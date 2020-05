Danh sách các điển hình cấp tỉnh về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

16. Phòng Hậu cần (Công an tỉnh)

Tên mô hình: Đóng góp xuất sắc trong công cuộc phòng, chống dịch Covid-19.

Có thành tích trong công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Đại tá Hồ Văn Tứ - Phó Giám đốc Công an tỉnh trao thưởng cho các tập thể, cá nhân Phòng Hậu cần vì có nhiều thành tích trong công tác năm 2019. Ảnh minh họa: Mai Hậu

CÁ NHÂN

1. Cựu Chiến binh Nguyễn Doãn Đức - khối 10, Thị trấn Dùng, huyện Thanh Chương

Là hộ kinh doanh sản xuất giỏi của Hội doanh nhân CCB tỉnh Nghệ An. Năm 2017, ông ủng hộ “Nghĩa tình đồng đội 30 triệu đồng, ủng hộ tết người nghèo 15 triệu đồng. Năm 2018, ủng hộ “Nghĩa tình đồng đội” 30 triệu đồng, tết người nghèo 10 triệu đồng, ủng hộ đường GTNT 30 triệu đồng. Năm 2019, ủng hộ nhà “Nghĩa tình đồng đội” 15 triệu đồng, “Tết vì người nghèo” 20 triệu đồng.

2. Cụ bà Nguyễn Thị Phượng - xóm 5, xã Khánh Sơn, huyện Nam Đàn

Cụ bà Nguyễn Thị Phượng có 8 người con đều thành đạt. Hàng năm, cụ dành số tiền báo hiếu phụng dưỡng của các con để giúp đỡ và động viên những gia đình có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống. Trong 2 năm, 2017 - 2018, cụ đã dành 160 triệu đồng để làm từ thiện và xây dựng nông thôn mới. Năm 2019, cụ cùng các con trao 103 suất quà trị giá 64 triệu đồng cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn và các em học sinh nghèo vượt khó học giỏi.

3. Thiếu úy Lương Văn Thắng - Cán bộ Công an huyện Quế Phong

Trong cơn bão số 4 ngày 30/8/2019, đồng chí đã lao mình xuống sông Nậm Giải thuộc khu vực hạ lưu đập thủy điện Bản Cốc (xã Châu Kim, Quế Phong) giải cứu thành công 4 người bị mắc kẹt gần 2 ngày giữa dòng nước lũ. Đồng chí được tặng thưởng Huân chương dũng cảm và Tỉnh đoàn tôn vinh 10 gương mặt đảng viên trẻ tiêu biểu năm 2019.

4. Ông Nguyễn Công Bằng - Khối Hợp Quang, Thị trấn Quỳ Hợp, huyện Quỳ Hợp

Doanh nghiệp "Thiện Tâm" (ông Nguyễn Công Bằng làm giám đốc) đã phối hợp với Trung tâm khuyến công và Liên minh HTX Nghệ An, mở lớp dạy nghề về điêu khắc và tiện đá mỹ nghệ miễn phí cho hơn 30 lao động phổ thông tại địa phương. Cơ sở đã đào tạo nghề cho gần 100 lao động, trong đó có 5 người là con em gia đình chính sách, 7 người tàn tật và người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và đồng bào dân tộc thiểu số.

5. Ông Lương Văn Thơm - Bí thư Chi bộ bản Bông, xã Châu Thuận, huyện Quỳ Châu

Phát triển kinh tế xóa đói giảm nghèo, xây dựng gia đình văn hóa tiêu biểu để quần chúng nhân dân noi theo, chấp hành tốt quy ước, hương ước của địa phương. Chỉ đạo xây dựng thành công bản NTM tại bản Bông 1 năm 2018; năm 2019 sau khi sáp nhập bản Bông 2 và bản Bông 1 thành bản Bông, bản thân ông Thơm cùng chi bộ bản tiếp tục nỗ lực cùng nhân dân xây dựng thành công bản NTM bản Bông.

Ông Lương Văn Thơm bên trang trại hỗn hợp cam và mía của gia đình. Ảnh: Thanh Lê

6. Bà Võ Thị Thiều Hoa - Trường THCS Tam Quang, huyện Tương Dương

Liên tục từ năm 2015-2019 có học sinh đạt giải cao trong các kỳ thi học sinh giỏi các cấp (cấp tỉnh 9 em, cấp huyện 34 em). Đạt giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh chu kỳ 2016-2020, nhiều năm là giáo viên dạy giỏi cấp huyện. Đạt sáng kiến kinh nghiệm bậc 4 (cấp tỉnh năm 2019); Có 5 sáng kiến công nhận cấp huyện. Đạt giải Khuyến khích cuộc thi “An toàn giao thông cho nụ cười ngày mai” của Bộ GD&ĐT năm 2019. Được bổ nhiệm vào chức danh Giáo viên trung học cơ sở hạng 1 vào tháng 1 năm 2019.

7. Trung tá Cao Thanh Sâm - Bí thư Chi bộ, Nguyên Đội trưởng Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an thành phố Vinh, nay là Trưởng Công an phường Vinh Tân, TP Vinh

Chỉ đạo và trực tiếp tham gia đấu tranh, bắt giữ trên 400 vụ án phạm tội về ma túy và các loại tội phạm khác, bắt giữ 500 đối tượng phạm tội, trong đó triệt phá nhiều chuyên án phạm tội về ma túy liên tỉnh, xuyên quốc gia. Từ 2016-2018, Thủ tướng Chính phủ tặng 01 Bằng khen, Bộ trưởng Bộ Công an tặng 05 Bằng khen, Chủ tịch UBND tỉnh tặng 06 Bằng khen...

8. Ông Vừ Vả Chống - Hội viên Hội CCB xã Huồi Tụ, huyện Kỳ Sơn

Hiện nay trong vườn gia đình đã trồng được hơn 7 nghìn cây pơ mu, sa mu với diện tích hơn 10ha và đang tiếp tục trồng thêm, cho thu nhập bình quân 3 triệu đồng/cây x 7 nghìn cây = 21 tỷ đồng vào thời điểm hiện tại. Thu nhập từ trâu bò khoảng 40 - 45 triệu đồng/năm, chè 45-50 triệu đồng/năm, bo bo 40 triệu đồng/ năm, tổng từ 120 - 130 triệu đồng/năm.

Ông Vừ Vả Chống chăm sóc vườn cây của gia đình. Ảnh: Thanh Lê 9. Ông Nguyễn Trung Đức - Chủ tịch Hội đồng mục vụ giáo xứ Bén Đén xã Diễn Kỷ, Diễn Châu

Với cương vị là người đứng đầu, Chủ tịch HĐMV giáo xứ Bén Đén, ông luôn gương mẫu đi đầu trong công tác đoàn kết lương giáo với những phong trào tốt đời đẹp đạo, sống phúc âm trong lòng dân tộc. Tuyên truyền, vận động bà con giáo dân nghiêm túc thực hiện mọi chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước. Luôn đồng hành, chung tay với chính quyền địa phương xã Diễn Kỷ trong việc xây dựng Nông thôn mới, vận động bà con giáo dân hiến đất, góp ngày công, góp tiền để mở đường, đầu tư xây dựng nhà văn hóa thôn, xây dựng đường cờ, đường hoa…

10. Em Đậu Huy Minh - Học sinh Trường THPT Phan Bội Châu, thành phố Vinh

Đậu Huy Minh là học sinh toàn diện khi nhiều năm liên tục là học sinh giỏi xuất sắc và đạt nhiều giải cao từ bật tiểu học đến THPT. Dù là học sinh chuyên tin lớp 12A2 nhưng em lại có duyên với nhiều giải thưởng về tư tưởng, chính trị: Giải Nhất cuộc thi "Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" năm 2019 toàn quốc; giải Ba cuộc thi chung kết tìm hiểu về Đảng Cộng sản Việt Nam, tham gia gồm: 700.000 thí sinh đến từ 67 tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc và thanh niên, sinh viên Việt Nam ở nước ngoài tham gia, như Nga, Hungary, Mỹ, Hàn Quốc, Anh, Đức, Pháp, Ba Lan, Nhật Bản, Trung Quốc, Lào…) và nhiều giải thưởng, huy chương tại các cuộc thi Olympia Tiếng Anh, Olimpic Toán học qua mạng, Tin học trẻ không chuyên toàn tỉnh (giải Nhì) và 2 giải đặc biệt Cuộc thi "An toàn giao thông học đường" do Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia và Bộ Giáo dục - Đào tạo tổ chức.

Em Đậu Huy Minh nhận được Bằng khen của UBND tỉnh và giấy khen của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về thành tích cao trong cuộc thi “Tìm hiểu về Đảng Cộng sản Việt Nam” dành cho thanh thiếu niên Việt Nam năm 2019. Ảnh: Thanh Quỳnh

11. Bác sỹ Nguyễn Văn Khởi - Chủ tịch HĐTV Bí thư Chi bộ, Giám đốc BVĐK Quang Khởi, phường Quỳnh Thiện, TX.Hoàng Mai



Đã tổ chức nhiều hoạt động khám và phát thuốc miễn phí cho người nghèo trên địa bàn thị xã; Khám sàng lọc các bệnh học đường miễn phí cho các cháu học sinh từ mầm non đến THCS với số lượng hơn 4.000 cháu. Tổ chức thường niên hoạt động “Chủ nhật trao yêu thương”, chi phí cho các hoạt động từ thiện cộng đồng hằng năm từ 300 - 400 triệu đồng.

12. Bà Nguyễn Thị Phố Giang - Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục Dự trữ Nhà nước Khu vực Nghệ Tĩnh

Để thực hiện nội dung này, đồng chí đã cùng tập thể Chi ủy, Ban lãnh đạo Chi cục phát động phong trào thi đua lao động sản xuất, thực hành tiết kiệm, xây dựng vùng kho an toàn làm chủ, xây dựng cơ quan xanh- sạch- đẹp, bảo quản hàng hóa an toàn, xuất- nhập đúng tiến độ, đảm bảo thời gian; kịp thời các hoạt động xuất, nhập hàng cứu trợ, làm tốt công tác bảo quản hàng hóa. Xây dựng Đảng bộ Cục trong sạch vững mạnh.

13. Ông Nguyễn Tất Hùng - Ủy viên BTV Huyện đoàn Đô Lương

Vận động cán bộ, lãnh đạo và các nhà hảo tâm ủng hộ kinh phí để trao các suất quà hàng tháng. Vận động cán bộ, ĐVTN, giáo viên Tổng phụ trách Đội, anh chị em nghệ sỹ trên địa bàn huyện và TP Vinh để tổ chức các đêm nhạc thiện nguyện nhằm giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn. Số tiền đã vận động được là 3.236.800.000 đồng trao tận tay cho 369 gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn huyện Đô Lương.

Nhóm “Đô Lương - Chia sẻ yêu thương”cùng Đoàn xã Đặng Sơn trao tiền hỗ trợ xây dựng nhà nhân ái. Ảnh tư liệu: Ngọc Phương

14. Lê Đình Thành - Trung úy QNCN, nhân viên Quân khí, Đồn BP CKQT Nậm Cắn, BĐBP tỉnh Nghệ An

Thường xuyên tuần tra, kiểm soát, chốt chặn trên biên giới, phát hiện và ngăn chặn kịp thời 5 trường hợp người Việt Nam lao động tại Lào vượt biên giới trái phép. Tuyên truyền, vận động, giải thích, yêu cầu và dẫn giải về Trạm CKQT Nậm Cắn, tiến hành đo thân nhiệt, kê khai y tế và đưa đi cách ly tập trung theo quy định. Xác định tốt vai trò trách nhiệm trong nhiệm vụ được giao và tham gia phòng, chống dịch Covid -19. Quyết định hoãn ngày cưới vợ (đã định ngày 25/3/2020 AL) để cùng đồng chí, đồng đội làm tốt công tác tuần tra, kiểm soát, chốt chặn trên biên giới, phòng chống dịch Covid -19. Đồng chí đã được biểu dương trên phương tiện thông tin đại chúng (VTV1, VTV3, kênh QPVN, báo Quân đội nhân dân, báo Biên phòng); được Bộ Tư lệnh BĐBP tặng Bằng khen.