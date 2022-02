Danh sách cầu thủ Sông Lam Nghệ An tham dự mùa giải 2022: Trường An là ai?

Chắc chắn, cầu thủ mang tên Trường An là gương mặt gây nhiều sự tò mò nhất cho đa phần giới chuyên môn và người hâm mộ bóng đá xứ Nghệ. Được biết, Trường An là tên Việt Nam của tân binh Thiago Melo sau khi nhập tịch thành công.



Thiago Melo (tên tiếng Việt là Trường An).

Trong quá khứ, Thiago Melo (giờ là Trường An) từng thi đấu cho Quảng Nam (2017 - 2019), Nam Định (2020) và Sài Gòn (2021). Tại sân Tam Kỳ, cầu thủ gốc Brazil đã có những đóng góp không nhỏ vào thành tích chung của đội bóng xứ Quảng, điển hình là chức vô địch V.League 2017 và chức vô địch Siêu Cúp Việt Nam 2017.



Đừng quên, Trường An chính là người ghi bàn thắng duy nhất vào lưới Sông Lam Nghệ An, giúp Quảng Nam giành chiến thắng với tỷ số 1 - 0 trong trận tranh Siêu Cúp Việt Nam 2017, diễn ra trên sân Hàng Đẫy vào ngày 24/2/2018. Một kỷ niệm đầy thú vị của tân binh Sông Lam Nghệ An.

Ngoài vị trí sở trường là trung vệ, cầu thủ sinh năm 1991 còn có thể đảm nhiệm vị trí tiền vệ trung tâm. Với thể hình không thực sự lý tưởng của một trung vệ ngoại (cao 1m82, nặng 81 kg), nhưng Trường An lại khá giỏi trong những pha không chiến, nhờ sức bật và khả năng chọn vị trí tuyệt vời.

Tính đến thời điểm hiện tại, Trường An đã có được 4 pha lập công bằng đầu trong tổng số 5 bàn thắng tại đấu trường V.League (đều cho Quảng Nam). Rõ ràng, sự hiện diện của Trường An trong đội hình sẽ giúp ích rất nhiều cho Sông Lam Nghệ An trong những tình huống cố định, cả về phương diện phòng ngự lẫn tấn công.

Tất nhiên, để giành được vị trí chính thức, Trường An sẽ phải nỗ lực không ngừng nghỉ. Bởi ở vị trí trung vệ, "đối thủ" của tân binh 31 tuổi là Quế Ngọc Hải, Hoàng Văn Khánh, Thái Bá Sang... Nếu không nhanh chóng chứng tỏ được tài năng thì nguy cơ bị Sông Lam Nghệ An thanh lý hợp đồng sớm là không hề nhỏ.

Như vậy, sau Nguyễn Hoàng Helio ở mùa giải 2011, đội bóng sông Lam mới lại có thêm sự phục vụ của một cầu thủ nhập tịch. Hy vọng, Trường An sẽ thi đấu ấn tượng như Nguyễn Hoàng Helio để cùng Sông Lam Nghệ An gặt hái được những thành công trong mùa giải năm nay. /.