. Nguyễn Trọng Hoàn; ThS. Chu Văn Long; TS. Đặng Văn Hải; ThS. Võ Thị Thanh Bình; ThS. Nguyễn Mạnh Hà; ThS. Nguyễn Thị Thu Hà; ThS. Phan Chí Nghĩa; TS. Đậu Anh Tuấn (Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An).

14 GIẢI NHẤT GỒM:

1. Công trình: Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo hệ thống tự động bổ sung chất béo bằng ứng dụng lập trình PLC và giao diện điều khiển người máy HMI.

Nhóm tác giả: KS. Nguyễn Văn Trung; KS. Đặng Thái Tố; CN. Nguyễn Văn Quỳnh; KS. Hoàng Đức Tài; CN. Lưu Tiến Diệu; KS. Nguyễn Văn Đức; KS. Trần Xuân Minh (Công ty CP Thực phẩm sữa TH).

2. Công trình: Công nghệ phân tích tách muối khoáng biển đa tầng Nanosalt.

Nhóm tác giả: CN. Trần Thị Hồng Thắm; ThS. Hồ Xuân Vinh (Công ty TNHH ABACA Việt Nam).

3. Công trình: Hố thu chống ngập nước cục bộ và ngăn mùi.

Tác giả: ThS. Hoàng Hồng Khanh (Công ty CP Quản lý và Phát triển hạ tầng đô thị Vinh).

4. Công trình: Phẫu thuật ghép thận từ người cho sống để điều trị suy thận mạn giai đoạn cuối.

Nhóm tác giả: PGS.TS. Nguyễn Văn Hương; ThS.BS. Lê Huy Ngọc; ThS.BS. Phạm Văn Chung; ThS.BS. Hồ Văn Hoàng; ThS.BS. Chu Xuân Hoàng; ThS.BS. Hồ Viết Thắng; ThS.BS. Nguyễn Trung Kiên; ThS.BS. Nguyễn Thị Thùy Linh (Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An); GS. Trần Bình Giang (Chủ tịch Hội Nội soi và Ngoại khoa Việt Nam); PGS.TS. Nguyễn Quang Nghĩa (Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức).

5. Công trình: Phẫu thuật nội soi một lỗ cắt thuỳ phổi kèm nạo vét hạch điều trị ung thư phổi tại Bệnh viện Ung bướu Nghệ An.

Nhóm tác giả: PGS.TS. Nguyễn Quang Trung; ThS.DSCKII. Ngô Trí Diễm; BSCKII. Trần Đức Hùng; ThS.BS. Nguyễn Đình Hiếu; BS. Nguyễn Quang Anh; ĐD. Đinh Thị Lê (Bệnh viện Ung bướu Nghệ An).

6. Công trình: Ứng dụng APP “BVTP Vinh” trên nền tảng di động thay thế sổ khám bệnh, cung cấp dữ liệu khám bệnh, chữa bệnh cho bệnh nhân tại Bệnh viện Đa khoa thành phố Vinh.

Nhóm tác giả: TS.BSCKII. Nguyễn Hồng Trường; ThS. Võ Đức Tài; ThS. Phùng Ngọc Đức; BSCKI. Trần Văn Vinh; ThS. Phan Văn Nhật; KS. Dương Văn Dũng; BS. Phạm Nhất Sinh (Bệnh viện Đa khoa thành phố Vinh).

7. Công trình: Cần đỡ tử cung DR.KHANH trong phẫu thuật nội soi cắt tử cung.

Tác giả: Thầy thuốc ưu tú. BSCKII. Nguyễn Văn Khanh (Trung tâm Y tế huyện Anh Sơn).

8. Công trình: Nghiên cứu ứng dụng điều trị ung thư biểu mô tế bào gan nguyên phát bằng phương pháp đốt sóng cao tần.

Nhóm tác giả: TS.BS. Phạm Vĩnh Hùng; BS. Hồ Đức Tài; ThS.BS. Nguyễn Đình Hiếu; ThS. Nguyễn Văn Việt; ThS. Nguyễn Văn Công (Bệnh viện Ung bướu Nghệ An).

9. Công trình: Ứng dụng phẫu thuật nội soi cắt khối tá tụy điều trị ung thư vùng đầu tụy - tá tràng tại Bệnh viện Ung bướu Nghệ An.

Nhóm tác giả: PGS.TS. Nguyễn Quang Trung; TS.BS. Phạm Vĩnh Hùng; ThS.BS. Nguyễn Viết Bình; ThS.BS. Nguyễn Đình Hiếu; BSCKI. Nguyễn Văn Chương; ThS.BS. Lê Duy Tuấn; ThS.BS. Nguyễn Hoàng Quân (Bệnh viện Ung bướu Nghệ An).

10. Công trình: Điều trị bệnh nhân suy đa tạng do sốc nhiễm khuẩn bằng kỹ thuật lọc máu liên tục.

Nhóm tác giả: TS.BS. Nguyễn Đức Phúc; BSCKII. Trịnh Xuân Nam; ThS.BS. Trần Phương; BSCKI. Trần Văn Thảnh; BSCKI. Nguyễn Thành Luân; BSCKI. Ngô Văn Thiết (Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An).

11. Công trình: Kỹ thuật kiểm soát cuống gan chọn lọc trong phẫu thuật điều trị tổn thương gan do chấn thương.

Nhóm tác giả: BSCKII. Lê Anh Xuân; TS. Nguyễn Huy Toàn; ThS.BS. Trần Văn Thông; BS. Phạm Minh Tuấn; BS. Trần Đạt Bảo Thành; BS. Trần Văn Lộc (Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An).

12. Công trình: Điều trị vô sinh bằng kỹ thuật chuyển phôi trữ lạnh trong thụ tinh ống nghiệm.

Nhóm tác giả: BSCKII. Hoàng Ngọc Anh; PGS.TS. Nguyễn Văn Hương; BSNT. Lê Đăng Quang; BS. Nguyễn Huyền Trang; TS. Nguyễn Ngọc Hòa; ThS. Nguyễn Thị Hồng (Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An).

13. Công trình: Điều trị bệnh thoái hóa khớp gối bằng huyết tương giàu tiểu cầu phối hợp với ghép tế bào gốc trung mô từ mô mỡ tự nhiên tại Nghệ An.

Nhóm tác giả: PGS.TS. Cao Trường Sinh; ThS. Lê Thị Thanh Huyền; ThS. Đinh Nhân Dương (Trường Đại học Y khoa Vinh); ThS. Nguyễn Đình Tạo; BSCKI. Nguyễn Viết Tuấn (Bệnh viện Đại học Y khoa Vinh).

14. Công trình: Xây dựng chuỗi liên kết phát triển sản xuất khoai tây gắn với tiêu thụ từ nguồn giống khoai tây sạch bệnh bằng công nghệ khí canh trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Nhóm tác giả: CNKH. Ngô Hoàng Linh; KS. Nguyễn Đức Nam; ThS. Lê Minh Thanh; KS. Thái Văn Duy (Trung tâm Ứng dụng tiến bộ KH&CN Nghệ An); ThS. Trần Quốc Thành; ThS. Hoàng Nghĩa Nhạc (Sở Khoa học và Công nghệ Nghệ An); TS. Nguyễn Xuân Trường; ThS. Vi Quốc Hiền (Viện Sinh học Nông nghiệp).

19 GIẢI NHÌ GỒM:

1. Công trình: Nghiên cứu chế tạo dây chuyền đúc gạch lát Terrazzo công nghệ mâm xoay.

Nhóm tác giả: ThS. Hồ Sỹ Cầu; ThS. Hồ Xuân Vinh; KS. Nguyễn Đình Tiếp (Công ty TNHH Hồ Hoàn Cầu).

2. Công trình: Nghiên cứu, cải tiến dây chuyền công nghệ chuyển đổi nguyên liệu từ đất sét sang đất đồi trong sản xuất gạch.

Nhóm tác giả: CN. Nguyễn Như Đại; CN. Nguyễn Sỹ Tân; CN. Nguyễn Khắc Dũng; CN. Nguyễn Sỹ Phú; CN. Hồ Đức Thiêm; CN. Hoàng Văn Ngọc; CN. Bùi Văn Triều (Công ty cổ phần Gạch ngói 30-4).

3. Công trình: Thiết kế, chế tạo và gia công lắp đặt dây chuyền xử lý hàng thành phẩm.

Tác giả: KS. Vũ Xuân Hiệu (Công ty TNHH MTV Hoa Sen Nghệ An).

4. Công trình: Nghiên cứu sử dụng xỉ hoạt tính làm phụ gia trong sản xuất xi măng và gia công, lắp đặt hệ thống sàng rung 162VS1 cho cân bằng định lượng 162WF5 để đưa xỉ hoạt tính vào sử dụng.

Nhóm tác giả: KS. Nguyễn Mạnh Tuấn; ThS. Nguyễn Quốc Việt; ThS. Lê Trung Kiên; KS. Nguyễn Ngọc Tình; KS. Nguyễn Quang Huấn và các cộng sự (Công ty cổ phần Xi măng Vicem Hoàng Mai).

5. Công trình: Nghiên cứu, thiết kế dây chuyền sản xuất gạch tự chèn Hồ Hoàn Cầu.

Nhóm tác giả: ThS. Hồ Xuân Vinh; ThS. Hồ Sỹ Cầu (Công ty TNHH Hồ Hoàn Cầu).

6. Công trình: Lấy huyết khối cơ học do tắc mạch lớn thuộc tuần hoàn não sau ở bệnh nhân nhồi máu não cấp.

Nhóm tác giả: PGS.TS Dương Đình Chỉnh (Nguyên Giám đốc Sở Y tế Nghệ An); TS.BS. Nguyễn Ngọc Hoà; ThS.BSCKII. Lê Quang Toàn; TS.BS. Nguyễn Thanh Long; BS. Đặng Quang Thịnh; ThS.BSNT. Đào Thanh Lưu; ThS.BS. Kiều Văn Dương; ThS. BS. Nguyễn Thị Mỹ Linh (Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An).

7. Công trình: Ứng dụng phương pháp phẫu thuật nội soi ổ bụng cắt tuyến tiền liệt toàn bộ trong điều trị ung thư tuyến tiền liệt tại Bệnh viện Đa khoa thành phố Vinh.

Nhóm tác giả: TS.BS.CKII. Nguyễn Hồng Trường; BS.CKII. Trần Đức Trọng; BSCKI. Nguyễn Trọng Hiếu; BSCKII. Nguyễn Văn Hiếu; ThS. Phùng Ngọc Đức; BS. Phạm Nhất Sinh (Bệnh viện Đa khoa thành phố Vinh).

8. Công trình: Phẫu thuật nội soi cắt đại trực tràng có sử dụng máy khâu nối tự động tại Trung tâm Y tế huyện Anh Sơn.

Nhóm tác giả: Thầy thuốc Ưu tú. BSCKII. Nguyễn Văn Khanh; BSCKI. Nguyễn Sóng Hồng; ThS. Nguyễn Văn Thắng; CN. Lê Na; BSCKI. Nguyễn Văn Thìn; BS. Trần Văn Hiếu (Trung tâm Y tế huyện Anh Sơn).

9. Công trình: Ứng dụng điều trị miễn dịch trong ung thư phổi không tế bào nhỏ tại Bệnh viện Ung bướu Nghệ An.

Nhóm tác giả: ThS.BSCKII. Nguyễn Khánh Toàn; ThS. Ngô Văn Lâm; ThS. Phạm Thị Hường; BS. Bùi Văn Tuấn (Bệnh viện Ung bướu Nghệ An).

10. Công trình: Điều trị túi phình động mạch não bằng kỹ thuật vi phẫu.

Nhóm tác giả: BSCKII. Hoàng Hoa Thám; ThS. Nguyễn Hồng Việt; ThS. Nguyễn Tất Ngọc; ThS. Phạm Trọng Nam; BS. Nguyễn Vinh Hiển; ThS. Nguyễn Thị Tuyết (Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An).

11. Công trình: Phẫu thuật nội soi có sử dụng mảnh ghép trong điều trị các bệnh lý sa tạng chậu.

Nhóm tác giả: BS. Đinh Văn Sinh; PGS.TS. Nguyễn Văn Hương; BS. Cao Xuân Hùng; BS. Nguyễn Phùng Hưng (Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An).

12. Công trình: Điều trị liệt mặt ngoại biên do chấn thương vỡ xương thái dương bằng phẫu thuật phục hồi dây thần kinh VII.

Nhóm tác giả: BSCKII. Chu Thị Kim Anh; BSCKII. Đậu Ngọc Triều; BSCKI. Phạm Thị Thu Hằng; ThS. Lê Hoài Nam; ThS. Phan Thanh Hưng; ThS. Nguyễn Ngọc Hùng; BSCKII. Bùi Thị Hồng Giang; ThS. Phan Đức Chính (Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An).

13. Công trình: Điều trị vỡ tạng đặc do chấn thương bằng kỹ thuật can thiệp nội mạch.

Nhóm tác giả: BSCKII. Nguyễn Cảnh Cương; BSCKII. Lê Thanh Quỳnh; ThS.BS. Phạm Văn Anh; BS. Trần Thị Mỹ; BS. Phạm Minh Dũng; BS. Nguyễn Quốc Huy (Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An).

14. Công trình: Phẫu thuật nội soi qua đường liên bản sống trong điều trị thoát vị đĩa đệm vùng thắt lưng.

Nhóm tác giả: ThS.BS. Trần Trung Kiên; ThS.BS. Nguyễn Hoàng Dương; ThS.BS. Trương Quốc Phong; BS. Ngô Văn Thành (Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An).

15. Công trình: Chuyển đổi số tại Bệnh viện Đa khoa Quang Khởi.

Nhóm tác giả: BS. Nguyễn Văn Khởi; BS. Trần Đức Huy; ThS. Nguyễn Tuấn Việt (Bệnh viện Đa khoa Quang Khởi).

16. Công trình: Xây dựng chuỗi giá trị liên kết sản xuất, kinh doanh các sản phẩm nông dược công nghệ cao từ việc nuôi ong mật và trồng thảo dược bản địa vùng miền theo hướng hữu cơ tại Công ty CP Tập đoàn Bometa.

Nhóm tác giả: DS. Phan Thị Niệm; CNKH. Nguyễn Văn Học (Công ty CP Tập đoàn Bometa).

17. Công trình: Danh lục thực vật có mạch ở Khu dự trữ sinh quyển miền Tây Nghệ An.

Nhóm tác giả: TS. Đỗ Ngọc Đài (Trường ĐH Kinh tế Nghệ An); PGS.TS. Lê Thị Hương; TS. Đào Thị Minh Châu; TS. Nguyễn Anh Dũng (Trường ĐH Vinh); TS. Nguyễn Danh Hùng (UBND tỉnh Nghệ An); TS. Nguyễn Thanh Nhàn (Sở Nội vụ Nghệ An); TS. Nguyễn Thành Chung; TS. Nguyễn Khắc Lâm (Sở NN&PTNT Nghệ An); TS. Lý Ngọc Sâm (Viện Sinh học Nhiệt đới); PGS. TS. Phạm Hồng Ban.

18. Công trình: Đa dạng thực vật bậc cao có mạch ở khu vực Puxailaileng, tỉnh Nghệ An.

Nhóm tác giả: ThS. Đậu Quang Vinh; ThS. Hoàng Xuân Trường (Liên hiệp các Hội KH&KT Nghệ An); TS. Đỗ Ngọc Đài (Đại học Kinh tế Nghệ An); TS. Nguyễn Anh Dũng; TS. Đào Thị Minh Châu; PGS.TS. Lê Thị Hương; TS. Nguyễn Đức Diện; TS. Nguyễn Công Thành (Đại học Vinh).

19. Công trình: Chế biến các sản phẩm từ sen.

Tác giả: ThS. Phạm Kim Tiến (HTX Nông nghiệp Sen Quê Bác).

21 GIẢI BA GỒM:

1. Công trình: Chuyển đổi số chuỗi tiêu thụ và quản lý bán hàng tại Công ty cổ phần Xi măng Vicem Hoàng Mai.

Nhóm tác giả: CN. Hoàng Xuân Long; ThS. Nguyễn Quốc Việt; ThS. Lê Trung Kiên; ThS. Đặng Ngọc Long; CN. Nguyễn Đình Dũng; KS. Nguyễn Ngọc Tình và các cộng sự (Công ty cổ phần Xi măng Vicem Hoàng Mai).

2. Công trình: Nghiên cứu, sản xuất dây chuyền sàng cát tự động.

Nhóm tác giả: CN. Hoàng Nguyên Dung; ThS. Hồ Xuân Vinh; KS. Cao Văn Phan (Công ty TNHH Hồ Hoàn Cầu).

3. Công trình: Thiết bị kiểm tra kim bơm liên hợp điều khiển điện tử.

Nhóm tác giả: TS. Hồ Văn Đàm; ThS. Nguyễn Viết Thiêm; ThS. Hoàng Minh Quang; ThS. Nguyễn Văn Sỹ (Trường CĐ KTCN Việt Nam - Hàn Quốc).

4. Công trình: Nghiên cứu đưa vào sử dụng thạch cao nhân tạo làm phụ gia điều chỉnh trong sản xuất xi măng.

Nhóm tác giả: KS. Nguyễn Ngọc Tình; KS. Nguyễn Mạnh Tuấn; KS. Nguyễn Quang Huấn và các cộng sự (Công ty cổ phần Xi măng Vicem Hoàng Mai).

5. Công trình: Cải tiến hệ thống phun keo trong sản xuất ván gỗ nhân tạo MDF.

Nhóm tác giả: KS. Tăng Ngọc Lan; CN. Nguyễn Quốc Hội; KS. Hoàng Sỹ Thắng; KS. Trần Văn Sơn (Công ty CP Lâm nghiệp Tháng Năm).

6. Công trình: Nghiên cứu, thiết kế và sản xuất máy bóc bìa rửa và phân loại đá.

Tác giả: Ông Lê Văn Thỏa (Công ty TNHH Cơ khí Nhân Độ).

7. Công trình: Điều trị người bệnh covid 19 nặng và nguy kịch thở máy bằng tư thế nằm sấp kết hợp lọc máu.

Nhóm tác giả: TS.BS. Quế Anh Trâm; ThS. Bùi Tiến Hoàn; BSCKII. Hà Phúc Hòa; BSCKI. Nguyễn Xuân Quảng; ThS. Trần Anh Đào; BS. Nguyễn Thị Diệu Linh; BSCKI. Hoàng Văn Thái; ThS. Đặng Bá Tỏa (Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An).

8. Công trình: Ứng dụng phương pháp phẫu thuật nội soi chức năng tai điều trị bệnh viêm tai giữa mạn tính tại Bệnh viện Đa khoa thành phố Vinh.

Nhóm tác giả: BSCKII. Phạm Văn Sơn; BSCKI. Nguyễn Thị Hoài; BSCKI. Nguyễn Thị Thanh; ThS. Phùng Ngọc Đức; BS. Phạm Nhất Sinh (Bệnh viện Đa khoa thành phố Vinh).

9. Công trình: Ứng dụng phẫu thuật nội soi 1 lỗ điều trị bệnh lý tồn tại ống phúc tinh mạc của trẻ em tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Tây Nam.

Nhóm tác giả: BSCKII. Lê Xuân Hồng; BSCKII. Lương Hồng Thanh; BS. Nguyễn Thị Bích (Bệnh viện Đa khoa khu vực Tây Nam).

10. Công trình: Ứng dụng kỹ thuật xạ trị điều biến cường độ trong điều trị ung thư vòm họng trên hệ thống máy xạ trị gia tốc tuyến tính tại Nghệ An.

Nhóm tác giả: PGS.TS. Nguyễn Quang Trung; ThS.BS. Nguyễn Viết Bình; ThS.BS. Nguyễn Hải Hoàng; ThS. Phan Thị Anh Yến; BS. Trần Xuân Yên (Bệnh viện Ung bướu Nghệ An).

11. Công trình: Đánh giá giá trị sinh thiết tuyến tiền liệt 12 mẫu dưới hướng dẫn siêu âm qua trực tràng trong chẩn đoán ung thư tuyến tiền liệt tại Bệnh viện Ung bướu Nghệ An.

Nhóm tác giả: TS.BS. Phạm Vĩnh Hùng; BSCKII.Trần Đức Hùng; ThS.BS. Nguyễn Đình Hiếu; BSCKI Nguyễn Văn Chương; ThS.BS. Lê Duy Tuấn; ThS.BS. Nguyễn Hoàng Quân; BS. Hồ Đức Tài (Bệnh viện Ung bướu Nghệ An).

12. Công trình: Ứng dụng siêu âm nội soi kết hợp chọc hút tế bào bằng kim nhỏ trong chẩn đoán các khối u dưới niêm mạc ống tiêu hóa.

Nhóm tác giả: PGS.TS. Nguyễn Quang Trung; TS.BS. Phạm Vĩnh Hùng; ThS.BS. Nguyễn Thị Duyên; BS. Lê Hồng Nam; BS. Nguyễn Thị Hương Ly; ĐD. Nguyễn Thị Hồng (Bệnh viện Ung bướu Nghệ An).

13. Công trình: Ứng dụng kỹ thuật đốt sóng cao tần trong điều trị u tuyến giáp lành tính.

Nhóm tác giả: PGS.TS. Nguyễn Quang Trung; TS.BS. Phạm Vĩnh Hùng; BS. Hồ Đức Tài; BS. Phan Đình Trường; KTV. Phạm Vĩnh Hải; KTV. Phạm Ngọc Quỳnh (Bệnh viện Ung bướu Nghệ An); BSCKI. Phạm Quốc Dương (Sở Y tế Nghệ An); BSCKII. Nguyễn Tùng Lâm (Sở Y tế Nghệ An).

14. Công trình: Điều trị hẹp động mạch cảnh đoạn ngoài sọ bằng phương pháp can thiệp đặt stent.

Nhóm tác giả: TS.BS. Phạm Hồng Phương; BSCKI. Phan Việt Tâm Anh; ThS. Vũ Văn Tình; ThS. Nguyễn Hữu Long; BS. Hồ Xuân Linh; BS. Lê Trần Anh (Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An).

15. Công trình: Sử dụng thang điểm TAG và ASIAN dự báo nguy cơ chảy máu nội sọ có triệu chứng sau lấy huyết khối cơ học ở bệnh nhân nhồi máu não cấp.

Nhóm tác giả: TS.BS. Nguyễn Ngọc Hoà; ThS.BS. Lê Quang Toàn; BS. Võ Thế Nhân; BS. Nguyễn Thanh Long; BS. Đặng Quang Thịnh; BS. Phạm Phúc Hải; BS. Nguyễn Thị Thơ; BS. Nguyễn Thanh Tùng (Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An).

16. Công trình: Phẩu thuật chỉnh hình xương gãy góc hàm xương hàm dưới bằng nẹp vít mini titanium.

Nhóm tác giả: BSCKI. Nguyễn Thanh Sơn; BS. Tăng Thị Vân; BSCKI. Lê Thị Phước An; BS. Nguyễn Thục Hằng; ThS. BS. Đậu Đức Thành (Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An).

17. Công trình: Thực trạng nhiễm nấm mốc sinh độc tố AFLATOXIN và kiến thức thái độ thực hành bảo quản thuốc của người hành nghề đông y tại tỉnh Nghệ An; Đề xuất giải pháp và mô hình can thiệp.

Nhóm tác giả: TS. Đậu Huy Hoàn (Bệnh viện Phổi Nghệ An); ThS. Nguyễn Thị Mai Thơ (Trường Đại học Y khoa Vinh); TS. Trần Văn Cương (Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An); BSCKII. Võ Lưu Hòa (Bệnh viện Y học cổ truyền Nghệ An).

18. Công trình: Ứng dụng điều trị đóng ống động mạch bằng phương pháp bít dù qua da ở trẻ em tại Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An.

Nhóm tác giả: TS. Trần Văn Cương; BSCKII. Nguyễn Văn Nam; ThS. Hoàng Văn Toàn; CĐĐD. Hồ Sỹ Nhân (Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An).

19. Công trình: Ứng dụng kỹ thuật giải trình gene Sanger để xác định type huyết thanh và gene kháng thuốc của vi khuẩn phế cầu gây viêm phổi ở trẻ em.

Nhóm tác giả: TS.BSCKII. Tăng Xuân Hải; ThS. Bùi Anh Sơn; BS. Nguyễn Tiến Thành; BS. Nguyễn Thị Thúy Hằng; BS. Nguyễn Thị Minh Thảo; BS. Nguyễn Lâm Trung; BS. Nguyễn Võ Thị Bình; BS. Trần Lê Nhật Linh (Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An).

20. Công trình: Ứng dụng phương pháp dinh dưỡng Ketogenic để điều trị bệnh động kinh kháng thuốc cho trẻ tại Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An.

Nhóm tác giả: BSCKII. Đinh Xuân Hương; ThS. Hồ Đăng Mười; DSCKII. Nguyễn Văn Hùng (Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An).

21. Công trình: Nghiên cứu, xây dựng mô hình bảo tồn các loại trà hoa vàng (Camellia spp) ở tỉnh Nghệ An.

Nhóm tác giả: TS. Đỗ Ngọc Đài (Trường ĐH Kinh tế Nghệ An); PGS.TS. Lê Thị Hương (Trường ĐH Vinh); TS. Nguyễn Danh Hùng (UBND tỉnh Nghệ An); TS. Nguyễn Viết Hùng (Sở KH&CN Nghệ An); TS. Nguyễn Thanh Nhàn (Sở Nội vụ Nghệ An); TS. Nguyễn Thành Chung (Sở NN&PTNT Nghệ An); CN. Hồ Mai Anh (Trường THCS Châu Bình, huyện Quỳ Châu); ThS. Hà Minh Tuấn (UBND xã Châu Kim, huyện Quế Phong, Nghệ An).

20 GIẢI KHUYẾN KHÍCH GỒM:

1. Công trình: Thang nâng vận chuyển

Tác giả: KS. Lê Duy Hoan (Công ty TNHH Cơ khí & Tự động hóa Nhân Phát).

2. Công trình: Phần mềm ghi chỉ số bằng thiết bị di động tại Công ty cổ phần Cấp nước Nghệ An.

Nhóm tác giả: KS. Nguyễn Đình Nhật; KS. Hồ Đức Mạnh (Công ty CP Cấp nước Nghệ An).

3. Công trình: Lập trình và lắp đặt hệ thống di chuyển xả cám thành phẩm tự động, áp dụng lập trình PLC và thiết kế giao diện điều khiển người máy HMI.

Nhóm tác giả: KS. Hồ Đức Mậu; KS. Nguyễn Minh Hiếu; KS. Trịnh Xuân Bình; CN. Trần Duy Đàn; CN. Đặng Văn Đức; KS. Nguyễn Văn Đức; KS. Trần Xuân Minh và các cộng sự (Công ty CP Thực phẩm sữa TH).

4. Công trình: Lập trình và lắp đặt Hệ thống điều khiển tự động, thu thập dữ liệu giám sát onlline các trạm bơm phân phối nước sạch tại trang trại bò sữa TH.

Tác giả: KS. Lê Văn Thanh (Công ty CP Thực phẩm sữa TH).

5. Công trình: Chế tạo máy quấn màng PE.

Tác giả: KS. Cao Xuân Hoan (Công ty TNHH MTV Hoa Sen Nghệ An).

6. Công trình: Điều trị gãy ổ cối bằng phẫu thuật kết hợp xương

Nhóm tác giả: TS. Nguyễn Đức Vương; BSCKI. Trần Văn Quân; ThS.BS. Nguyễn Phan Chương; BS. Hồ Văn Hưng (Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An).

7. Công trình: Ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hành ra lẻ thuốc cho bệnh nhân nội trú tại khoa dược Bệnh viện Đa khoa thành phố Vinh

Nhóm tác giả: DSCKII. Nguyễn Thừa Tiến; DSCKI. Nguyễn Ngọc Ngọ; ThS. Nguyễn Khôi Nguyên; DSCKI. Phạm Thị Thu Thủy; ThS. Nguyễn Văn Linh (Bệnh viện Đa khoa thành phố Vinh).

8. Công trình: Một số nhận xét đặc điểm lâm sàng của bệnh nhân có hành vi vi phạm pháp luật điều trị nội trú tại Bệnh viện Tâm thần Nghệ An.

Nhóm tác giả: BSCKII. Nguyễn Cảnh Hùng; CN. Nguyễn Thuỳ Vân; CĐĐD. Nguyễn Thị Hải Yến (Bệnh viện Tâm thần Nghệ An).

9. Công trình: Xây dựng Kế hoạch tính liều trong xạ trị ung thư hạ họng sử dụng kỹ thuật IMRT tại Bệnh viện Ung bướu Nghệ An.

Nhóm tác giả: ThS.BS. Nguyễn Văn Việt; ThS.BS. Nguyễn Văn Công; ThS.BS. Nguyễn Tài Bùi Đạt; BSCKII. Lâm Nguyên Thanh (Bệnh viện Ung bướu Nghệ An).

10. Công trình: Ứng dụng phẫu thuật cắt một phần tuyến vú trong điều trị u Phylode tại Bệnh viện Ung bướu Nghệ An.

Nhóm tác giả: ThS.BS. Nguyễn Tài Bùi Đạt; BS. Nguyễn Khắc Tiến; CN. Đường Thị Thuận; CN. Hồ Thị Loan; BS. Lê Thị Như Ngọc (Bệnh viện Ung bướu Nghệ An).

11. Công trình: Ứng dụng hoá xạ trị đồng thời điều trị ung thư trực tràng tại Bệnh viện Ung bướu Nghệ An.

Nhóm tác giả: BSCKII. Dương Đình Phùng; ThS.BS. Trần Thị Anh Thơ; ThS.BS. Nguyễn Hải Hoàng; ThS.BS. Phan Đình Việt (Bệnh viện Ung bướu Nghệ An).

12. Công trình: Nghiên cứu ứng dụng kỹ thuật sinh thiết u gan theo phương pháp tay tự do dưới hướng dẫn siêu âm tại Bệnh viện Ung bướu Nghệ An.

Nhóm tác giả: BS. Phạm Quốc Việt; TS.BS. Phạm Vĩnh Hùng; KTV. Nguyễn Tiến Đạt (Bệnh viện Ung bướu Nghệ An); BSCKI. Phạm Quốc Dương (Sở Y tế Nghệ An).

13. Công trình: Điều trị phù phổi cấp huyết động bằng kỹ thuật thở máy không xâm nhập với áp lực dương liên tục.

Nhóm tác giả: BSCKII. Trịnh Xuân Nam; ThS. Nguyễn Hữu Tân; BS. Đào Thị Hương; BSCKI. Đặng Ngọc Anh; ThS. Hồ Yên Ca; ThS. Phạm Hữu Tuấn; ĐDĐH. Phan Thị Thành (Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An).

14. Công trình: Kỹ thuật siêu âm Doppler bằng máy USCOM trong điều trị bệnh nhân nhiễm khuẩn nặng và sốc nhiễm khuẩn.

Nhóm tác giả: ThS. Lương Mạnh Hùng; TS.BS. Nguyễn Đức Phúc; BSCKII. Trịnh Xuân Nam; BSCKI. Lê Anh Tuấn; BSCKI. Nguyễn Đình Hiệp; BSCKI. Nguyễn Thanh Phương; ThS.BS. Trần Thị Thu Hoài; BS. Hoàng Ngọc Huy; BS. Trương Đình Tài; BSCKI. Phan Anh Đặng; BS. Trần Ngọc Nhật; BS. Trần Văn Công (Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An).

15. Công trình: Đánh giá hiệu quả gây tê đám rối thần kinh cánh tay đường trên đòn dưới hướng dẫn của siêu âm với gây tê dựa vào mốc giải phẫu.

Nhóm tác giả: BS. Nguyễn Bá Anh Tú; BSCKII. Trần Đình Thiện (Bệnh viện Đa khoa Quang Khởi).

16. Công trình: Ứng dụng kỹ thuật nội soi trong phẫu thuật chỉnh hình tai giữa bằng vật liệu tự thân ở trẻ em.

Nhóm tác giả: BSCKII. Đinh Xuân Hương; ThS. Phan Quang Trung; ThS. Nguyễn Thị Huyền Ngân (Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An).

17. Công trình: Ngữ văn địa phương thành phố Vinh.

Tác giả: ThS. Dương Xuân Hồng (thành phố Vinh, Nghệ An).

18. Công trình: Giáo dục di sản văn hóa cửa lò cho học sinh THPT góp phần quảng bá du lịch.

Tác giả: ThS. Hà Thị Vinh Tâm (Trường THPT Cửa Lò).

19. Công trình: Giải pháp quản lý trong công tác phòng, chống bệnh viêm da nổi cục trâu bò trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Nhóm tác giả: ThS. Trần Xuân Học (Sở NN&PTNT); ThS. Đặng Văn Minh; ThS. Ngô Đức Quỳnh; ThS. Nguyễn Viết Lương; ThS. Hoàng Thị Thu Hường; KS. Nguyễn Thị Thu Nguyệt; ThS. Đoàn Thị Thu Hà; KS. Chu Thị Thái Hòa (Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Nghệ An); ThS. Nguyễn Bá Điệp (UBND huyện Nghi Lộc).

20. Công trình: Ứng dụng ảnh vệ tinh Sentinel-2 trong theo dõi mất rừng tại Nghệ An.

Nhóm tác giả: KS. Nguyễn Quốc Minh; ThS. Lê Đại Thắng (Chi cục Kiểm lâm Nghệ An).