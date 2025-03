Pháp luật

Danh sách các điểm đăng ký, cấp biển số xe tại các huyện, thị trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Ngoài điểm đăng ký tại Phòng Cảnh sát giao thông, Công an 13 phường, xã của TP. Vinh, Công an tỉnh Nghệ An cũng đã phân cấp cơ quan cấp, thu hồi chứng nhận đăng ký xe, biển số xe cơ giới, xe máy chuyên dùng tại công an 296 xã, phường, thị trấn còn lại.