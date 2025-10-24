Xe Danh sách điểm lắp camera AI phạt nguội ở Hà Nội mới nhất Theo Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an), hệ thống camera AI phạt nguội ở Hà Nội đang được triển khai lắp đặt trên hàng chục tuyến đường trọng điểm

Các camera AI phạt nguội được bố trí tại những vị trí chiến lược như nút giao thông lớn, trục đường chính, khu vực đông dân cư, khu du lịch và các tuyến phố trung tâm. Toàn bộ hệ thống vận hành liên tục 24/7, hoạt động ổn định trong mọi điều kiện thời tiết để đảm bảo dữ liệu được thu thập chính xác và liên tục.

Hiện nhiều tuyến đường lớn đã được trang bị camera AI phạt nguội, bao gồm:

Giảng Võ - Cát Linh,

Giảng Võ - Láng Hạ,

Điện Biên Phủ - Trần Phú,

Phan Đình Phùng - Hùng Vương,

Phạm Văn Đồng - Hoàng Quốc Việt,

Ô Chợ Dừa,

Đại Cồ Việt - Giải Phóng,

Hàng Giấy - Hàng Đậu,

Quán Thánh - Thanh Niên,

Xuân Thủy - Nguyễn Phong Sắc,

Lê Văn Lương - Khuất Duy Tiến,

Khuất Duy Tiến - Trần Duy Hưng,

Xã Đàn - Phạm Ngọc Thạch,

Âu Cơ - Lạc Long Quân,

Phạm Văn Đồng - Bộ Công An,

Láng Hạ - Thái Hà,

Hoàng Cầu - La Thành,

Phạm Hùng - Mễ Trì,

Kim Mã - Núi Trúc,

Phố Huế - Hàng Bài,

Tràng Thi - Cửa Nam,

Lý Thường Kiệt - Hàng Bài,

Nguyễn Trãi - Khuất Duy Tiến - Nguyễn Xiển,

Bà Triệu, Hai Bà Trưng, Đinh Tiên Hoàng, Tràng Tiền, Cầu Giấy, Võ Chí Công - Xuân La, tuyến Nhật Tân - Nội Bài mới,... cùng nhiều điểm khác.

Danh sách các lỗi bị camera AI phạt nguội ghi nhận

Các hành vi được camera AI phạt nguội ghi nhận bao gồm: vượt đèn đỏ, đi sai làn, đi ngược chiều, dừng đỗ sai quy định, không đội mũ bảo hiểm, sử dụng điện thoại khi lái xe, không thắt dây an toàn, chở quá số người hoặc vi phạm tốc độ.

Nhiều người vẫn lầm tưởng chỉ ô tô mới bị xử lý, nhưng trên thực tế, camera AI phạt nguội ghi nhận vi phạm của cả xe máy và mô tô. Các hành vi vi phạm đều được gửi đến chủ phương tiện để xử lý. Nếu không chấp hành, chủ xe có thể bị từ chối đăng ký hoặc đăng kiểm.

Cục CSGT cho biết, thời gian tới, sẽ tiếp tục hoàn thiện quy trình pháp lý để ràng buộc trách nhiệm của chủ xe máy, đồng thời mở rộng ứng dụng camera AI phạt nguội trong giám sát, hướng tới xây dựng văn hóa giao thông an toàn, văn minh.

Điểm nổi bật của camera AI phạt nguội là khả năng quay quét 360 độ, nhận diện khuôn mặt và biển số xe ở khoảng cách 500 – 700 mét. Hình ảnh thu được được truyền trực tiếp về Trung tâm chỉ huy để phân tích và xử lý.

Khi phát hiện vi phạm, hệ thống camera AI phạt nguội sẽ tự động gửi thông báo đến chủ phương tiện qua ứng dụng VNeID, VNeTraffic hoặc Công an địa phương chỉ sau vài phút. Cụ thể:

Tại tuyến Lê Văn Lương, chỉ trong 24 giờ kể từ khi triển khai camera AI phạt nguội, hệ thống đã phát hiện 29 trường hợp đi sai làn, chủ yếu là vào làn BRT. Trên phố Phạm Văn Bạch – Hoàng Quán Chi, nơi đã lắp đặt camera AI phạt nguội trước đó, có 239 trường hợp không đội mũ bảo hiểm và 169 trường hợp vượt đèn đỏ được ghi nhận.

Trên cao tốc Nội Bài – Lào Cai, camera AI phạt nguội ghi nhận hơn 2.000 phương tiện di chuyển, phát hiện nhiều lái xe không thắt dây an toàn. Số vi phạm giảm đáng kể sau khi người dân biết khu vực này đã được giám sát bằng hệ thống AI.

Bên cạnh chức năng giám sát và xử lý vi phạm, hệ thống camera AI phạt nguội còn được tích hợp khả năng điều khiển đèn tín hiệu thông minh. Nhờ phân tích lưu lượng phương tiện theo thời gian thực, camera có thể tự động điều chỉnh chu kỳ đèn xanh – đèn đỏ, giúp giảm ùn tắc và tăng tốc độ di chuyển trung bình trên các trục chính.

Đặc biệt, trong tương lai gần, nhiều tuyến phố nội đô sẽ không cần lực lượng CSGT túc trực thường xuyên, khi camera AI phạt nguội đảm nhiệm vai trò giám sát toàn diện.

Sang quý III/2026, hệ thống còn được mở rộng để xử lý hành vi xả rác, lấn chiếm vỉa hè, đổ rác sai nơi quy định và tự động trích xuất dữ liệu phục vụ xử phạt hành chính.

Hướng dẫn tra cứu vi phạm từ camera AI phạt nguội

Người dân có thể dễ dàng tra cứu vi phạm thông qua camera AI phạt nguội bằng cách truy cập Cổng thông tin điện tử Cục Cảnh sát giao thông, chọn mục Tra cứu phương tiện vi phạm qua hình ảnh, sau đó nhập biển số xe và mã xác thực.

Ngoài ra, việc tra cứu còn có thể thực hiện trực tiếp trên ứng dụng VNeID hoặc liên hệ Phòng CSGT địa phương để được hỗ trợ.